دراسة: منشوراتك على فيسبوك قد تعكس مرضك

على سبيل المثال؛ زعمت الدراسة الجديدة أن المستخدمين الذين أحبوا الدراجات النارية هارلي ديفيدسون والممثل تايلر بيري كانوا أكثر عرضة لضعف الذكاء

تحرير:مي فؤاد ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

من منا لا ينشر منشورات بشكل يومي عبر حسابه على فيسبوك! قد أشارت العديد من الدراسات في وقت سابق، إلى أن المنشورات ربما تكون مؤشرا لمرضك النفسي، لتأتي دراسات أخرى وتفيد أن منشوراتك ربما تكون دليلا على مرضك العضوي أيضًا. زعمت دراسة جديدة أنه يمكن استخدام منشورات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الخاصة بالمستخدمين، لتحديد ما إذا كانوا يعانون من أمراض معينة. قام باحثون من جامعة بنسلفانيا بتحليل تحديثات الحالة التي تضمنت أكثر من 500 حالة، لنحو 999 شخصًا.

قالت الدراسة: "يشارك أكثر من ملياري شخص معلومات عن حياتهم اليومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وغالبًا ما يكشفون عن هوياتهم، وكذلك مشاعرهم وشخصياتهم والديموجرافيا والسلوك السكاني، ونظرًا لأن هذا المحتوى يتم إنشاؤه باستمرار خارج سياق أنظمة الرعاية الصحية والدراسات السريرية، فإنه يمكن أن يكشف عن علامات

قالت الدراسة: "يشارك أكثر من ملياري شخص معلومات عن حياتهم اليومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وغالبًا ما يكشفون عن هوياتهم، وكذلك مشاعرهم وشخصياتهم والديموجرافيا والسلوك السكاني، ونظرًا لأن هذا المحتوى يتم إنشاؤه باستمرار خارج سياق أنظمة الرعاية الصحية والدراسات السريرية، فإنه يمكن أن يكشف عن علامات المرض في حياة المرضى اليومية، والتي تكون غير مرئية للأطباء والباحثين".

بدءًا من مارس 2009 وحتى أكتوبر 2015، ساعدت مشاركات فيسبوك التي يبلغ عددها 950 ألفا، وبلغ مجموعها أكثر من 200 مليون كلمة، الباحثين على التنبؤ بما إذا كان الفرد يعاني من مشكلات صحية مثل السكري أو القلق أو الاكتئاب أو الذهان.

ووجد الباحثون أن جميع فئات الحالات الطبية المستخدمة في الدراسة والبالغ عددها 21، جاءت متوقعة من لغة المرضى عبر فيسبوك، وأن 18 من هذه الفئات تم التنبؤ بها بشكل أفضل، بسبب كثرة منشوراتهم والمعلومات الشخصية التي تناولوها في تلك المنشورات.

وساعد الاستخدام المتكرر لكلمات "مشروب" و"سكران" و"زجاجة" على التنبؤ بإساءة استخدام الكحول، بينما كانت عبارات "الألم" و"البكاء" و"الدموع" مرتبطة بقضايا مثل الاكتئاب، حتى إن الدراسة تزعم أن أولئك الذين استخدموا عبارات "الله" و"العائلة" و"الدعاء" غالبا ما يصابون بمرض السكري.

وأكدت الدراسة: "هذا لا يعني أن كل من ذكر هذه الكلمات مريض بتلك الأمراض، ولكن فقط أولئك الذين ذكروها هم أكثر عرضة للإصابة بها".

على سبيل المثال؛ كانت هناك نسبة وصلت إلى نحو 25% من المرضى الذين ذكروا موضوع (الإله، العائلة، الصلاة) أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري 15 مرة من الذين لم يذكروا أو يستخدموا تلك الكلمات.

أشار الباحثون إلى أن 76% من المشاركين من الإناث و71% من الأمريكيين من أصل إفريقي، ومن ثم هم لا يمثلون عموم السكان. واعتمدت الدراسة أيضًا على موقع واحد فقط من مواقع التواصل الاجتماعي، وهو فيسبوك.

ربما دمج تحديثات الحالة من الشبكات الاجتماعية الأخرى مثل إنستجرام وتويتر، قد يؤدي إلى استنتاجات مختلفة.

لم يكن هذا البحث هو الأول من نوعه في الربط بين نشاط مستخدم فيسبوك والسمات الشخصية، ففي عام 2013، قال الباحثون إن بإمكانهم التنبؤ بسمات المستخدم وذكائه والجنس والآراء السياسية بناءً على إعجاباتهم فقط.

على سبيل المثال، زعمت الدراسة أن المستخدمين الذين أحبوا الدراجات النارية وبعض الممثلين، كانوا أكثر عرضة لضعف الذكاء.

بينما أكدت المؤلفة الرئيسية للدراسة الدكتورة رينا ميرشانت: "نتمنى أن تؤدي هذه النتائج إلى تحذير الأشخاص من احتمالية معاناتهم من مرض أو مشكلة صحية محددة، نظرًا لأن منشورات مواقع التواصل الاجتماعي غالبا ما تكون حول خيارات وأسلوب حياة شخص ما أو ما يشعر به، فإنها يمكن أن توفر معلومات عن الأمراض، ما يساعد أيضا في البحث عن علاج لها في وقت مبكر".

غير أن مؤسس فيسبوك، قد قام بالفعل بتفعيل العديد من التحديثات للموقع خلال الفترة الأخيرة، لضمان الحفاظ على خصوصية المستخدمين.