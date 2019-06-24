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شوقي: نحارب من أجل تحسين أوضاع المعلمين ماليا وفنيا

تحرير:أمينة محمود ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٢ م
د. طارق شوقي وزير التعليم
د. طارق شوقي وزير التعليم
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تحارب من أجل المعلمين، ولن نستريح إلا بعد تحسين أوضاعهم فنيا وماليا، موضحا أن الوزارة تحاول تنمية مواردها لتلبية جميع المتطلبات. وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم في الوزارة، أن امتحانات أولى ثانوى كانت بمثابة ملحمة، مؤكدًا الاهتمام بالطلاب من كل طرف فى الدولة. وعلق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على المعلم " سيد العراقي" الشهير بـ"معلم المرسيدس" مؤكدا أن أولياء الأمور هم السبب في وصول هذا المعلم لهذا الثراء الفاحش.
وقال الوزير، إن هناك 20 مدرسة يابانية سوف تدخل الخدمة قبل سبتمبر المقبل.وتسأل الوزير، عن كم الطلبة الذين يذهبون لهؤلاء المعلمين، مؤكدا أن نظام التعليم الجديد سوف يلغي ظاهرة الدروس الخصوصية ومحاربة جشع معلمين الدروس الخصوصية.وأعلن شوقي أنه سيتم هيكلة الوزارة إداريا خلال شهور الصيف، وسنضرب بيد من حديد،
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وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

وزيرة التخطيط: الإصلاح الاقتصادي لا يقوم على مسكنات

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن خطوات الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها الدولة حقيقية وجذرية، ولا تعتمد على مسكنات، مضيفة: بدأنا الإصلاح منذ أقل من 30 شهرًا فيجب أن نفخر بوصولنا لهذه المعدلات من النمو لـ5.6%". وأشارت الوزيرة، عقب موافقة البرلمان على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020، اليوم الإثنين، إلى أن الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به مصر جاء فى ظل ظروف سياسية ودولية يعانى منها العالم كله ومنها الحرب التجارية الصينية الإمريكية وتذبذب أسعار البترول.
وزير-المالية -محمد-معيط

المالية: 627.8 مليار جنيه للتعليم والصحة والأجور

أعلنت وزارة المالية، تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر للسنة المالية 2019-2020، بدءًا من أول يوليو المقبل إذ يصل حجم مصروفاتها إلى 1.6 تريليون جنيه بزيادة 150 مليار جنيه عن موازنة العام المالي الحالي "2018 - 2019". وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن الزيادة في الموازنة جاءت نتيجة لزيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي مثل أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة التي بلغت 301 مليار جنيه بزيادة 31 مليار جنيه لمواجهة رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه شهريًا.
سرطان-الثدى

بعد تعافيها.. سيدة تحكي قصتها مع سرطان الثدي

لحظة فارقة فى حياة أى امرأة عندما يطلب منها الأطباء أخذ عينة من ورم ظهر لها بشكل مفاجئ فى منطقة الثدى، وبعد انتظار ما يقرب من 15 يوما، تذهب للحصول على نتيجة العينة فيخبرها الطبيب أنها أصيبت بمرض سرطان الثدى، فى تلك اللحظة يتوقف الزمن وتسيطر عليها حالة من التوتر النفسى سرعان ما تتحول إلى نوبات من البكاء، وقد تصل فى كثير من الأحيان إلى حالة من الاكتئاب، ولكن بعد أن تدرك أنها فى معركة، تبدأ فى التماسك وتجهيز أسلحتها للتخلص من هذا المرض اللعين، لذا هناك سيدات انتصرن فى معركتهن مع سرطان الثدى ولكن وراء المعركة كواليس كثيرة أدت إلى الانتصار.
مجلس-النواب (3)

البرلمان يوافق نهائيا على أضخم موازنة في تاريخ مصر

وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة، اليوم الاثنين، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 / 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 / 2020، إلى جانب مشروع ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020. وأحال رئيس النواب المناقشات والتوصيات والملاحظات في تقرير لجنة الخطة للحكومة.
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امتحانات-ثانويه-عامة

مفاجأة تنتظر «الغشاشين» في امتحانات الثانوية العامة

قال خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، في تصريح خاص، إنه تم اكتشاف 4 لجان في 3 محافظات متوقع حدوث شغب وغش بهم، بعد أن اكتشف تحويل عدد من الطلاب لتلك اللجان، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتأمينية ضدهم، وأضاف أنه تم تركيب كاميرات مراقبة في لجنتين من اللجان الأربع الجدد المتوقع حدوث شغب وغش بهم، ليتم متابعة الكاميرات لرصد أي أعمال غش بواسطة رئيس اللجنة وعضو لجنة الإدارة.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

حبس و200 ألف جنيه غرامة.. عقوبات قاسية في امتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الإجراءات التي تم اتخاذها للإعداد لعقد امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019، والتي تنطلق غدا السبت، وتستمر حتى الأربعاء 3 يوليو المقبل، وقال خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة أنهت استعداداتها لعقد الامتحانات بجميع لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية، مؤكدا حرص الوزارة على توضيح كافة الإجراءات التي اتخذتها أمام الرأي العام.
طارق-شوقي-وزير-التربية-والتعليم (1)

طوارئ وجيش وشرطة.. التعليم تتأهب لامتحانات الثانوية العامة

تحت حراسة الجيش والشرطة، يؤدي 659 ألفا و253 طالبا وطالبة بالثانوية العامة امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية، بعد غد السبت، داخل 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية. وأعلنت وزارة التربية والتعليم حالة الطوارئ، حيث بدأت اليوم اجتماعات مكثفة لمسؤولي الامتحانات مع مديري المديريات التعليمية ورؤساء اللجان. فضلا عن بدء أعمال غرفة العمليات الرئيسية التي شكلتها الوزارة، تحت الإشراف المباشر من خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة.
طلبة-فى-المكسيك

مدارس مكسيكو: الجيبة للأولاد والبنطلون للبنات

أعلنت سلطات العاصمة المكسيكية مكسيكو، عن سماحها لطلاب المدارس بارتداء التنانير (الجيبات)، وللطالبات بارتداء السراويل (البنطلونات)، حسب رغبة الجنسين، وذلك بهدف تحييد الزي المدرسي، وعلقت عمدة مدينة مكسيكو كلاوديا شينباوم على القرار بقولها: "تمنح المدينة قانونيا المساواة في جميع المجالات، ونعلن مع وزير التعليم إستيبان موكتيسوم باراجان، عن زي مدرسي محايد"، مضيفة: "لم تعد التنورة حكرا على الفتيات والسراويل على الفتيان، إنها إجراءات بسيطة لتعزيز المساواة في الحقوق".
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