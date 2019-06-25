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طرح 538 وحدة.. تفاصيل شقق العاصمة الإدارية الجديدة

يستعد الراغبون في حجز وشراء وحدة سكنية أو أكثر بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة إلكترونيًا، منتظرين بدء التقديم والحجز.. فما شروط الشراء وطرق السداد؟
تحرير:كريم ربيع ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص
وحدات مشروع العاصمة الإدارية الجديدة
وحدات مشروع العاصمة الإدارية الجديدة
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح 538 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالمجاورة (D 8) بالحى السكنى (R 3)، بمساحات تتراوح بين 130 و173 مترا مربعا، بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني، من خلال بنك التعمير والإسكان. فما شروط وطريقة الحجز؟ وكم يبلغ مقدم الحجز والتعاقد وقيمة الأقساط ربع السنوية؟ وهل متاح أكثر من نظام للدفع أم طريقة واحدة؟ وما مساحة الحي الثالث وعدد مجاوراته والخدمات التي من المفترض أن توجد به؟.
العاصمة الجديدة العاصمة الإدارية تقع على مساحة 170 ألف فدان تستهدف نحو 6.5 مليون نسمة وتوفير 2 مليون فرصة عمل منها 500 ألف نسمة بالمرحلة الأولى على 40 ألف فدان، أما مدينة العلمين التى تبلغ مساحتها نحو 4813 فداناً فتستهدف 2 مليون نسمة، كما تستهدف مدينة 6 أكتوبر نحو 11.5 مليون نسمة على إجمالى 162 ألف
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ذهب

أسعار الذهب تقفز 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محوظا في السوق المحلي خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، ليرتفع سعر الجرام بنحو 10 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1427 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
جلوفو-كريم

تعهدت الالتزام بالقانون.. جلوفو تعود للسوق المصري

كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن تلقيه إخطارًا رسميًّا من قِبَل شركتي جلوفو وديليفري هيرو، أكدتا خلاله حرصهما على التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، عن طريق استئناف شركة جلوفو نشاطها التجاري مجددًا في السوق المصري وإعادة تشغيل التطبيق الخاص بها، والإعلان عن ذلك عن طريق وسائل النشر المختلفة، وقيام شركة دليفيري هيرو بالتعهد بعدم استخدام الحقوق المكتسبة لديها في شركة جلوفو بأي طريقة قد تؤثر على النشاط الاقتصادي لشركة جلوفو في السوق المصري.
معرض-منتجات-وزارة-الزراعة-تصوير-شيماء-سيد (1)

30% فاقدا زراعيا.. تحديات تواجه صناعة الأغذية في مصر

تواجه شركات الصناعات الغذائية وقطاع الحاصلات الزراعية في مصر العديد من التحديات التي تحول دون تطور القطاع وتحقيقه النتائج المرجوة منه، خاصة على مستوى التصدير للخارج. ويعد قطاع الزراعة مساهمًا مهمًا في الاقتصاد المصري، بحيث يمثل نحو 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وتعجز شركات الإنتاج الغذائي في مصر على تلبية الطلب المحلي، لذا تلجأ الدولة إلى استيراد المواد الغذائية، نتيجة الزيادة السكانية التي ترفع من حجم الطلب على الغذاء إلى جانب إنتاج محلي محدود بسبب محدودية إمدادات المياه والأراضي الصالحة للزراعة.
محمد-عمران-رئيس-هيئة-الرقابة-المالية

عمران: إعفاء الشركات القابضة من شروط هيكل الملكية

تقديرا" للدور الفعال الذى تقوم به الشركات القابضة في تأسيس الشركات الجديدة وزيادة رؤوس أموالها بما يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي، وتيسيرا" على تلك الشركات لتمكينها من تحقيق أهدافها، أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية القرار رقم (74) لسنة 2019 باستثناء الشركات القابضة التى تباشر نشاط تأسيس أو الاشتراك في تأسيس الشركات أو في زيادة رؤوس أموالها (الشركات القابضة) وفقا لمتطلبات قانون سوق رأس المال الواردة والقرارات الصادرة نفاذا له، من التقيد بشروط هيكل الملكية الواجب توافرها في الشركات عند التأسيس والترخيص من الهيئة .
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عقارات

