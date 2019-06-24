البرلمان يوافق نهائيا على أضخم موازنة في تاريخ مصر
تحرير:أ.ش.أ
٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ م
مجلس النواب
وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة، اليوم الاثنين، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 / 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 / 2020، إلى جانب مشروع ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020.
وأحال رئيس النواب المناقشات والتوصيات والملاحظات في تقرير لجنة الخطة للحكومة.
وبلغ إجمالي الموازنة العامة للدولة تريليونا و575 مليار جنيه لتصبح الأضخم في تاريخ مصر، في حين بلغت المصروفات تريليونا و574 مليارا و559 مليون جنيه، وإجمالي الإيرادات تريليونا و134 مليارا و424 مليون جنيه.وحققت الموازنة فائضا أوليا 35 مليار جنيه للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاما ، فيما بلغ العجز النقدي
وبلغ إجمالي الموازنة العامة للدولة تريليونا و575 مليار جنيه لتصبح الأضخم في تاريخ مصر، في حين بلغت المصروفات تريليونا و574 مليارا و559 مليون جنيه، وإجمالي الإيرادات تريليونا و134 مليارا و424 مليون جنيه.
وحققت الموازنة فائضا أوليا 35 مليار جنيه للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاما ، فيما بلغ العجز النقدي نحو 440 مليارا و135 مليون جنيه، والعجز الكلي لمشروع الموازنة 445 مليارا و140 مليون جنيه.
وتستهدف خطة العام المالي 2019/2020 تحقيق تصاعد مطرد فى معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 6% تقريباً ، مقارنة بـ 5.6% في خطة العام المالي الحالي، مع تحقيق زيادة بنحو 12% من قيمة الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة، وما يقرب من 18.6% في نمو معدل الاستثمار مقارنة بـ17.3 % في العام المالي 2018/2019.
كما تستهدف خطة العام المالي 2019/2020 خفض معدلات البطالة إلى نحو 9.1% بتوسيع الطاقة الاستيعابية للسوق في حدود من 800 إلى 900 ألف فرصة عمل سنويا، بالإضافة إلى تحقيق نسبة 80% لمساهمة صافي الصادرات والاستثمار في النمو المستهدف.
وتستهدف خطة العام 19/2020 كذلك تحقيق استثمارات كلية فى حدود 1.17 تريليون جنيه، بنسبة زيادة 27% عن استثمارات عام 18/2019، حيث زادت الاستثمارات الكلية لترتفع نسبتها للناتج إلى 18.6%، مقارنة بنسبة تُقدر بنحو 17.3% في عام 18/2019.