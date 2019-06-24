البرلمان يوافق نهائيا على أضخم موازنة في تاريخ مصر

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ م

مجلس النواب

وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة، اليوم الاثنين، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 / 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 / 2020، إلى جانب مشروع ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020. وأحال رئيس النواب المناقشات والتوصيات والملاحظات في تقرير لجنة الخطة للحكومة.

وبلغ إجمالي الموازنة العامة للدولة تريليونا و575 مليار جنيه لتصبح الأضخم في تاريخ مصر، في حين بلغت المصروفات تريليونا و574 مليارا و559 مليون جنيه، وإجمالي الإيرادات تريليونا و134 مليارا و424 مليون جنيه.وحققت الموازنة فائضا أوليا 35 مليار جنيه للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاما ، فيما بلغ العجز النقدي