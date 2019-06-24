جماهير تونس والزملكاوية يتوافدون على استاد السويس

تحرير:مصطفى خليل ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٩ م

بدء توافد جماهير تونس

بدأت الجماهير التونسية وعدد من أعضاء الجالية التونسية وبعض جماهير السويس في التوافد على المدرجات الثالثة شمال باستاد السويس الرياضي في محافظة السويس، لمؤازرة نسور قرطاج أمام منتخب أنجولا فى إطار الجولة الأولى للمجموعة الخامسة، في بطولة كأس الأمم الإفريقية. وفتح الاستاد أبوابه في الساعة الواحدة ظهرا لاستقبال الجماهير حتى السابعة من مساء اليوم الإثنين، وسط إجراءات أمنية مشددة، كما شهد دخول الجماهير من كل الطوائف والفئات من شباب وعائلات وعدد من روابط الجماهير الزملكاوية في السويس والقاهرة.

وتستهل تونس مشوارها بمواجهة أنجولا الساعة 7:00 مساءً على ملعب السويس، ضمن مباريات المجموعة الخامسة، حيث تشارك تونس في البطولة للمرة الـ19 وحققت أفضل نتائجها بالتتويج بنسخة 2004، بينما تشارك أنجولا للمرة الثامنة، وحققت أفضل نتائجها بالوصول إلى ربع النهائي مرتين. وواجهت تونس نظيرتها أنجولا 6 مرات من