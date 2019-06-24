بعد وقف طباعة العملة.. الجزائر تنقذ ما أفسده أويحيى

الجزائر قررت وقف طبع العملة المحلية الذي تنتهجه في محاولة لتفادي المخاطر التي قد تضر بالاقتصاد الوطني، في ظل تآكل احتياطات البلاد من النقد الأجنبي
يبدو أن التعثر الاقتصادي في الجزائر هو حصيلة تراكمية للأداء الحكومي خلال السنوات الماضية، في أثناء حكم النظام السابق وليس وليد اللحظة فقد تبنّت الحكومة السابقة قرارات كانت تتصور أنها إصلاحية، إلا أنها أضرت بالوضع الاقتصادي للبلاد.
وكانت الحكومة الجزائرية السابقة قد تبنت خلال العامين الماضيين مجموعة من التدابير المتعلقة باللجوء إلى ما يعرف بـ"التمويلات غير التقليدية"، لسد عجز الموازنة العامة وتحريك عجلة الاقتصاد، في ظل الصعوبات المالية التي تواجهها الدولة، نظرًا لتراجع أسعار النفط.
وحسب الخطة التي وضعتها حكومة أحمد أويحيى آنذاك، وصادق عليها البرلمان، يقوم البنك المركزي بطباعة ما يعادل 11 مليار دولار سنويا من الدينار الجزائري، على مدار 5 سنوات، يقرضها البنك للخزينة العمومية، على أن تسدد الديون مستقبلا عند انتعاش أسعار النفط، وهو ما أضر بالوضع الاقتصادي في ما بعد.
وقف طبع العملة
وفي
وحسب الخطة التي وضعتها حكومة أحمد أويحيى آنذاك، وصادق عليها البرلمان، يقوم البنك المركزي بطباعة ما يعادل 11 مليار دولار سنويا من الدينار الجزائري، على مدار 5 سنوات، يقرضها البنك للخزينة العمومية، على أن تسدد الديون مستقبلا عند انتعاش أسعار النفط، وهو ما أضر بالوضع الاقتصادي في ما بعد.
وقف طبع العملة
وفي محاولة لإنقاذ الاقتصاد الجزائري من الانهيار تخلت الحكومة عن طبع العملة المحلية، الذي اعتمد في عهد رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، المسجون حاليا في قضايا فساد.
وأقرت الجزائر التمويل غير التقليدي في 2017، لتمويل الاقتصاد وسد العجز وسداد الدين الداخلي، وتفادي اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، باقتراح من رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى.
الجيش يرفضها.. أزمة في الجزائر بسبب أعلام الأمازيغ
ووفق أرقام رسمية لوزارة المالية الجزائرية، تم طبع 6.556 تريليون دينار، أي أكثر من 50 مليار دولار منذ نوفمبر 2017.
الناطق الرسمي باسم الحكومة حسان رابحي أعلن أن عهد التمويل غير التقليدي (طبع العملة المحلية) الذي تنتهجه الجزائر مند سنوات "قد ولى".
رابحي أرجع اتخاذ الحكومة هذا القرار لتفادي المخاطر التي قد تضر بالاقتصاد الوطني، في ظل تآكل احتياطات البلاد من النقد الأجنبي.
العملة والاستدانة
هذه الخطوة أدت إلى طرح العديد من التساؤلات حول توجه البلاد للاستدانة الخارجية، إلا أن الحكومة نفت ذلك على لسان المتحدث الرسمي رغم وقف طبع الدينار الذي كان يستخدم لتمويل الاقتصاد، بحسب الوكالة الجزائرية.
وأفاد رابحي أن الجزائر لها من المدخرات (احتياطات الذهب والنقد الأجنبي) ما قد يقيها من الاقتراض الخارجي.
وكان "التمويل غير التقليدي" الذي تم تطبيقه بمقتضى تعديل قانون النقد والقرض الذي يسمح للخزينة العمومية بالاستدانة مباشرة من بنك الجزائر قد تمت برمجته لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات، كان من المقرر أن يتم خلالها "تجسيد إصلاحات هيكلية مهمة"، إلا أن ذلك لم يحدث.
ورغم تحذيرات صندوق النقد الدولي والخبراء الاقتصاديين من خطورة تطبيق هذا النمط من التمويل في "اقتصاد غير منتج"، أرجعت الحكومة وقتها سبب لجوئها إلى التمويل غير التقليدي إلى "إعادة توازن المالية العمومية وتوازن ميزان المدفوعات وتفادي الاستدانة الخارجية، وتوجيه شطر منها لتمويل مشاريع التنمية في البلاد"، رغم توقيف عدد كبير منها بسبب الأزمة الاقتصادية، وفقا لـ"العين" الإخبارية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن المشروع الذي اعتمدته حكومة أويحيى أدى إلى أزمة اقتصادية وزيادة نسبة التضخم في البلاد.
الخبير الاقتصادي يونس بولحية، يشير إلى أن وقف التمويل غير التقليدي كان ضرورة، لأن حكومة أويحيى توسعت فيه بشكل كبير، ما أدى إلى زيادة نسبة التضخم.
«حراك الجزائر» يرفض الحوار.. ويصر على رحيل «ابن صالح»
وقال بولحية إن "التمويل غير التقليدي كان يمثل مصدرا للقلق، لأنه كان لا يوجد أي مؤشر يدل على أن هذا التمويل سيتباطأ، خاصة في أوقات انخفاض أسعار النفط، الذي يقلل بشكل كبير من موارد الدولة"، بحسب ما نقلته "الاتحاد".
وكان بنك الجزائر قد أصدر تقريرا لتقييم تنفيذ التمويل غير التقليدي للميزانية، ولتسليط الضوء على سياسة المالية التي انتهجتها حكومة أحمد أويحيى، وأوضح أن اللجوء إلى هذا الإجراء أثر سلبا في المالية العامة للدولة.
وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ 5 سنوات جراء تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، وتراجعت معها احتياطات البلاد من النقد الأجنبي، وهو ما تسبب في تفاقم الأوضاع في البلاد.