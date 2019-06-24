تيتو جارسيا يتحدث عن أسباب تراجع نجم المنتخب الوطني

تحرير:محمد حسن صيام ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٢ م

منتخب مصر

كشف تيتو جارسيا المدرب المساعد للمكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، سبب عدم تقديم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، الأداء المرجو منه، خلال مواجهة منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى في كأس الأمم الإفريقية، حيث قال تيتو خلال تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت: "صلاح لم يكن في أفضل حالاته"، مبررًا الأداء غير الجيد لصلاح، بشعوره بالإرهاق والإجهاد من المشاركة بالدوري الإنجليزي وأبطال أوروبا، وأنه لم يأخذ قسطا وافرا من الراحة.

وأضاف جارسيا مدرب الفراعنة، ردا على لعب صلاح بمركز المهاجم الصريح قائلا "صلاح يلعب في أي مركز، وأي مكان ونسعى لتغيير بعض الأماكن لبعض اللاعبين في صفوف المنتخب كي نستفيد من قدراتهم أقصى استفادة فنية ممكنة". وأوضح أن ثنائية أوغندا بمرمي الكونغو، قد تسبب بعض الضغط على المنتخب لتحقيق الفوز بعدد أكبر من



وأضاف جارسيا مدرب الفراعنة، ردا على لعب صلاح بمركز المهاجم الصريح قائلا "صلاح يلعب في أي مركز، وأي مكان ونسعى لتغيير بعض الأماكن لبعض اللاعبين في صفوف المنتخب كي نستفيد من قدراتهم أقصى استفادة فنية ممكنة".



وأوضح أن ثنائية أوغندا بمرمي الكونغو، قد تسبب بعض الضغط على المنتخب لتحقيق الفوز بعدد أكبر من الأهداف لتصدر المجموعة، لكنها لا تؤثر على تركيز اللاعبين أو الاستعداد للقاءات المقبلة.



ويستعد المنتخب الوطني، لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية بعد غد الأربعاء، في ثاني جولات المجموعة الأولى لنهائيات الأمم الإفريقية على استاد القاهرة الدولي، وفاز المنتخب الوطني في المباراة الأولى على نظيره منتخب زبمبابوي بهدف نظيف أحرزه محمود حسن تريزيجيه.