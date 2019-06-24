رياضة

لهيطة: استبعاد الننى غير صحيح..ونثق فى جميع اللاعبين

تحرير:أحمد ثروت ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:١٥ م
منتخب مصر
منتخب مصر
تحدث إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى عن مباراة الأربعاء المقبل أمام الكونغو فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر حاليا وحتى 19 يوليو المقبل، وبمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة الإفريقية، وقال لهيطة فى تصريحات تليفزيونية اليوم الثلاثاء: "سنقاتل من أجل الفوز أمام الكونغو حتى يتم حسم التأهل للدور المقبل بشكل كبير، وسيتم معالجة أى تقصير حدث فى مباراة الافتتاح أمام زيمبابوي من خلال المحاضرة الفنية التى ستقام اليوم فى السابعة مساء".
وأضاف: "فوز أوغندا جعلنا تحت ضغط كبير، ونتيجة المباراة لم تكن فى صالحنا ولكنها لم تربك حساباتنا كثيرا لأن كل ما يشغلنا حاليا نتائج الفريق دون النظر للآخرين، ومباراة الكونغو ستكون الأفضل من حيث الأداء بالنسبة للاعبي منتخبنا الوطني". وتابع: "المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى سيحسم التشكيل
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كوت ديفوار و جنوب إفريقيا‎

كوت ديفوار يستهل مشواره بفوز صعب على جنوب إفريقيا

تمكن منتخب كوت ديفوار من تحقيق الفوز على نظيره الجنوب إفريقي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الإثنين، على استاد السلام الدولي، ضمن ثاني مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، وسجل هدف اللقاء الوحيد جوناثان كودجيا في الدقيقة 64 من عمر المباراة، المباراة ظهر فيه قوة بدنية من جانب المنتخبين، حيث سيطرت الالتحامات القوية طول مجريات المباراة، وشهدت المباراة سيطرة كبيرة من منتخب كوت ديفوار على المباراة، وهدد لاعبوه مرمى جنوب إفريقيا في العديد من الكرات الخطرة.
خالد-جلال (3)

خالد جلال يرفض استمرار شيكابالا مع الزمالك

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه لا مانع في رحيل شيكابالا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وأن الأمر حاليا بيد مجلس الإدارة لحسم موقفه بشكل رسمي، حيث يتواجد ما يقرب من 15 لاعبًا على قائمة الإعارات بنادي الزمالك، وسيكون العائدون في أضيق الحدود بسبب عدم القناعة الكاملة بمستوى بعضهم وفتح الباب لاستمرار إعارتهم في الموسم المقبل، واستقر مسئولو نادي الزمالك على إعادة الكونغولي كابونجو كاسونجو ومصطفى محمد في الموسم المقبل.
منتخب-تونس

مفاجأة فى تشكيل منتخب تونس أمام أنجولا

أعلن ألان جيريس المدير الفنى لمنتخب تونس عن التشكيل الأساسى الذى سيخوض به مباراة اليوم أمام نظيره أنجولا، التى ستقام فى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر حاليا وحتى 19 يوليو المقبل، وذلك ضمن المجموعة الخامسة التى تضم منتخبى مالى وموريتانيا، ويقوم الحكم باملاك تيسيما بإدارة المباراة ويساعده كل من وليد أحمد على وصامويل تيميسغين وبيتر واوريو حكما رابعا.
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منتخب-مصر

لهيطة يكشف حقيقة سحب هواتف لاعبي المنتخب ومعاقبتهم

أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى، أن ما تردد عن معاقبة لاعبي الفريق القومي غير صحيح مطلقا، بعدما أثير داخل معسكر الفراعنة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر موديل على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» وتدعى «ميرهان»، بعض المحادثات، التي تتهم فيها عمرو وردة لاعب المنتخب بالتحرش بها، وقال لهيطة في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن ما تردد عن سحب الهواتف المحمولة أو قرار استبعاد لعمرو وردة أو مطالبة اللاعبين بإغلاق حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل، أمر غير صحيح بالمرة.
منتخب مصر

مروان محسن يقود تشكيل الفراعنة أمام غينيا

أعلن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به مواجهته الودية أمام غينيا المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل. وجاء التشكيل كالتالي: محمد الشناوي- عمر جابر- محمود الونش- باهر المحمدي- أحمد أيمن منصور- طارق حامد- محمد النني- وليد سليمان- عبدالله السعيد- محمود ترزيجيه- مروان محسن.
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مفاجآت في تشكيل منتخب الفراعنة ضد تنزانيا

استقر المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب الفراعنة، على التشكيل الذي سيخوض به، أولى مبارياته الودية بمعسكره الحالي بالإسكندرية، عندما يواجه منتخب تنزانيا، في التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب، استعدادًا لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى بجانب كلًا من زيمبابوي، أوغندا والكونغو الديمقراطية، في المقابل جاء المنتخب التنزانى ضمن المجموعة الثالثة مع كل من الجزائر، كينيا والسنغال.
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منتخب مصر يواجه تنزانيا استعدادًا لأمم إفريقيا

يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أولى مبارياته الودية في معسكره الحالي بالإسكندرية، عندما يواجه منتخب تنزانيا في التاسعة مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد برج العرب، استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، ويقع منتخب الفراعنة في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية، وفي المقابل جاء المنتخب التنزاني ضمن المجموعة الثالثة مع كل من الجزائر وكينيا والسنغال.
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