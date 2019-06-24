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البرلمان يوافق نهائيا على أضخم موازنة في تاريخ مصر

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ م
مجلس النواب
مجلس النواب
وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة، اليوم الاثنين، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 / 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 / 2020، إلى جانب مشروع ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020. وأحال رئيس النواب المناقشات والتوصيات والملاحظات في تقرير لجنة الخطة للحكومة.
وبلغ إجمالي الموازنة العامة للدولة تريليونا و575 مليار جنيه لتصبح الأضخم في تاريخ مصر، في حين بلغت المصروفات تريليونا و574 مليارا و559 مليون جنيه، وإجمالي الإيرادات تريليونا و134 مليارا و424 مليون جنيه.وحققت الموازنة فائضا أوليا 35 مليار جنيه للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاما ، فيما بلغ العجز النقدي
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وزير-المالية -محمد-معيط

المالية: 627.8 مليار جنيه للتعليم والصحة والأجور

أعلنت وزارة المالية، تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر للسنة المالية 2019-2020، بدءًا من أول يوليو المقبل إذ يصل حجم مصروفاتها إلى 1.6 تريليون جنيه بزيادة 150 مليار جنيه عن موازنة العام المالي الحالي "2018 - 2019". وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن الزيادة في الموازنة جاءت نتيجة لزيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي مثل أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة التي بلغت 301 مليار جنيه بزيادة 31 مليار جنيه لمواجهة رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه شهريًا.
سرطان-الثدى

بعد تعافيها.. سيدة تحكي قصتها مع سرطان الثدي

لحظة فارقة فى حياة أى امرأة عندما يطلب منها الأطباء أخذ عينة من ورم ظهر لها بشكل مفاجئ فى منطقة الثدى، وبعد انتظار ما يقرب من 15 يوما، تذهب للحصول على نتيجة العينة فيخبرها الطبيب أنها أصيبت بمرض سرطان الثدى، فى تلك اللحظة يتوقف الزمن وتسيطر عليها حالة من التوتر النفسى سرعان ما تتحول إلى نوبات من البكاء، وقد تصل فى كثير من الأحيان إلى حالة من الاكتئاب، ولكن بعد أن تدرك أنها فى معركة، تبدأ فى التماسك وتجهيز أسلحتها للتخلص من هذا المرض اللعين، لذا هناك سيدات انتصرن فى معركتهن مع سرطان الثدى ولكن وراء المعركة كواليس كثيرة أدت إلى الانتصار.
طارق-شوقي-وزير-التربية-والتعليم (1)

شوقي: نحارب من أجل تحسين أوضاع المعلمين ماليا وفنيا

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تحارب من أجل المعلمين، ولن نستريح إلا بعد تحسين أوضاعهم فنيا وماليا، موضحا أن الوزارة تحاول تنمية مواردها لتلبية جميع المتطلبات. وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم في الوزارة، أن امتحانات أولى ثانوى كانت بمثابة ملحمة، مؤكدًا الاهتمام بالطلاب من كل طرف فى الدولة. وعلق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على المعلم " سيد العراقي" الشهير بـ"معلم المرسيدس" مؤكدا أن أولياء الأمور هم السبب في وصول هذا المعلم لهذا الثراء الفاحش.
السيسى-يؤكد-علي دور-البرلمانات لترسيخ-علاقات الشعوب

السيسي يؤكد دور البرلمانات لترسيخ علاقات الشعوب

في لقاء أكد أهمية البعد البرلماني والشعبي في إثراء العلاقات بين الدول، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم "مايا جويكوفيتش" رئيسة الجمعية الوطنية الصربية، بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، ومن الجانب الصربي كل من رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الصربي، ورئيسة جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الصربية.
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معاشات

البرلمان يوافق نهائيا على قانون زيادة المعاشات

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه في مجموعه، على أن يتم التصويت النهائي في جلسة يوم الثلاثاء المقبل. وينص مشروع القانون، على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وأقصى 832,5 جنيه.
اورنچ -مصر-حملاتها الخيرية-في -رمضان بترميم -وتجديد المدارس- والمنازل-في قرى صعيد -مصر (5)

النواب يوافق على تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسي، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على مشروع تعديل بعض أحكام قانون هيئة تنمية الصعيد، وبعد مطالبات برلمانية للحكومة بزيادة الاهتمام بالتنمية في الصعيد، طالب رئيس اللجنة، بضرورة استماع الحكومة لمقترحات نواب الشعب في الصعيد لتحقيق التنمية الشاملة في هذه المحافظات، مؤكدا على أن النواب هم الأكثر معرفة باحتياجات محافظاتهم وطرق التنمية المثلي فيها. وخلال الاجتماع، انتقد المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، خطة الحكومة في تنمية الصعيد.
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الموافقة على قانون إيجار الأماكن غير المخصصة للسكن

وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب علاء والي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الاحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض سكني، على أن يطبق على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية (العادية). وحذفت اللجنة قبل التصويت جملة "الأشخاص الاعتباريين" من عنوان مشروع القانون بالشكل الذى كان مقدما به من الحكومة، ووسعن نطاق تطبيقه لكى لا يقتصر فقط على الاشخاص الاعتباريين. وأرجع رئيس اللجنة ذلك خشية لعدم تعرض مشروع القانون بالصيغة المقدم بها من الحكومة لعدم الدستورية.
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النواب يؤجل الموافقة على تعديل قانون ضريبة الدمغة

أرجأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في اجتماعها، اليوم الثلاثاء، موافقتها على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، بعد مناقشات مستفيضة بين النواب وممثلي الحكومة والجهات المعنية، لما في ذلك من انعكاس على تداولات البورصة وانعكاس جمع الضريبة علي الحصيلة الضريبية للخزانة العام للدولة. وأرجعت اللجنة قرارها بتأجيل الموافقة لحين استكمال البورصة المصرية بيانات عن إجمالي التداولات خلال الفرصة من عام 2016، بعد تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى، وحتى الآن.
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