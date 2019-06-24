السيسي يؤكد دور البرلمانات لترسيخ علاقات الشعوب

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٦ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع

في لقاء أكد أهمية البعد البرلماني والشعبي في إثراء العلاقات بين الدول، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم "مايا جويكوفيتش" رئيسة الجمعية الوطنية الصربية، بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، ومن الجانب الصربي كل من رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الصربي، ورئيسة جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الصربية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرئاسي، بأن الرئيس أشاد بالعلاقات التاريخية بين مصر وصربيا والاحتفال بالذكرى "111" لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، ودورهما الرائد في تأسيس وقيادة حركة عدم الانحياز. كما أعرب الرئيس عن تطلع مصر لتعزيز آليات التعاون الثنائي على شتى الأصعدة، في ضوء المشروعات التنموية