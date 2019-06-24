رياضة

راضي الجعايدي: أتمنى وصول تونس ومصر إلى نهائي الكان

تحرير:أحمد محمد ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٢ م
منتخب تونس
منتخب تونس
يرى راضي الجعايدي مدافع وقائد المنتخب التونسي السابق أن ضربة البداية لمنتخب بلاده اليوم أمام أنجولا مهمة للغاية مطالبا اللاعبين بضرورة الحذر الشديد من المنافس، خاصة أن أنجولا منتخب قوي وليس من المنتخبات التي تلعب كرة قدم جيدة فقط بل تعتمد على القوة الجسمانية أيضا. وأضاف قائد تونس السابق في مداخلة هاتفية في برنامج "نجوم إفريقيا" على إذاعة نجوم إف إم: على لاعبي تونس استغلال الدعم الجماهيري القوي من جمهور مصر والجالية التونسية التي جاءت من تونس، خاصة بعدما أعلن عدد من جماهير نادي الزمالك دعمه لنسور قرطاج من أجل فرجاني ساسي المحترف في صفوف الزمالك.
وتمنى الجعايدي أن يتفادى منتخب تونس مواجهة المنتخب المصري في الأدوار الإقصائية ومقابلته في مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية، لقناعته بأن الكرة المصرية تمتلك لاعبين متميزين أسوة بما يضمه المنتخب التونسي وأنهم أحق بالوصول للدور النهائي. واختتم الجعايدي تصريحاته بأن مصر قدمت حفل افتتاح على مستوى عال.
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«تذكرتي» تطرح تذاكر الأدوار الإقصائية في أمم إفريقيا

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قال طارق يحيى، لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق الذي توج بلقب أمم أفريقيا 1986، كما شارك في بطولتي 1988 و1990، إن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، سيكون عاملا كبيرا في زيادة حدة المنافسة في بطولة أمم إفريقيا، وبسؤاله عن ذكرياته في نسخة بطولة 1986 قال: "لم ولن أنس هذه النسخة، التي شهدت أجواء غير طبيعية، تباينت معها المشاعر ما بين التوتر والفرحة، وكنا نلعب مبارياتنا على استاد القاهرة، ورغم أنه لم يكن يبتعد أكثر من كيلومترين اثنين عن فندق الإقامة، لكننا كنا نصل إليه في ساعتين، بسبب الجماهير وحضورها الذي كان يزيد عن 100 ألف متفرج".
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