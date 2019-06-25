المرايا.. الأخطاء الأكثر شيوعا في اختبارات القيادة

تمثل هذه المجموعة من المشكلات الأخطاء الأكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين يقبلون على اختبارات القيادة قبل الحصول على الرخصة التي تسمح لهم بالقيادة
يقع الأشخاص الراغبون في الحصول على رخصة القيادة بالعديد من الأخطاء التي تُقلل فرصهم في استخدام السيارات بشكل شرعي في الشوارع، وبالأخص تلك التي تتعلق بقواعد السير في الطرق المفتوحة والميادين العامة.
وتعد بعض الأخطاء هي الأكثر شيوعًا في العديد من البلدان على مستوى العالم، لا سيما أنها تعد سمة مميزة للمبتدئين في القيادة، والذين يفتقرون إلى لخبرات اللازمة من أجل القيادة في الشوارع المختلفة بشكل آمن ودون تعريض حياتهم أو الركاب المرافقين إلى خطر حقيقي.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المتخصص في شؤون السيارات بشكل عام مجموعة من الأخطاء الأكثر شيوعًا أثناء القيادة في الشوارع.
المسافة
من أكثر الأخطاء شيوعًا في اختبارات القيادة هو عدم ترك المسافة المناسبة بين السيارة والمركبات التي تسبقها، وهو الأمر الذي قد يعرض المُمتحن للسقوط وعدم الحصول على الرخصة،
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المتخصص في شؤون السيارات بشكل عام مجموعة من الأخطاء الأكثر شيوعًا أثناء القيادة في الشوارع.
المسافة
من أكثر الأخطاء شيوعًا في اختبارات القيادة هو عدم ترك المسافة المناسبة بين السيارة والمركبات التي تسبقها، وهو الأمر الذي قد يعرض المُمتحن للسقوط وعدم الحصول على الرخصة، لا سيما إذا ما تسبب ذلك في شعور الأشخاص القائمين على الاختبار بأن هناك خطورة واضحة في اتباع هذا النسق أثناء القيادة بشكل عام، ولذلك فإن مراعاة تلك المسافات قد تكون أهم عوامل النجاح في اختبارات القيادة بشكل رئيسي.
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التحكم في السرعة
قد يشعر بعض الخبراء القائمين على اختبار الأشخاص الراغبين في الحصول على رخصة القيادة، ببعض المشكلات المتعلقة بزيادة السرعة وعدم التحكم الكافي بها أثناء عملية الاختبار، وهو الأمر الذي يعد أحد أكثر المشكلات شيوعًا في العديد من البلدان على مستوى العالم، حيث يفتقد الشخص المُمتحن للخبرات اللازمة للتحكم بشكل كافٍ في سرعات السيارة، وبالأخص أثناء القيادة في الطرق المفتوحة خلال عملية الاختبار للحصول على رخصة قيادة.
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المرايا
لا شك أن المرآة الجانبية والخلفية من أهم الوسائل التي يجب الاعتماد عليها أثناء القيادة، لا سيما أنها تكشف للسائق البقاع التي لا يمكن رؤيتها بشكل مباشر باستخدام العين، إلا أن بعض السائقين، حتى هؤلاء الذين يتمتعون بخبرات واسعة على مستوى التعامل مع السيارات، يغفلون أهمية تلك المرايا، والتي يمكنها أن تكون أحد أهم عوامل فشل المرء في الحصول على رخصة القيادة بعد خوضه للاختبارات الفنية الخاصة بالقيادة.
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تغيير حارة السير
قد لا يعي البعض أن تغيير حارة السير أثناء القيادة هو أمر يجب أن يتم من خلال خطوات وفي توقيت محدد لا يمكن إهماله، حيث يجب على السائق أن يمنح زملاءه في الطريق إشارة ضوئية من خلال السيارة باتجاه الانحراف أو حارة السير التي يرغب في نقل المركبة إليها، ثم الانتظار لفترة لا تقل عن 10 ثوان قبل اتخاذ أي قرار فعلي بتغيير حارة السير، ولا شك أن هذا الخطأ الكارثي يمكن أن يُفقد الشخص المُمتحن فرصه في الحصول على رخصة القيادة بشكل رئيسي.
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عجلة القيادة
قد لا يعي البعض أن إحكام قبضة السائق عل عجلة القيادة هو أمر يستوجب أن يتم بطريقة محددة، وهو الخطأ الذي قد لا يلتفت إليه العديد من الأشخاص أثناء الاختبار في العديد من البلدان على مستوى العالم.
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ويجب أن تكون الأيدي قابضة عل العجلة بالشكل الذي يسمح بتغيير مسارها بصعوبة كبيرة، إلا أنه في نفس الوقت يجب أن يكون مرنًا بالدرجة التي تسمح لقائد السيارة بتفادي الاصطدام بالأشياء أو الأشخاص التي قد تظهر أمام السيارة بشكل مفاجئ.