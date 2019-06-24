رياضة

تيتو جارسيا يتحدث عن أسباب تراجع نجم المنتخب الوطني

تحرير:محمد حسن صيام ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٢ م
منتخب مصر
منتخب مصر
كشف تيتو جارسيا المدرب المساعد للمكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، سبب عدم تقديم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، الأداء المرجو منه، خلال مواجهة منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى في كأس الأمم الإفريقية، حيث قال تيتو خلال تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت: "صلاح لم يكن في أفضل حالاته"، مبررًا الأداء غير الجيد لصلاح، بشعوره بالإرهاق والإجهاد من المشاركة بالدوري الإنجليزي وأبطال أوروبا، وأنه لم يأخذ قسطا وافرا من الراحة.
وأضاف جارسيا مدرب الفراعنة، ردا على لعب صلاح بمركز المهاجم الصريح قائلا "صلاح يلعب في أي مركز، وأي مكان ونسعى لتغيير بعض الأماكن لبعض اللاعبين في صفوف المنتخب كي نستفيد من قدراتهم أقصى استفادة فنية ممكنة". وأوضح أن ثنائية أوغندا بمرمي الكونغو، قد تسبب بعض الضغط على المنتخب لتحقيق الفوز بعدد أكبر من
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كوت ديفوار و جنوب إفريقيا‎

كوت ديفوار يستهل مشواره بفوز صعب على جنوب إفريقيا

تمكن منتخب كوت ديفوار من تحقيق الفوز على نظيره الجنوب إفريقي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الإثنين، على استاد السلام الدولي، ضمن ثاني مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، وسجل هدف اللقاء الوحيد جوناثان كودجيا في الدقيقة 64 من عمر المباراة، المباراة ظهر فيه قوة بدنية من جانب المنتخبين، حيث سيطرت الالتحامات القوية طول مجريات المباراة، وشهدت المباراة سيطرة كبيرة من منتخب كوت ديفوار على المباراة، وهدد لاعبوه مرمى جنوب إفريقيا في العديد من الكرات الخطرة.
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خالد جلال يرفض استمرار شيكابالا مع الزمالك

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه لا مانع في رحيل شيكابالا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وأن الأمر حاليا بيد مجلس الإدارة لحسم موقفه بشكل رسمي، حيث يتواجد ما يقرب من 15 لاعبًا على قائمة الإعارات بنادي الزمالك، وسيكون العائدون في أضيق الحدود بسبب عدم القناعة الكاملة بمستوى بعضهم وفتح الباب لاستمرار إعارتهم في الموسم المقبل، واستقر مسئولو نادي الزمالك على إعادة الكونغولي كابونجو كاسونجو ومصطفى محمد في الموسم المقبل.
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مفاجأة فى تشكيل منتخب تونس أمام أنجولا

أعلن ألان جيريس المدير الفنى لمنتخب تونس عن التشكيل الأساسى الذى سيخوض به مباراة اليوم أمام نظيره أنجولا، التى ستقام فى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر حاليا وحتى 19 يوليو المقبل، وذلك ضمن المجموعة الخامسة التى تضم منتخبى مالى وموريتانيا، ويقوم الحكم باملاك تيسيما بإدارة المباراة ويساعده كل من وليد أحمد على وصامويل تيميسغين وبيتر واوريو حكما رابعا.
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محمد صلاح يكشف عن حذائه في كأس الأمم الإفريقية

كشف الدولي المصري محمد صلاح نجم وهداف فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخبنا الوطني عن حذائه الجديد، الذي من المقرر أن يرتديه في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 من يوليو المقبل، حيث ظهر حذاء نجم ليفربول باللون الأزرق الداكن وعليه 3 علامات صفراء بالإضافة إلى وجود اسمه على الحذاء عند الجزء الخاص بكعب القدم، ونشر صلاح صورة حذائه على الاستوري الخاص بالحساب الشخصي له على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
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محمد صلاح ضمن أفضل لاعبي إفريقيا في الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأربعاء، عن أفضل 11 لاعبًا في تاريخ البريميرليج، من قارة إفريقيا، ورشحت صحيفة «صن» الإنجليزية محمد صلاح، نجم فريق ليفربول والفراعنة، بعد المستوى الرائع الذي قدمه الموسم الماضي مع الريدز والتتويج بدوري أبطال أوروبا على حساب فريق توتنهام، وحصوله على الحذاء الذهبي كونه تمكن من الحصول على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية على التوالي منذ انضمامه لصفوف ليفربول. ونشرت الصحيفة التشكيل المثالي لنجوم إفريقيا في تاريخ البريميرليج.
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رئيس الزمالك يفتح النار على محمد صلاح

أكد رئيس نادي الزمالك، أنه يحب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، لكنه مستاء مما تداولته وسائل الإعلام عن انتقاد محمد صلاح للصحفيين والإعلاميين الذين ذهبوا من أجله إلى مدينة نجريج في طنطا، أثناء صلاة العيد يوم الأربعاء قبل الماضي، حيث انتقد رئيس القلعة البيضاء طريقة تعامل صلاح مع الأمر بعدما نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد دة ملوش علاقة بالحب دة بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية».
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تعرف على موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة

أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، أن محمد صلاح نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي، سينضم للمعسكر غدًا الأربعاء، وقال لهيطة لـ«التحرير»، إن صلاح أخطر الجهاز الفني بقيادة مديره الفني المكسيكي خافيير أجيري، بالانضمام غدًا الأربعاء، حيث يتوجه اليوم الثلاثاء، لمدينة سهل حشيش لاستكمال إجازته، وسينضم صلاح لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
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