سيارات قوتها الحصانية هائلة وتعرض بأسعار رخيصة

تجمع هذه المجموعة من السيارات بين القوة الحصانية الهائلة على مستوى المحرك، والأسعار المعقولة التي يمكن لشرائح جماهيرية مختلفة شراؤها بالمستقبل

تحرير:محمود نبيل ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

جينيسيس

يعتقد البعض أن القوة الحصانية الهائلة للسيارات تقترن دومًا بالإمكانيات الرياضية التي تجعل أسعار الموديلات خارجة عن قدرات العديد من الشرائح الجماهيرية في الأسواق العالمية، إلا أن ذلك قد يبدو غير دقيق في ظل تمتع مجموعة من السيارات بالميزتين في وقت واحد. ويعد الرهان الرئيسي للشركات العالمية المصنعة للسيارات على توفير موديلات كبيرة على مستوى الإمكانيات الفنية، بالإضافة إلى الإبقاء على أسعار السيارات في متناول أكبر عدد من الشرائح الجماهيرية، وهو الأمر الذي يضمن لها الانتشار بقوة في الأسواق العالمية.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المتخصصة في السيارات مجموعة من الموديلات التي تمتلك قوة حصانية هائلة، ورغم ذلك لا تعرض بأسعار كبيرة في الأسواق العالمية. كرايسلر 300 SRT كانت كرايسلر 300 واحدة من أكثر الموديلات المنسية في تشكيلة SRT الشهيرة، والتي كانت تمثل سيارة سيدان عائلية، تتمتع بقدرات كبيرة