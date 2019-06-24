كيف تدعم الحكومة المرأة الريفية لدمجها في الاقتصاد؟

المرأة الريفية تعاني من ارتفاع تكاليف تحصين الماشية وعدم القدرة على تسويق المنتجات ويتعرض النساء لانتهاكات مثل عدم السيطرة على أراضيهن.. وإيطاليا تدعم بـ20 مليون يورو

تحرير:خالد وربي ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٥ م

تعاني المراة الريفية أزمات عديدة في الريف المصري خاصة المرأة الريفية المعيلة التي تتحمل أعباء كثيرة في الحقول الزراعية ومشاركتها لزوجها أو تحملها الأعباء المالية لأبنائها وتقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع الجهات المانحة الأجنبية لإقامة مشروعات صغيرة تساعدها على تسويق منتجاتها التي تكون في الغالب منتجات يدوية ناتجة عن صناعة النسيج أو منتجات ألبان من مخرجات الثروة الحيوانية التي تمتلكها ولا يعرف كثير من نساء الريف كيفية تسويق هذه المنتجات.. فمن يعينها على هذا الدور؟

يؤكد تقرير حصلت «التحرير» على نسخة منه على قيام الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية بتنفيذ مشروع تنمية المهارات الحرفية وتعزيز الوضع الاقتصادي للمرأة بصعيد مصر ويهدف المشروع حسب التقرير إلى دعم المشروعات والمبادرات الصغيرة في قطاعات مختلفة ومنها المنتجات الغذائية وغير الغذائية والخدمات والحرف

يؤكد تقرير حصلت «التحرير» على نسخة منه على قيام الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية بتنفيذ مشروع تنمية المهارات الحرفية وتعزيز الوضع الاقتصادي للمرأة بصعيد مصر ويهدف المشروع حسب التقرير إلى دعم المشروعات والمبادرات الصغيرة في قطاعات مختلفة ومنها المنتجات الغذائية وغير الغذائية والخدمات والحرف اليدوية ويتم تنفيذ المشروع بواسطة معهد سيام باري الإيطالي بالاشتراك مع الجهاز التنفيذي لمشروع التنمية الشاملة وهو مشروع ممول من برنامج مبادلة الديون المصرية الايطالية وبتمويل مشترك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية.

ويحاول هؤلاء السيدات الحفاظ على الحرف اليديوية وفي نفس الوقت يحاولن تحسين أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية.

فضلا عن دعم المرأة في مجالات النسيج فهناك دعم للمرأة الريفية في مجال إنتاج الألبان كما تقول الدكتورة عزة الجزار رئيس قسم المرأة بمعهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية التابع لوزارة الزراعة.

وأضافت الجزار في تصريحات خاصة لـ"التحرير" على هامش مؤتمر تعزيز دور المرأة الريفية فى التنمية المستدامة والأمن الغذائى الذى عقدته اليوم وزارة الزراعة، أنها تعاملت ميدانيا من خلال المشاركة في مشروع "جاميسا" الممول من وكالة التعاون الإنمائي الإيطالي" وتعرفت على أهم معوقات عمل المرأة في الريف، ومنها ما هو ثقافي ومنها ما هو فني نتيجة بعض المعوقات الإنتاجية فعلى سبيل المثال في إنتاج الألبان كما تقول الجزار، فالمرأة في الفيوم وهى المحافظة التي عمل بها المشروع إلى جانب محافظة سوهاج تحتاج إلى تدريب على اختيار الأصناف الجيدة من الحيوانات المنتجة للألبان فضلا عن الممارسات الجيدة لرعاية الحيوان كما تحتاج المرأة إلى تقديم الخدمات البيطرية بسعر مناسب؛ لأنها تعد مكلفة تكلفة كبيرة بالنسبة لهم خاصة التلقيح الصناعي كما يفتقد النساء في الريف إلى العمل الجماعي لذلك تم تدريبهن على تلك المهارات، كما يطالبن بتنظيم المعارض وإقامة الأسواق لبيع منتجاتهن وتسويقها حتى تباع بسعر مجزٍ لهن، وبالفعل تم التعاقد بينهن وبين وزارة الزراعة لبيع منتجاتهن من الألبان لافتة إلى أن هناك حالة من عدم الرضا بين السيدات الريفيات عن دخلهن من منتجات الألبان، ولذلك اقترحن فتح أسواق جديدة.

وحسب الدكتورة جيهان المنوفي رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة في تصريحات خاصة لـ"التحرير" فإن مشروعات المرأة الريفية لها أولوية لدى الوزارة خاصة مشروعات التمكين الاقتصادي.

وأشارت المنوفي إلى تعاون وزارة الزراعة مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية مثل الصندوق الدولي للزراعة "الإيفاد" ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" والمعونة الأمريكية، والأمم المتحدة، والوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية وكلها مشروعات تركز على الإنتاج النباتي والحيواني والثروة السمكية كما يتم منح المرأة الريفية قروضا لمساعدتها على إقامة المشروعات الإنتاجية الصغيرة منوهة بأن مساهمة المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل في التنمية الريفية يساهم في تنمية الاقتصاد ويقلل من نسبة إعالة المرأة في المجتمع.

وتقول فرلنشيسكا كالكافيكيا -ممثل الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية في مصر- إن هناك مشروعا تكلفته 20 مليون يوررو لدعم المرأة الريفية مقدم من إيطاليا لافتة إلى أهمية القضايا الزراعية، حيث تضم 45% من القوى العاملة في مصر الغالبية الكبرى منهم من النساء، ويتعرض النساء في الريف إلى انتهاكات مثل عدم السيطرة على أراضيهن، وهناك مبادرات إيطالية أخرى مثل مشروع الـ10 ملايين يورو في سوهاج والفيوم ويهتم ذلك المشروع بالتنمية الزراعية والميكنة.