أزمة تواجه القطاع العقاري بسبب 10 ملايين وحدة خالية

أشار التقرير المرسل من وزارة الإسكان بعدد وحدات الإيجار القديم على مستوى جمهورية مصر العربية وتقسيم أنواع الوحدات ما بين سكني أو غير سكني، إلى وجود نحو 10 ملايين وحدة خالية «لم يتم حيازتها»، سواء كانت وحدات راكدة لدى شركات التطوير العقاري أو وحدات مخالفة، بخلاف الوحدات المغلقة التي يحمل أصحابها حيازات قانونية، فهل تؤثر هذه الملايين من الوحدات المغلقة على مشكلة السكن التي تحتاج 500 ألف وحدة سكنية سنويًّا؟ وما حلول هذه الظاهرة؟ وهل يحل قانون فرض ضريبة 10% على الوحدات المغلقة الأزمة أم لا؟
ملتقى-بناة-مصر‎

شركات المقاولات المصرية تسعى للفوز بإعمار دول الجوار

انطلقت فعاليات ملتقى «بناة مصر»، اليوم، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، الذي يبحث فى دورته الخامسة الفرص الاستثمارية المتاحة لشركات المقاولات، وشركات مواد البناء المصرية فى إعادة إعمار دولتى ليبيا والعراق، والمشاركة في مشروعات الربط التى تعتزم مصر إقامتها مع بعض البلدان العربية سواء فى مجال الكهرباء أو الطرق، حيث يلتقى من خلاله 14 رئيس اتحاد مقاولات إفريقي وعربى، لوضع رؤية تنفيذية للمشاريع الكبرى في القارة السمراء. فهل ينجح في اقتحام هذه الأسواق أم لا؟
عقارات

بعد تراجعه 11%.. خبراء: هذا مستقبل سوق العقارات

تراجع حجم الطلب على العقارات خلال شهر مايو الماضي وذلك بنسبة 10.18%، بحسب مؤشر محرك البحث عقار ماب مصر الذي يصدر شهريًّا من جانب المحرك، بعد أن تراجع مستوى الطلب على العقارت خلال شهر مايو الذي توافق مع شهر رمضان المبارك لتصل قيمة مؤشر عقار ماب إلى 2425 نقطة، فما مصير القطاع العقاري خلال الأشهر المقبلة خاصة مع قدوم موسم الصيف العقاري؟ وهل يشهد السوق انتعاشة جيدة أم يظل الركود مطبقًا على المشهد؟ وهل ترتفع الأسعار أم لا؟ وكم تبلغ نسبة هذا الارتفاع حال حدوثه؟
أكبر-معرض-عقاري (1)

بمشاركة 300 عارض.. مصر تستقبل «The Big 5» العقاري

على مساحة 30 ألف متر مربع، وبمشاركة 13 ألف زائر متخصص من رجال الأعمال وأصحاب الشركات المعنيين بقطاع البناء والتشييد، يعرض 300 من العارضيين المصريين والأجانب مختلف منتجات وخامات البناء والتشييد والحلول الخاصة بهذا القطاع، في المعرض الأكبر بمصر وشمال إفريقيا بقطاع التشييد والبناء «The Big 5 Construct Egypt» في الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر المقبل من العام الجاري في مركز مصر للمعارض الدولية. وأعلنت «دي إم جي إيفنتس» التابعة لمجموعة «الدايلي ميل» العالمية عن مشاركتها لشركة ACG-ITF، إطلاق النسخة المصرية للمعرض، بحضور جمعية كوالي الشرق الأوسط.
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