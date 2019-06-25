«الأحوال الشخصية» للمسيحيين في انتظار «الكاثوليكية»

ممثل الطائفة الإنجيلية القانوني: 95% من القانون أحكام عامة لكل المسيحيين.. وإلغاء «تغيير الملة» للحصول على الطلاق.. طائفة إتمام الزواج هي التي يتم من خلالها الطلاق

تحرير:بيتر مجدي ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م

رؤساء الكنائس في الاجتماع الأخير لحسم الأحوال الشخصية

ما زال مشروع قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المصريين المسيحيين ينتظر الرد النهائي من الكنيسة الكاثوليكية، بعدما التقى رؤساء الكنائس المسيحية منذ شهرين، واتفقوا بشكل نهائي على مشروع القانون، وأخذت الكنيسة الكاثوليكية مهلة لتعود إلى الفاتيكان، للحصول على الموافقة النهائية بشأن القانون، إلا أنها لم تعلن عن موقفها بعدُ، خاصة بعد رسامة أساقفة جدد للكنيسة القبطية الكاثوليكية، وانتظار دراستهم مشروع القانون وإبداء مقترحاتهم، ولم يتحدد بعد متى ستعلن الكنيسة الكاثوليكية كلمتها الأخيرة بخصوص مشروع القانون الذي طال انتظاره.

وقال يوسف طلعت، الممثل القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية، إن الكنيستين القبطية الأرثوذكسية، والقبطية الإنجيلية، أعلنتا موقفهما النهائي من مشروع القانون، الذي ينتظر فقط الرد النهائي من الكنيسة الكاثوليكية. وأوضح لـ«التحرير» أن الكنيسة الكاثوليكية رسمت أساقفة جددا تريد عرض مشروع القانون عليهم،