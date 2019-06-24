لهيطة: استبعاد الننى غير صحيح..ونثق فى جميع اللاعبين

تحرير:أحمد ثروت ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:١٥ م

منتخب مصر

تحدث إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى عن مباراة الأربعاء المقبل أمام الكونغو فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر حاليا وحتى 19 يوليو المقبل، وبمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة الإفريقية، وقال لهيطة فى تصريحات تليفزيونية اليوم الثلاثاء: "سنقاتل من أجل الفوز أمام الكونغو حتى يتم حسم التأهل للدور المقبل بشكل كبير، وسيتم معالجة أى تقصير حدث فى مباراة الافتتاح أمام زيمبابوي من خلال المحاضرة الفنية التى ستقام اليوم فى السابعة مساء".

وأضاف: "فوز أوغندا جعلنا تحت ضغط كبير، ونتيجة المباراة لم تكن فى صالحنا ولكنها لم تربك حساباتنا كثيرا لأن كل ما يشغلنا حاليا نتائج الفريق دون النظر للآخرين، ومباراة الكونغو ستكون الأفضل من حيث الأداء بالنسبة للاعبي منتخبنا الوطني". وتابع: "المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى سيحسم التشكيل