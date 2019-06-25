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دراسة: منشوراتك على فيسبوك قد تعكس مرضك

على سبيل المثال؛ زعمت الدراسة الجديدة أن المستخدمين الذين أحبوا الدراجات النارية هارلي ديفيدسون والممثل تايلر بيري كانوا أكثر عرضة لضعف الذكاء
تحرير:مي فؤاد ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
فيسبوك
فيسبوك
من منا لا ينشر منشورات بشكل يومي عبر حسابه على فيسبوك! قد أشارت العديد من الدراسات في وقت سابق، إلى أن المنشورات ربما تكون مؤشرا لمرضك النفسي، لتأتي دراسات أخرى وتفيد أن منشوراتك ربما تكون دليلا على مرضك العضوي أيضًا. زعمت دراسة جديدة أنه يمكن استخدام منشورات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الخاصة بالمستخدمين، لتحديد ما إذا كانوا يعانون من أمراض معينة. قام باحثون من جامعة بنسلفانيا بتحليل تحديثات الحالة التي تضمنت أكثر من 500 حالة، لنحو 999 شخصًا.
قالت الدراسة: "يشارك أكثر من ملياري شخص معلومات عن حياتهم اليومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وغالبًا ما يكشفون عن هوياتهم، وكذلك مشاعرهم وشخصياتهم والديموجرافيا والسلوك السكاني، ونظرًا لأن هذا المحتوى يتم إنشاؤه باستمرار خارج سياق أنظمة الرعاية الصحية والدراسات السريرية، فإنه يمكن أن يكشف عن علامات
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