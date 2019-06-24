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بعد وقف طباعة العملة.. الجزائر تنقذ ما أفسده أويحيى

الجزائر قررت وقف طبع العملة المحلية الذي تنتهجه في محاولة لتفادي المخاطر التي قد تضر بالاقتصاد الوطني، في ظل تآكل احتياطات البلاد من النقد الأجنبي
تحرير:وفاء بسيوني ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٠ م
عملة الجزائر
عملة الجزائر
يبدو أن التعثر الاقتصادي في الجزائر هو حصيلة تراكمية للأداء الحكومي خلال السنوات الماضية، في أثناء حكم النظام السابق وليس وليد اللحظة فقد تبنّت الحكومة السابقة قرارات كانت تتصور أنها إصلاحية، إلا أنها أضرت بالوضع الاقتصادي للبلاد. وكانت الحكومة الجزائرية السابقة قد تبنت خلال العامين الماضيين مجموعة من التدابير المتعلقة باللجوء إلى ما يعرف بـ"التمويلات غير التقليدية"، لسد عجز الموازنة العامة وتحريك عجلة الاقتصاد، في ظل الصعوبات المالية التي تواجهها الدولة، نظرًا لتراجع أسعار النفط.
وحسب الخطة التي وضعتها حكومة أحمد أويحيى آنذاك، وصادق عليها البرلمان، يقوم البنك المركزي بطباعة ما يعادل 11 مليار دولار سنويا من الدينار الجزائري، على مدار 5 سنوات، يقرضها البنك للخزينة العمومية، على أن تسدد الديون مستقبلا عند انتعاش أسعار النفط، وهو ما أضر بالوضع الاقتصادي في ما بعد. وقف طبع العملة وفي
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صحيفة سودانية: بث محاكمة البشير على الهواء

قال مصدر، اليوم الثلاثاء، إن محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، سوف يتم بثها على الهواء مباشرة، إذ سيحاكم عىل كافة الجرائم التي وجهتها له المحكمة الجنائية الدولية، ومن أبرز هذه التهم "الإبادة الجماعية في إقليم دارفور"، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، نقلا عن صحيفة "الانتباهة" السودانية. وكان المجلس العسكري الانتقالي السوداني برئاسة الفرية أول عبد الفتاح البرهان، قد أعلن أنه لن يتم السماح بمحاكمة أي مواطن سوداني خارج حدود الدولة، مؤكدا أن محاكمة البشير ستنقل على الهواء مباشرة.
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إضراب شامل في غزة بسبب مؤتمر المنامة وصفقة القرن

عم إضراب شامل، جميع مناحي الحياة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، دعت إليه القوىة الوطنية والإسلامية، رفضا لإطلاق مؤتمر البحرين وصفقة القرن، في وقت لاحق مساءً، كما تم توزيع دعوات الإضراب على المحلات والأهالي في القطاع، على أن تنطلق مسيرات واحتجاجات في الضفة والشتات. وتنطلق فعاليات احتجاجية دعت إليها القوى في غزة، تبدأ بالإضراب الشامل اليوم بكل أنحاء قطاع غزة، فيما سيعقد المؤتمر الوطني في الساعة السادسة والنصف في قاعة رشاد الشوا بغزة، وذلك حسبما ذكر موقع "قدس".
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صحف الإمارات:قطر تفك حصار إيران وبداية نهاية أردوغان

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تفجير أبراج الخبر - أرشيفية

في مثل هذا اليوم|قتل 16 أمريكيا في تفجير أبراج الخبر

في مثل هذا اليوم 25 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1996: تفجير أبراج الخبر في المملكة العربية السعودية، وخلف التفجير 16 قتيل من الجيش الأمريكي. وفي عام 1678: الإيطالية إيلينا بيسكوبيا تصبح أول امرأه بالعالم تحصل على شهاده الدكتوراه في الفلسفة. وفي عام 1788: فيرجينيا تصبح عاشر ولاية تنضم إلى الولايات المتحدة. وفي عام 1920: اختيار لاهاي مقرا دائما لمحكمة العدل الدولية.
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الجيش يرفضها.. أزمة في الجزائر بسبب أعلام الأمازيغ

للأسبوع الثامن عشر على التوالي، تستمر المظاهرات في شوارع مدن الجزائر، للمطالبة باستبعاد وجوه النظام البائد، بعد إسقاط الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، والدعوة لبدء فترة انتقالية تديرها وجوه جديدة متفق عليها. إلا أن السلطات الجزائرية وعلى رأسها القوات المسلحة والرئاسة، تصر على اتباع الحل الدستوري، المتمثل في الدعوة لعقد انتخابات رئاسية. وشهدت مظاهرات اليوم أزمة جديدة، بعد أن نشبت مناوشات بين السلطات الأمنية وشبان يحملون الأعلام الأمازيغية، اعتراضا على قرارات المسؤولين بحظر رفع أي أعلام غير وطنية في المظاهرات.
اويحيى

الجزائر.. إحالة رئيس وزراء سابق ووزراء بتهم فساد للمحاكمة

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«حراك الجزائر» يرفض الحوار.. ويصر على رحيل «بن صالح»

لم تنجح خطوة تأجيل الانتخابات الرئاسية في الجزائر التي كان من المقرر أن تنعقد يوليو المقبل في امتصاص غضب الشارع، فلا يزال الشارع الجزائري ينتفض ضد رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وفي مقدمتهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح. المؤسسة العسكرية جددت دعوتها للحوار من أجل حل الأزمة السياسية للجزائر، ورفضها بشكل قطعي المرحلة الانتقالية التي قالت إنها ستفرز وضعا يصعب التحكم فيه. ورد الجزائريون على دعوة الرئيس المؤقت للحوار بالخروج أمس في مسيرات مليونية جديدة بالعاصمة ومختلف الولايات في تظاهرة جديدة هي الأولى منذ إلغاء انتخابات الرئاسة.
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تأجيل الانتخابات الجزائرية.. نصر محفوف بالمخاطر

تحقق مطلب أساسي للحراك في الجزائر بعد إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر أن تنعقد في يوليو المقبل، وذلك رغم تأكيد الجيش مرارا على أهمية عقدها في موعدها، باعتبارها وسيلة لخروج البلاد من أزمتها السياسية . إلا أن الشارع الجزائري حقق انتصارا أمس بإعلان المجلس الدستوري تأجيل الانتخابات ، حيث يطالب الحراك بتغيير النظام السياسي في الجزائر أولا قبل إجراء الانتخابات والتي خلص إلى استحالة إجراء الاقتراع في موعده، وهو ما لاقى قبولا لدى الجزائريين .
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