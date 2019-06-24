شوقي: نحارب من أجل تحسين أوضاع المعلمين ماليا وفنيا

تحرير:أمينة محمود ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٢ م

د. طارق شوقي وزير التعليم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تحارب من أجل المعلمين، ولن نستريح إلا بعد تحسين أوضاعهم فنيا وماليا، موضحا أن الوزارة تحاول تنمية مواردها لتلبية جميع المتطلبات. وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم في الوزارة، أن امتحانات أولى ثانوى كانت بمثابة ملحمة، مؤكدًا الاهتمام بالطلاب من كل طرف فى الدولة. وعلق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على المعلم " سيد العراقي" الشهير بـ"معلم المرسيدس" مؤكدا أن أولياء الأمور هم السبب في وصول هذا المعلم لهذا الثراء الفاحش.

وقال الوزير، إن هناك 20 مدرسة يابانية سوف تدخل الخدمة قبل سبتمبر المقبل.وتسأل الوزير، عن كم الطلبة الذين يذهبون لهؤلاء المعلمين، مؤكدا أن نظام التعليم الجديد سوف يلغي ظاهرة الدروس الخصوصية ومحاربة جشع معلمين الدروس الخصوصية.وأعلن شوقي أنه سيتم هيكلة الوزارة إداريا خلال شهور الصيف، وسنضرب بيد من حديد،