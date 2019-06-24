سيارات قوتها الحصانية هائلة وتعرض بأسعار رخيصة

تجمع هذه المجموعة من السيارات بين القوة الحصانية الهائلة على مستوى المحرك، والأسعار المعقولة التي يمكن لشرائح جماهيرية مختلفة شراؤها بالمستقبل
يعتقد البعض أن القوة الحصانية الهائلة للسيارات تقترن دومًا بالإمكانيات الرياضية التي تجعل أسعار الموديلات خارجة عن قدرات العديد من الشرائح الجماهيرية في الأسواق العالمية، إلا أن ذلك قد يبدو غير دقيق في ظل تمتع مجموعة من السيارات بالميزتين في وقت واحد.
ويعد الرهان الرئيسي للشركات العالمية المصنعة للسيارات على توفير موديلات كبيرة على مستوى الإمكانيات الفنية، بالإضافة إلى الإبقاء على أسعار السيارات في متناول أكبر عدد من الشرائح الجماهيرية، وهو الأمر الذي يضمن لها الانتشار بقوة في الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المتخصصة في السيارات مجموعة من الموديلات التي تمتلك قوة حصانية هائلة، ورغم ذلك لا تعرض بأسعار كبيرة في الأسواق العالمية.
كرايسلر 300 SRT
كانت كرايسلر 300 واحدة من أكثر الموديلات المنسية في تشكيلة SRT الشهيرة، والتي كانت تمثل سيارة سيدان عائلية، تتمتع بقدرات كبيرة
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المتخصصة في السيارات مجموعة من الموديلات التي تمتلك قوة حصانية هائلة، ورغم ذلك لا تعرض بأسعار كبيرة في الأسواق العالمية.
كرايسلر 300 SRT
كانت كرايسلر 300 واحدة من أكثر الموديلات المنسية في تشكيلة SRT الشهيرة، والتي كانت تمثل سيارة سيدان عائلية، تتمتع بقدرات كبيرة على مستوى المحرك، الذي كان يأتي بسعة 6100 سي سي، ومكون من 8 سلندرات "V8"، مما أدى إلى إنتاج ما يزيد على 400 حصان في العجلات الخلفية، ويعرض الموديل المنتج من السيارة في عام 2006 بأسعار لا تزيد على 10 آلاف دولار في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي يعد مناسبًا قياسًا بإمكانياتها.
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أودي S4
تمثل سيارة أودي S4 الشركة المصنعة الألمانية في هذه القائمة، وهي سيارة مميزة بشكل كبير في العديد من الأسواق الأوروبية، وذلك بسبب تكاليفها المنخفضة في السوق ومكانتها الفاخرة، بالإضافة إلى محرك السيارة القوي الذي يأتي بسعة 4200 سي سي ومكون من 8 سلندرات "V8"، مما أدى إلى إنتاج ما يزيد على 340 حصانا، ويعرض الموديل المنتج من السيارة في عام 2007 بأسعار تتراوح من 10 آلاف دولار إلى 20 ألف دولار في الأسواق.
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فولفو S60R
ربما تكون هذه السيارة صاحبة تكوين المحرك الأكثر غرابة في التشكيلة، وهو قادر على ضخ قوة 300 حصان مضمّن بخمس أسطوانات، وهي تعد من أهم السيارات الرياضية الفاخرة التي يمكن للمرء الحصول عليها بأسعار بسيطة، ويكفي القول إن السيارة التي تنتمي لإنتاج الشركة السويدية عام 2007، تعرض في بعض الأسواق الأوروبية بأسعار لا تزيد على 7 آلاف دولار، وهو سعر منخفض للغاية قياسًا بإمكانيات السيارة الفنية.
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سيكون من المستحيل تقريبًا تجميع قائمة من السيارات ذات القدرة الحصانية العالية والمنخفضة التكلفة دون تضمين النموذج الذي جلب هذه الفكرة إلى الجماهير، وتعد النسخة الخاصة بعام 2008 من السيارة الأمريكية الشهيرة صاحبة قدرات كبيرة على مستوى المحرك، حيث تصل قوته إلى 300 حصان، وفي نفس الوقت تعرض السيارة بالأسواق العالمية بأسعار لا تتجاوز 10 آلاف دولار، وهو الأمر الذي يمنحها تميزًا واضحًا في الأسواق العالمية.
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هيونداي جينيسيس GT كوبيه
من خلال المظهر الرياضي المبسط الذي لا يزال يأتي إلى الأذهان بعد عقد من الزمان والقيادة الخلفية وعجلة القيادة بقوة 306 أحصنة، فإن السيارة استطاعت أن تخلق لنفسسها شعبية كبيرة على مستوى العديد من الأسواق العالمية في السنوات القليلة الماضية.
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وتعرض النسخة التي أنتجت من السيارة عام 2010 بقدرات كبيرة على مستوى الإمكانيات الفنية وقوة المحرك، وإن كانت لا تزال تعرض بأسعار لا تتجاوز حاجز 10 آلاف دولار في الأسواق العالمية المختلفة.