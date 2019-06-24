رياضة

علم الوداد يشعل فرح حميد أحداد (فيديو)

٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٩ م
حميد أحداد
حميد أحداد
عقد المغربي حميد أحداد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حفل زفافه ليلة أمس الأحد، في مسقط رأسه، بإحدى القاعات بمدينة أكادير، في أجواء حماسية وخاصة، حضرها عدد من أصدقائه وزملائه من اللاعبين خاصة في صفوف الدفاع الحسني الجديدي والوداد البيضاوي والنادي القنيطري، علاوة على أسرته الصغيرة والكبيرة وعائلة زوجته، وظهر نجم القلعة البيضاء، وهو يرتدي الملابس المغربية التراثية، بينما ارتدت العروس قفطانا باللون الأخضر، وظهرت فيما بعد وهي ترتدي الأبيض، المزين بالتطريزات الذهبية.
وحرص المغربي وليد أزارو، المحترف في صفوف النادي الأهلي، على حضور حفل زفاف أحداد، مرتديًا بدلة «كاروهات»، ونشر أزارو، صورة عبر حسابه على «إنستجرام» أثناء حضوره حفل الزفاف مع مهاجم نادي الزمالك. وكان الثنائي المغربي أزارو وأحداد، قد خرجا من حسابات رينارد مدرب أسود الأطلسي، للمشاركة
اقرأ المزيد
منتخب-تونس

راضي الجعايدي: أتمنى وصول تونس ومصر إلى نهائي الكان

يرى راضي الجعايدي مدافع وقائد المنتخب التونسي السابق أن ضربة البداية لمنتخب بلاده اليوم أمام أنجولا مهمة للغاية مطالبا اللاعبين بضرورة الحذر الشديد من المنافس، خاصة أن أنجولا منتخب قوي وليس من المنتخبات التي تلعب كرة قدم جيدة فقط بل تعتمد على القوة الجسمانية أيضا. وأضاف قائد تونس السابق في مداخلة هاتفية في برنامج "نجوم إفريقيا" على إذاعة نجوم إف إم: على لاعبي تونس استغلال الدعم الجماهيري القوي من جمهور مصر والجالية التونسية التي جاءت من تونس، خاصة بعدما أعلن عدد من جماهير نادي الزمالك دعمه لنسور قرطاج من أجل فرجاني ساسي المحترف في صفوف الزمالك.
منتخب مصر

كبار المنتخب يجتمعون مع لاعبي الفراعنة لهذا السبب

علمت «التحرير» من مصادر داخل معسكر المنتخب الوطني أن كباتن المنتخب الوطني عبد الله السعيد ومحمد صلاح ووليد سليمان، اجتمعوا مع باقي زملائهم في معسكر الفراعنة، للحديث عن أزمة عارضة الأزياء، التي انتشرت عبر موقعي التواصل الاجتماعي (فيسبوك- تويتر) يوم السبت الماضي، وكان بطلها أربعة لاعبين من صفوف المنتخب الوطني، على رأسهم عمرو وردة، وتحدث الثلاثي مع زملائهم مؤكدين ضرورة غلق هذه الصفحة ووضع كل تركيزهم على الفوز بكأس الأمم وتقديم أفضل أداء داخل الملعب.
انتر-وميلان‎

الكرة الأوروبية تستعد لخسارة أيقونة إنتر وميلان

أشار رئيس ميلان، باولو سكالوني إلى توصله لاتفاق مع غريمه التقليدي نادي إنتر من أجل هدم الملعب التاريخي للناديين "سان سيرو" والذي يعرف أيضًا باسم "جوسيبي مياتزا"، تمهيدًا لبناء ملعب جديد، حيث من المنتظر هدم الملعب الحالي، وإنشاء ملعب جديد في نفس المكان سيتكلف قرابة الـ700 مليون يورو، على أن يكون جاهزًا لاحتضان المباريات بداية من عام 2022، وبدوره أكد أليساندرو أنتونيلو الرئيس التنفيذي لشركة إنتر أن النادي سيبني الملعب الجديد مع غريمه التقليدي، وذلك بحسب وكالة الأنباء الإيطالية.
اقرأ المزيد من الأخبار
ناصر-ماهر

وفاة والد ناصر ماهر.. وإدارة الأهلي تنعى

تلقى ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خبرًا صادما بوفاة والده، مساء اليوم الثلاثاء، بعد تعرضه لأزمة صحية، وأكد أسامة جلال لاعب فريق مصر المقاصة وزميل ناصر في المنتخب الأوليمبي وفاة والد لاعب الفريق الأحمر، بعد أن نشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وكتب قائلا: "البقاء لله والد ناصر ماهر.. إنا لله وإنا إليه راجعون".. أسرة التحرير تتقدم لأسرة الفقيد بخالص العزاء، وتتمنى أن يلهمهم الله تعالى الصبر والسلوان.
محمود الخطيب العامرى فاروق

الأهلي ينتظر نتائج الزمالك لتحديد موقفه من الانسحاب

كل المؤشرات تؤكد أن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في طريقة إلى تهدئة الأوضاع لبعض الوقت بشأن تهديداته بعدم استكمال مسابقة الدوري، حال عدم الانتهاء منها قبل انطلاق مباريات كأس الأمم الإفريقية، بعدما وضع اتحاد الكرة تصورًا جديدًا يحقق للأهلي هدفه بضغط مباريات الزمالك المؤجلة بحجة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة أمس الاثنين تصورًا جديدًا بموعد ثلاث مباريات يخوضها فريق الزمالك حيث يلعب يوم الخميس مع الإنتاج الحربي ويلعب مع حرس الحدود يوم 3 يونيو بينما يلعب مباراته الثالثة يوم 6 يونيو مع الجونة.
ميدو-2018 (1)

ميدو: سأترشح لرئاسة الزمالك والأهلي بطل الدوري بشرط

كشف أحمد حسام «ميدو»، نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، عن تلقيه عرضاً إماراتياً، بجانب أنه مطلوب في عدد من أندية الدوري المصري، مؤكداً أن أمنية حياته هي التدريب في الدوريات الأوروبية، وحول الدوري المصري قال في تصريحات تليفزيونية، إن الزمالك سيتوج باللقب في حالة تأجيل المباريات لما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية، أما في حالة ضغط الدوري وإقامته دون الدوليين فسيحصل الأهلي على اللقب، وكشف ميدو: "سأعتزل التدريب نهائيا وأنا في سن الـ46 عامًا لرغبتي في الترشح لرئاسة نادي الزمالك، وهو هدفي في هذه السن".
حسين-الشحات

أمير مرتضى: لو معايا فلوس الشحات هشتري نجوم إفريقيا

قال أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، إن نادي الأهلي تعاقد مع حسين الشحات بمقابل مادي مبالغ فيه للغاية، ولا يستحقه أي لاعب مصري، خاصة أن الشحات خاض تجربة الاحتراف في الدوري الإماراتي لمدة موسم واحد، ولم يلعب في صفوف برشلونة على سبيل المثال. وأضاف أمير، خلال لقائه ببرنامج «الزمالك اليوم»، الذي يعرض على قناة «المحور»، أنه كان سيضم لاعبي قارة إفريقيا بالكامل بالمقابل الذي دفعه النادي الأحمر للتعاقد مع الشحات وحده، مشيرًا إلى أنه بالرغم من ذلك، اتهمه البعض بإهدار المال العام في وقت سابق بسبب بعض الصفقات التي أبرمها الزمالك.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org