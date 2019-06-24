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كيف تدعم الحكومة المرأة الريفية لدمجها في الاقتصاد؟

المرأة الريفية تعاني من ارتفاع تكاليف تحصين الماشية وعدم القدرة على تسويق المنتجات ويتعرض النساء لانتهاكات مثل عدم السيطرة على أراضيهن.. وإيطاليا تدعم بـ20 مليون يورو
تحرير:خالد وربي ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٥ م
الريف المصري
الريف المصري
تعاني المراة الريفية أزمات عديدة في الريف المصري خاصة المرأة الريفية المعيلة التي تتحمل أعباء كثيرة في الحقول الزراعية ومشاركتها لزوجها أو تحملها الأعباء المالية لأبنائها وتقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع الجهات المانحة الأجنبية لإقامة مشروعات صغيرة تساعدها على تسويق منتجاتها التي تكون في الغالب منتجات يدوية ناتجة عن صناعة النسيج أو منتجات ألبان من مخرجات الثروة الحيوانية التي تمتلكها ولا يعرف كثير من نساء الريف كيفية تسويق هذه المنتجات.. فمن يعينها على هذا الدور؟
يؤكد تقرير حصلت «التحرير» على نسخة منه على قيام الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية بتنفيذ مشروع تنمية المهارات الحرفية وتعزيز الوضع الاقتصادي للمرأة بصعيد مصر ويهدف المشروع حسب التقرير إلى دعم المشروعات والمبادرات الصغيرة في قطاعات مختلفة ومنها المنتجات الغذائية وغير الغذائية والخدمات والحرف
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سوق-المواشى (1)

البيطريون: تطعيم المواشي بلقاح منتهٍ.. والزراعة تنفي

في نوفمر عام 2018 انتشرت مافيا الإتجار في التطعيمات المضروبة، والمحظورة والمغشوشة، وغير الصالحة للاستهلاك، لتتحول عملية التجارة في الأدوية واللقاحات البيطرية، لبيزنس كبير، خاصة أن هذا المجال لم يكن يخضع للرقابة الكافية من الدولة. اللقاحات التى غزت السوق المصري العام الماضي، تسببت في هلاك جزء كبير من الثروة الحيوانية، وهو الأمر الذي دفع وزارة الزراعة لاتخاذ إجراءات لوقف عمليات التلاعب، والتي تؤثر سلبا على القطاع الحيواني، كان من بينها تكثيف الحملات الرقابية عل منافذ بيع اللقاحات البيطرية
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«النواب» يُقر خطة التنمية بقيمة 7.7 تريليون جنيه

أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس نهائيا على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020، وذلك بالجلسة العامة اليوم الاثنين. تضمنت المادة الأولى منه اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2019-2020 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 7 تريليونات و715 مليارًا و900 مليون جنيه، وزيادة فى الناتج المحلى الإجمالى مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 6 تريليونات و267 مليار و400 مليون جنيه، بمعدل نمو حقيقى يبلغ 6%.
سيدة

فى يومهن العالمي.. 5 أزمات تواجه الأرامل في مصر

تحاول منظمة الأمم المتحدة دائما العمل على القضايا التى تواجه الإنسانية، بل وتلجأ كثيرا إلى توثيق القضايا من خلال ربطها بيوم ثابت سنويا، وذلك بهدف لفت أنظار العالم إلى هذه القضايا، ومحاولة تحسين أوضاع أصحابها، ومن هذه القضايا قضية الأرامل حول العالم ومعاناتهن فى العديد من الدول، والتى حددت لهن الأمم المتحدة يوم 23 يونيو من كل عام وذلك لما يعانيه الأرامل حول العالم من عنف وفقر شديد، ونبذ من المجتمع، ففى مصر يعانى الأرامل من بعض الأزمات، على رأسها الأزمات المادية، والصحية، وأزمة حضانة الأطفال.
حوار مع ضياء رشوان مرشح مقعد نقيب الصحفيين - تصوير محمود ابوالدهب (9)

