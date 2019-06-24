بعد «الخطاب الممتاز».. أنباء عن قمة بين كيم وترامب

يدرس ترامب زيارة المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، حيث عقد كيم ومون أول لقاء بينهما، وهو ما قد يثير تكهنات باحتمال عقد اجتماع مع كيم هناك

تحرير:أحمد سليمان ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٩ م

كيم وترامب

بعد تبادل للرسائل مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، عززت الآمال في إجراء محادثات تهدف إلى إنهاء البرنامج النووي لكوريا الشمالية، سيزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كوريا الجنوبية نهاية هذا الأسبوع. وكانت العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة قد تعرضت لنكسة كبيرة، بعد أن فشلت قمة هانوي بين كيم وترامب في فبراير الماضي. وقالت كو مين جونج المتحدثة باسم الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، إن ترامب من المقرر أن يصل إلى كوريا الجنوبية في زيارة تستغرق يومين، يوم السبت المقبل وسيجتمع برئيس البلاد يوم الأحد بعد قمة مجموعة العشرين في اليابان.

وأشارت وكالة "رويترز" للأنباء، إلى أن هذا الإعلان يأتي بعد ساعات من إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن أمله في أن يمهد خطاب أرسله ترامب إلى كيم الطريق لإحياء المحادثات النووية المتوقفة. وأضافت "كو" في مؤتمر صحفي، أمس الإثنين، أن ترامب ومون سيجريان "مناقشات متعمقة حول سبل العمل معا لتعزيز السلام