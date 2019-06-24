وزير التعليم يعلق على واقعة مدرس المرسيدس

تحرير:أمينة محمود ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٤ م

معلم - صورة أرشيفية

علق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوق على واقعة المعلم سيد العراقي، الشهير بمدرس الاستاد معلم المرسيدس، قائلا: "أولياء الأمور هم السبب في وصول هذا المعلم لهذا الثراء الفاحش"، متسائلا عن كم الطلبة الذين يذهبون لهؤلاء المعلمين، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوى العام، اليوم الإثنين، إذ صرح بأن الوزارة تحارب من أجل المعلمين، ولن نستريح إلا بعد تحسين أوضاع المعلمين إداريا بتدريبهم ماليا، والوزارة تحاول تنمية مواردها من أجل توفير موارد للوزارة.

وأوضح شوقي الهاشتاج الخاص بالمعلمين "أساسي المرتب على 2019 بدل 2014"، لن يفيد، لأن أي ماديات تتعلق بأكثر من وزارة وليست وزارة التعليم فقط، مضيفا أن امتحانات أولى ثانوي كانت بمثابة ملحمة لكل أجهزة الدولة، وهناك اهتمام بالطلاب من كل طرف في الدولة. وذكر شوقي أن هناك 20 مدرسة يابانية سوف تدخل الخدمة قبل