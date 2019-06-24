جوجل: خدماتنا توفر على المصريين نفقات 131 مليار جنيه

تحرير:أحمد البرماوي ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٦ م

مؤتمر جوجل

أعلنت شركة Google اليوم عن نتائج تقرير أعدّته شركة الأبحاث البريطانيّة Public First، توضّح فيه منتجات Google الأكثر استخدامًا عند المصريين سواء في المنزل أو في العمل أو في المجتمع. واستنادًا للتقرير، تدعم منتجات Google بشكل تقديري والتي تمثّل AdSense، إعلانات Google، منصة YouTube، ونظام أندرويد الأنشطة الاقتصادية في مصر بنحو 5.2 مليار جنيه سنويًّا على الأقل. كما بلغ إجمالي فائض المستهلك مقابل خدمات Google في مصر، أي الفارق بين ما يكون المستهلك مستعدا لدفعه وما يدفعه فعليا مقابل الخدمات، نحو 131 مليار جنيه سنويًّا على الأقل.

وأعلنت جوجل تدريب نحو 100 ألف شخص على المهارات الرقمية الأساسيّة ضمن برنامج "مهارات من Google" مع نهاية عام 2019، الأمر الذي سيؤدي إلى مساعدة 25 ألف شخص على إيجاد وظيفة أو التطور في وظيفتهم الحاليّة، وأن هناك خطة لمساعدة 200,000 شركة عبر إبراز نشاطها التجاري على Google مع نهاية العام الجاري. وخلال