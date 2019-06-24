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الجزائر تحل أزمة طبع العملة بالاستدانة من الخارج

الجزائر قررت وقف طبع العملة المحلية الذي تنتهجه في محاولة لتفادي المخاطر التي قد تضر بالاقتصاد الوطني، في ظل تآكل احتياطات البلاد من النقد الأجنبي
تحرير:وفاء بسيوني ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٦ م
عملة الجزائر
عملة الجزائر
يبدو أن التعثر الاقتصادي في الجزائر هو حصيلة تراكمية للأداء الحكومي خلال السنوات الماضية، في أثناء حكم النظام السابق وليس وليد اللحظة فقد تبنّت الحكومة السابقة قرارات كانت تتصور أنها إصلاحية، إلا أنها أضرت بالوضع الاقتصادي للبلاد. وكانت الحكومة الجزائرية السابقة قد تبنت خلال العامين الماضيين مجموعة من التدابير المتعلقة باللجوء إلى ما يعرف بـ"التمويلات غير التقليدية"، لسد عجز الموازنة العامة وتحريك عجلة الاقتصاد، في ظل الصعوبات المالية التي تواجهها الدولة، نظرًا لتراجع أسعار النفط.
وحسب الخطة التي وضعتها حكومة أحمد أويحيى آنذاك، وصادق عليها البرلمان، يقوم البنك المركزي بطباعة ما يعادل 11 مليار دولار سنويا من الدينار الجزائري، على مدار 5 سنوات، يقرضها البنك للخزينة العمومية، على أن تسدد الديون مستقبلا عند انتعاش أسعار النفط، وهو ما أضر بالوضع الاقتصادي في ما بعد. وقف طبع العملة وفي
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محمد حمدان دقلو

العسكري السوداني: إطلاق سراح معتقلي الحركات المسلحة

قال محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري في السودان: إن المجلس قرر إطلاق سراح جميع المعتقلين من الحركات المسلحة في السودان. وأضاف دقلو خلال مؤتمر صحفي أذاعته فضائية "العربية"، اليوم الإثنين، ليس لدينا أي معتقل سياسي في سجوننا. وأكد دقلو، استعداد المجلس للتفاوض والاتفاق مع جميع الأطراف على الهواء مباشرة، كاشفًا عن أن مهمة الوسيط الإثيوبي كانت تهيئة الأجواء للتفاوض، وأنه لم يتم الاتفاق بعد على نسبة التمثيل في المجلس السيادي. وقال إن المجلس الانتقالي لم يرفض مبادرة الاتحاد الإفريقي، كما وافق على تشكيل لجنة حكماء للمساعدة في تلك المرحلة.
عادل الجبير

عادل الجبير يهدد إيران: ستدفعون الثمن

أجرت صحفية "لو موند" الفرنسية، مقابلة مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، بعد لقاء نظيره الفرنسي فيما تسعى القوى الأوروبية لنزع فتيل التوتر في المنطقة بعد أن أسقطت إيران طائرة استطلاع عسكرية أمريكية مسيرة وألقي عليها باللوم في هجمات على 6ناقلات نفط. ونشرت الصحيفة، المقابلة، اليوم الإثنين، والتي قال فيها الجبير: "أحذر إيران من مزيد من العقوبات إذا واصلت سياساتها العدوانية، والرياض تريد تفادي اندلاع حرب، واليوم إيران تقع تحت عقوبات اقتصادية شديدة، هذه العقوبات ستزيد، إذا واصلت إيران سياساتها العدوانية فستدفع الثمن".
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ماذا حدث في منزل البشير لحظة اعتقاله؟

كشف الفريق ركن ياسر العطا، تفاصيل ما حدث في أثناء اعتقال الرئيس السوداني السابق عمر البشير، في منزله بمنطقة كافوري بولاية الخرطوم، إذ نقلت صحيفة "الانتباهة" السودانية عن العطا قوله: "الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري أوفد إلى البشير من يخطره بقرار اقتلاعه، فما كان منه إلا أن وجه شتائم وانتقادات لبعض القيادات المقربة منه لم يسمها، وبعد إبلاغ البشير، مضيت بقوات عسكرية إلى منزله واعتقلته، وفي أثناء وضع الأغلال على يد البشير وجدنا بالمنزل شقيقه عبد الله، الذي قال لي مهددا ومتوعدا بالموت: الدوشكا حتدور".
صحف-سعودية

