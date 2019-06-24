«المختطفات».. كتاب يروي قصص أسيرات داعش في «نيجيريا»

تحرير:كريم محجوب ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٠ م

بوكو حرام

ينظم معهد جوته الثقافي بالدقي، ندوة في السابعة من مساء الخميس المقبل، لمناقشة كتاب "المختطفات"، للصحفي الألماني فولفجانج باور، وهو ترجمة علا عادل. يحتوى الكتاب على حوارات مع عدد من الفتيات والنساء اللااتي استطعن الهروب من قبضة تنظيم "بوكو حرام"، الإرهابي بنيجيريا، بعد اختطافهن. ويتتبع "فولفجانج" في الكتاب حكايتهن ليقدم صورة عن قرب للمجتمع النيجيري وتعدده العرقي والديني والتحديات التي يواجهونها. والكتاب موثق بصور التقطها المصور الفوتوغرافي "أندى سبيرا" للفتيات اللاتي قمن بإدلاء شهاداتهن عما حدث لهن داخل معسكرات الاختطاف.

وفي كتابه "المختطفات" يؤكد فولفجانج باور، على مصير الإنسانية المشترك، مطالبًا المجتمعات والحكومات الأوروبية بسياسات لجوء أكثر إنسانية، كما يتطرق لسؤال طالما تعرض له، وهو ما علاقة المجتمع الألماني والمجتمعات الغربية بتلك المآسي؟ ولماذا يخاطر صحفي ألماني بحياته من أجل تسليط الضوء على ما يحدث في نيجيريا. "بوكو