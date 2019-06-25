طرح 538 وحدة.. تفاصيل شقق العاصمة الإدارية الجديدة

يستعد الراغبون في حجز وشراء وحدة سكنية أو أكثر بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة إلكترونيًا، منتظرين بدء التقديم والحجز.. فما شروط الشراء وطرق السداد؟

تحرير:كريم ربيع ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح 538 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالمجاورة (D 8) بالحى السكنى (R 3)، بمساحات تتراوح بين 130 و173 مترا مربعا، بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني، من خلال بنك التعمير والإسكان. فما شروط وطريقة الحجز؟ وكم يبلغ مقدم الحجز والتعاقد وقيمة الأقساط ربع السنوية؟ وهل متاح أكثر من نظام للدفع أم طريقة واحدة؟ وما مساحة الحي الثالث وعدد مجاوراته والخدمات التي من المفترض أن توجد به؟.

العاصمة الجديدة العاصمة الإدارية تقع على مساحة 170 ألف فدان تستهدف نحو 6.5 مليون نسمة وتوفير 2 مليون فرصة عمل منها 500 ألف نسمة بالمرحلة الأولى على 40 ألف فدان، أما مدينة العلمين التى تبلغ مساحتها نحو 4813 فداناً فتستهدف 2 مليون نسمة، كما تستهدف مدينة 6 أكتوبر نحو 11.5 مليون نسمة على إجمالى 162 ألف

العاصمة الجديدة



العاصمة الإدارية تقع على مساحة 170 ألف فدان تستهدف نحو 6.5 مليون نسمة وتوفير 2 مليون فرصة عمل منها 500 ألف نسمة بالمرحلة الأولى على 40 ألف فدان، أما مدينة العلمين التى تبلغ مساحتها نحو 4813 فداناً فتستهدف 2 مليون نسمة، كما تستهدف مدينة 6 أكتوبر نحو 11.5 مليون نسمة على إجمالى 162 ألف فدان يبلغ عدد سكانها خلال المرحلة الحالية نحو 2 مليون نسمة تقريبا وتضم نحو 358 مبنى خدمياً.

R3 جاهز للسكن قبل 30 يونيو

الحي السكني الثالث أول الأحياء السكنية في العاصمة الإدارية، الذي تعمل على تنفيذه هيئة المجتمعات العمرانية وشركة العاصمة الإدارية الجديدة، ويشمل 25 ألف وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 120 وحتى 180 مترًا، وكل عمارة تتكون من 7 أدوار متكررة ودور أرضي.

الحى السكنى الثالث R3 سيكون جاهزا للسكن قبل 30 يونيو 2019، وتبلغ مساحته نحو 1100 فدان، ويضم 8 مجاورات بعدد يقترب من 20 ألف وحدة سكنية، و952 فيلا، وتاون هاوس، و64 عمارة استخدام مختلط، و9 عمارات بإسكان الواحة الخضراء التي تضم الخدمات المركزية للحي.

ويقسم الحي السكني الثالث إلى 8 مجاورات، في كل مجاورة خدمات تجارية وإدارية، وأماكن للسير وركوب الدراجات، ويعمل في هذا الحي العديد من شركات المقاولات أبرزها المقاولون العرب، وأوراسكوم، وهشام طلعت مصطفى، وكونكورد، وحسن علام وشركات أخرى.

طريقة السداد

قال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إنه بشأن نظام السداد، يتم سداد جدية الحجز وقدرها 100 ألف جنيه للوحدة، ويتم استكمال سداد نسبة 10% من إجمالى قيمة الوحدة، بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء) من قيمة الوحدة، خلال شهر من تاريخ الحجز.

كما يتم سداد 10% من ثمن الوحدة خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز، وسداد 10% عند التسلم، ويتم سداد باقى ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، ويجوز سداد باقى القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة.

ويحق للراغب فى الحجز اختيار الوحدة التى يرغب فيها، سيكون تخصيص الوحدات بأسبقية الاختيار بعد تحويل مبلغ جدية الحجز، لا توجد قرعة لاختيار المستحق للوحدات السكنية، المساحات تبدأ من 130 إلى 173 مترًا، تتكون العمارة السكنية من بدروم وأرضى و7 أدوار متكررة، ويضم الدور 4 شقق، واثنين أسانسير.

هيئة المجتمعات: تسليم شقق المرحلة الأولى خلال أسابيع

وأكد مصدر بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن الهيئة تستعد لتسليم المرحلة الأولى من وحدات الحي السكني الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة بمجاورتين، نهاية العام الجاري، موضحًا أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ وحدات الحي السكني الثالث بالكامل نهاية العام الجاري.

وتابع: «يجرى تنفيذ منطقة الفيلات بالعاصمة، وقد وصلت التشطيبات إلى معدلات متقدمة، بالإضافة إلى منطقة الأبراج، وأن التنمية العمرانية تستهدف توفير مراكز ريادة أعمال سواء في العاصمة الإدارية أو العلمين الجديدة بجانب مدن الصعيد».