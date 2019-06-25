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المرايا.. الأخطاء الأكثر شيوعا في اختبارات القيادة

تمثل هذه المجموعة من المشكلات الأخطاء الأكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين يقبلون على اختبارات القيادة قبل الحصول على الرخصة التي تسمح لهم بالقيادة
تحرير:محمود نبيل ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
قيادة السيارات
قيادة السيارات
يقع الأشخاص الراغبون في الحصول على رخصة القيادة بالعديد من الأخطاء التي تُقلل فرصهم في استخدام السيارات بشكل شرعي في الشوارع، وبالأخص تلك التي تتعلق بقواعد السير في الطرق المفتوحة والميادين العامة. وتعد بعض الأخطاء هي الأكثر شيوعًا في العديد من البلدان على مستوى العالم، لا سيما أنها تعد سمة مميزة للمبتدئين في القيادة، والذين يفتقرون إلى لخبرات اللازمة من أجل القيادة في الشوارع المختلفة بشكل آمن ودون تعريض حياتهم أو الركاب المرافقين إلى خطر حقيقي.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المتخصص في شؤون السيارات بشكل عام مجموعة من الأخطاء الأكثر شيوعًا أثناء القيادة في الشوارع. المسافة من أكثر الأخطاء شيوعًا في اختبارات القيادة هو عدم ترك المسافة المناسبة بين السيارة والمركبات التي تسبقها، وهو الأمر الذي قد يعرض المُمتحن للسقوط وعدم الحصول على الرخصة،
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