التعليم: طلاب أولى ثانوي كانوا ضايعين من سنوات

تحرير:أمينة محمود ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٢ م

امتحان التابلت

استنكر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوى العام، اليوم الإثنين، ما يتردد بشأن تحميل الوزارة مسؤولية ضياع طلاب أولى ثانوي، قائلا: "الطلاب كانوا ضايعين من البداية منذ سنوات، والوزارة تقيس المهارة حاليا ونواب التعلم والوزارة تحاول إنقاذهم، ليحصلوا على مهارة حقيقة، ويجب عدم التركيز على الالتحاق بالجامعة، لو الطالب جاب 60% هيدخل طب وكلية الطب لن تكون فارغة، لكن أولياء الأمور يركزون في المجموع والدرجات والجامعة".

وأشار شوقي إلى أن فكرة الامتحانات الإلكترونية عادلة جدا، مشددا على أنه لا يجب أن يتم اختزال كلمة الثانوية الجديدة في ثانوية التابلت، ووزارة التعليم بها 2500 مركز امتحانات إلكترونية، وهي المدارس التي تم تجهيزها وتستطيع الوزارة استخدامها لعقد امتحانات، مؤكدا أن الوزارة تريد إنسانا مصريا قادرا على المنافسة