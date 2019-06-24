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سيارات قوتها الحصانية هائلة وتعرض بأسعار رخيصة

تجمع هذه المجموعة من السيارات بين القوة الحصانية الهائلة على مستوى المحرك، والأسعار المعقولة التي يمكن لشرائح جماهيرية مختلفة شراؤها بالمستقبل
تحرير:محمود نبيل ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
جينيسيس
جينيسيس
يعتقد البعض أن القوة الحصانية الهائلة للسيارات تقترن دومًا بالإمكانيات الرياضية التي تجعل أسعار الموديلات خارجة عن قدرات العديد من الشرائح الجماهيرية في الأسواق العالمية، إلا أن ذلك قد يبدو غير دقيق في ظل تمتع مجموعة من السيارات بالميزتين في وقت واحد. ويعد الرهان الرئيسي للشركات العالمية المصنعة للسيارات على توفير موديلات كبيرة على مستوى الإمكانيات الفنية، بالإضافة إلى الإبقاء على أسعار السيارات في متناول أكبر عدد من الشرائح الجماهيرية، وهو الأمر الذي يضمن لها الانتشار بقوة في الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المتخصصة في السيارات مجموعة من الموديلات التي تمتلك قوة حصانية هائلة، ورغم ذلك لا تعرض بأسعار كبيرة في الأسواق العالمية. كرايسلر 300 SRT كانت كرايسلر 300 واحدة من أكثر الموديلات المنسية في تشكيلة SRT الشهيرة، والتي كانت تمثل سيارة سيدان عائلية، تتمتع بقدرات كبيرة
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تخفيضات جديدة| شيفروليه ورينو تخفضان أسعار سياراتهما

أعلنت شركتا شيفروليه الأمريكية ورينو الفرنسية في مصر، عن تحريك أسعار عدد من طرازاتهما في السوق المحلية، وأرجعتا السبب في هذا التخفيض السعري إلى انخفاض سعر صرف العملة الخضراء (الدولار) أمام الجنيه، بخلاف مرور 45 سنة لـ«شيفروليه» في مصر، وحصلت طرازات شيفروليه ماليبو وإكوينوكس، ورينو ميجان جراند كوبيه، على تخفيضات سعرية مختلفة، فكم تبلغ قيمة التخفيضات في كل سيارة منها؟ وما الأسعار الجديدة بعد التخفيض السعري؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟ وما الفئات المطروحة لكل طراز من الطرازات التي حصلت على تخفيض؟
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رغم إمكانياتها.. هذه السيارات لم تعد موجودة بالأسواق

تراهن دومًا الشركات المصنعة للسيارات الرياضية في الأسواق العالمية، على العديد من الإمكانيات الفنية التي تخدم الأداء القوي الذي يجب أن تتمتع به تلك السيارات على مستوى الأسواق العالمية، إلا أن تلك القدرات قد لا تسهم في إبقائها للأبد. وعلى الرغم من الإمكانيات الفنية التي تتمتع بها السيارات الرياضية بشكل رئيسي، فإن بعض الموديلات قد لا تستمر في الأسواق العالمية لفترات طويلة، وهو الأمر الذي قد لا يتقبله الجمهور، الذي يطالب في بعض الأحيان بإحياء تلك السيارات التي تم إيقاف تصنيعها.
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تيسلا تسيطر.. سيارات كهربائية بإمكانيات فاخرة

يظن البعض أن الإمكانيات الفنية العالية، وبالأخص التي تتمتع بها السيارات الكهربائية، قد تتعارض مع إمكانية امتلاك تقنيات فاخرة ضخمة في تلك الموديلات، إلا أن بعض السيارات استطاعت الجمع بين العديد من المميزات الفنية والتكنولوجية بشكل رئيسي. وتراهن العديد من الشركات المصنعة للسيارات، وبالأخص تلك التي تمتلك تاريخًا في إنتاج الموديلات الفاخرة، على وضع القدرات التكنولوجية المتطورة بجانب التطور الفني الذي تحظى به السيارات الكهربائية، والتي باتت مطلوبة بقوة في العديد من الأسواق العالمية.
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