نقابة الصحفيين: سنظل داعمين لبقاء موقع التحرير

في بيان عاجل أصدره مجلس نقابة الصحفيين، مساء الإثنين، أبدى المجلس كامل تضامنه ودعمه للزملاء في موقع "التحرير" الذي أعلنت إدارته، أمس، رغبتها في إغلاقه على خلفية "حجب" غير مُفسر ولا مُبرر من أية جهة حتى الآن، تعرض له الموقع منذ نحو شهرين. وأعلن المجلس رفضه لأي انتهاك للدستور الذي يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، باستثناء جواز فرض رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة. وفي خطوة عملية لمجلس النقابة، أكد أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية دفاعًا عن حرية الصحافة والحقوق الدستورية والقانونية لممارستها سواء من قبل الإصدارات المطبوعة والإلكترونية أو من قبل الزملاء العاملين بها.
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موسم جني القطن-9

تناقصت 100 ألف فدان.. أسباب تراجع مساحة القطن

يعاني المزارع المصري من عدم قدرته على تسويق محصول القطن وهى الأزمة التي تتكرر سنويا وهو ما جعله يحجم عن زراعة "الذهب الأبيض" كما يلقبه المصريون من عشرات السنين لما له من أهمية بالغة في حياتهم. وخلال العشرين عاما الماضية فقد القطن بريقه لأسباب عديدة، أرجعها بعض المعنيين إلى اعتبارات سياسية، بينما رفض آخرون صبغها بصبغة السياسة وأرجعوا الأمر برمته إلى الفشل الحكومي في إدارة هذا الملف المهم والحيوي. ويطالب الخبراء بإعلان سعر القطن قبل زراعته، وأنه على الحكومة أن تراقب الأسعار، مع إعطاء الفلاحين التعليمات الإرشادية من خلال المرشدين الزراعيين.
بحيرة المنزلة-4

البحيرات ملوثة.. من ينقذ الثروة السمكية في مصر؟

تعاني البحيرات المصرية من تدهور شديد نتيجة أسباب عديدة أهمها التلوث وضعف الإنتاج السمكي، وتحتاج كل بحيرة لما يصل إلى 2 مليار جنيه لكل بحيرة لرفع كفاءتها لتحسين أوضاع البحيرات المصرية والتي تعانى من تدهور في الحالة البيئية نتيجة عمليات التوسع في الأنشطة الزراعية والصناعية والمزارع السمكية. وتملك مصر 14 بحيرة وترتيبها من الغرب إلى الشرق "مريوط، إدكو، البرلس، المنزلة، البردويل، سيوة، البحيرات المرة، نبع الحمراء، بحيرة التمساح، بحيرة بورفؤاد، بحيرة قارون، ناصر، بحيرات توشكى، الريان".
فلاحين

كيف تدعم الحكومة صغار المزارعين في الريف المصري؟

يعجز كثير من المزارعين عن تسويق المحاصيل االزراعية، نتيجة عدم امتلاكهم للمهارات اللازمة للترويج للمنتجات الزراعية في الخارج والتشبيك مع المؤسسات والشركات الدولية للتعريف بمنتجاتهم ونتيجة تلك الأزمة أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن مشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين في الريف المصري الذي يخدم 7 محافظات على مستوى الجمهورية ويروج للعديد من المحاصيل التصديرية خارج مصر. ويضم المشروع المحاصيل التي تتمتع بميزة نسبية عن باقي المحاصيل مثل البصل والثوم والبطاطس والرمان فضلا عن النباتات الطبية والعطرية.
دودة-الحشد-وممدوح-السباعي

الحشرة الجياشة تخترق الحدود وتهدد المحاصيل الزراعية

تعد «الحشرة الجياشة» واحدة من أخطر الآفات التي تسبب أضرارا بالغة في الزراعات، والتي تم اكتشافها في غرب أفريقيا للمرة الأولى، وبالتزامن مع انتشارها في عدد من الدول تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» رفع حالة الطوارئ لمواجهتها من خلال الإجراءات الاحترازية. وشدد عز الدين أبوستيت وزير الزراعة، على التنسيق بين خبراء منظمة «الفاو» والزراعة لاتخاذ كافة الإجراء الاحترازية للتصدي لـ«دودة الحشد الخريفية» والتي تهدد 8 محاصيل رئيسية معلنا رفع حالة الطوارئ لمواجهة «دودة الحشد الخريفية».
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