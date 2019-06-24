راضي الجعايدي: أتمنى وصول تونس ومصر إلى نهائي الكان

تحرير:أحمد محمد ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٢ م

منتخب تونس

يرى راضي الجعايدي مدافع وقائد المنتخب التونسي السابق أن ضربة البداية لمنتخب بلاده اليوم أمام أنجولا مهمة للغاية مطالبا اللاعبين بضرورة الحذر الشديد من المنافس، خاصة أن أنجولا منتخب قوي وليس من المنتخبات التي تلعب كرة قدم جيدة فقط بل تعتمد على القوة الجسمانية أيضا. وأضاف قائد تونس السابق في مداخلة هاتفية في برنامج "نجوم إفريقيا" على إذاعة نجوم إف إم: على لاعبي تونس استغلال الدعم الجماهيري القوي من جمهور مصر والجالية التونسية التي جاءت من تونس، خاصة بعدما أعلن عدد من جماهير نادي الزمالك دعمه لنسور قرطاج من أجل فرجاني ساسي المحترف في صفوف الزمالك.

وتمنى الجعايدي أن يتفادى منتخب تونس مواجهة المنتخب المصري في الأدوار الإقصائية ومقابلته في مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية، لقناعته بأن الكرة المصرية تمتلك لاعبين متميزين أسوة بما يضمه المنتخب التونسي وأنهم أحق بالوصول للدور النهائي. واختتم الجعايدي تصريحاته بأن مصر قدمت حفل افتتاح على مستوى عال.