صحف سعودية: إرهاب الحوثي يتواصل على المملكة

أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الهجوم مجددا على مطار أبها الدولي بالمملكة، وتناولت الأحداث التي شهدتها إثيوبيا، واستعرضت الصحف الرد الإيراني على العقوبات الأمريكية الجديدة، كما تناولت نتائج الانتخابات البلدية في إسطنبول. تحت عنوان "هجوم حوثيٌّ على مطار أبها يقتل سوريًا ويصيب 7 مدنيين"، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مقتل سوري وإصابة 7 مدنيين بهجوم للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها جنوب السعودية مساء أمس.
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علم الأمازيغ

الجيش يرفضها.. أزمة في الجزائر بسبب أعلام الأمازيغ

للأسبوع الثامن عشر على التوالي، تستمر المظاهرات في شوارع مدن الجزائر، للمطالبة باستبعاد وجوه النظام البائد، بعد إسقاط الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، والدعوة لبدء فترة انتقالية تديرها وجوه جديدة متفق عليها. إلا أن السلطات الجزائرية وعلى رأسها القوات المسلحة والرئاسة، تصر على اتباع الحل الدستوري، المتمثل في الدعوة لعقد انتخابات رئاسية. وشهدت مظاهرات اليوم أزمة جديدة، بعد أن نشبت مناوشات بين السلطات الأمنية وشبان يحملون الأعلام الأمازيغية، اعتراضا على قرارات المسؤولين بحظر رفع أي أعلام غير وطنية في المظاهرات.
اويحيى

الجزائر.. إحالة رئيس وزراء سابق ووزراء بتهم فساد للمحاكمة

قرر المدعي العام الجزائري، اليوم الأربعاء، إحالة رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزيرا حاليا ووزيرين سابقين إلى المحكمة العليا بتهم فساد، حسبما جاء في بيان صادر من مكتب المدعي العام الجزائري. ونظرت المحكمة العليا سابقا في ملفات كبار رجال الأعمال الجزائريين، وأمرت بإيداعهم السجن المؤقت في انتظار انهاء التحقيقات وإصدار أحكام نهائية بحقهم.
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«حراك الجزائر» يرفض الحوار.. ويصر على رحيل «بن صالح»

لم تنجح خطوة تأجيل الانتخابات الرئاسية في الجزائر التي كان من المقرر أن تنعقد يوليو المقبل في امتصاص غضب الشارع، فلا يزال الشارع الجزائري ينتفض ضد رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وفي مقدمتهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح. المؤسسة العسكرية جددت دعوتها للحوار من أجل حل الأزمة السياسية للجزائر، ورفضها بشكل قطعي المرحلة الانتقالية التي قالت إنها ستفرز وضعا يصعب التحكم فيه. ورد الجزائريون على دعوة الرئيس المؤقت للحوار بالخروج أمس في مسيرات مليونية جديدة بالعاصمة ومختلف الولايات في تظاهرة جديدة هي الأولى منذ إلغاء انتخابات الرئاسة.
محامين-الجزائر

تأجيل الانتخابات الجزائرية.. نصر محفوف بالمخاطر

تحقق مطلب أساسي للحراك في الجزائر بعد إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر أن تنعقد في يوليو المقبل، وذلك رغم تأكيد الجيش مرارا على أهمية عقدها في موعدها، باعتبارها وسيلة لخروج البلاد من أزمتها السياسية . إلا أن الشارع الجزائري حقق انتصارا أمس بإعلان المجلس الدستوري تأجيل الانتخابات ، حيث يطالب الحراك بتغيير النظام السياسي في الجزائر أولا قبل إجراء الانتخابات والتي خلص إلى استحالة إجراء الاقتراع في موعده، وهو ما لاقى قبولا لدى الجزائريين .
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