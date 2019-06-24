علم الوداد يشعل فرح حميد أحداد (فيديو)

٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٩ م

حميد أحداد

عقد المغربي حميد أحداد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حفل زفافه ليلة أمس الأحد، في مسقط رأسه، بإحدى القاعات بمدينة أكادير، في أجواء حماسية وخاصة، حضرها عدد من أصدقائه وزملائه من اللاعبين خاصة في صفوف الدفاع الحسني الجديدي والوداد البيضاوي والنادي القنيطري، علاوة على أسرته الصغيرة والكبيرة وعائلة زوجته، وظهر نجم القلعة البيضاء، وهو يرتدي الملابس المغربية التراثية، بينما ارتدت العروس قفطانا باللون الأخضر، وظهرت فيما بعد وهي ترتدي الأبيض، المزين بالتطريزات الذهبية.

وحرص المغربي وليد أزارو، المحترف في صفوف النادي الأهلي، على حضور حفل زفاف أحداد، مرتديًا بدلة «كاروهات»، ونشر أزارو، صورة عبر حسابه على «إنستجرام» أثناء حضوره حفل الزفاف مع مهاجم نادي الزمالك. وكان الثنائي المغربي أزارو وأحداد، قد خرجا من حسابات رينارد مدرب أسود الأطلسي، للمشاركة