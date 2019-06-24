شوقي: سفيرة فنلندا طلبت تطبيق نظام التعليم الجديد

تحرير:أمينة محمود ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٦ م

طارق شوقي وزير التعليم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم هيكلة الوزارة إداريا خلال شهور الصيف وسنضرب بيد من حديد، قائلا: "إن حظوظ الطلبة في التنسيق والجامعات بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوى كلهم هيدخلوا الجامعة والتعليم العالي يضبط التنسيق على المجاميع، لكن يجب على الطلاب عدم الخوف والحديث المتكرر عن التنسيق والمجاميع"، مشيرا إلى أن الطالب يستطيع أن يقيم نفسه من خلال الكارت الذي يحدد مستواه، وعليه أن يدخل على بنك المعرفة المصري لتحسين مستواه، والتعلم من خلال اكتساب نواتج التعلم وليس الدرس الخصوصي.

وأكد شوقي، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوى العام، اليوم الإثنين، أن أولياء الأمور عليهم أن يفهموا هذه الحقيقة بأن الدروس الخصوصية لن تفيد، موضحا: "نتائج طلاب أولى ثانوي ستُمنح للمعلمين لمعرفة مستوى طلابهم بشكل علمي، وسيتم تدريب المعلمين بشكل دوري.وذكر: "سفيرة فنلندا طلبت تطبيق