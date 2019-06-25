«الأحوال الشخصية» للمسيحيين في انتظار «الكاثوليكية»

ممثل الطائفة الإنجيلية القانوني: 95% من القانون أحكام عامة لكل المسيحيين.. وإلغاء «تغيير الملة» للحصول على الطلاق.. طائفة إتمام الزواج هي التي يتم من خلالها الطلاق
ما زال مشروع قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المصريين المسيحيين ينتظر الرد النهائي من الكنيسة الكاثوليكية، بعدما التقى رؤساء الكنائس المسيحية منذ شهرين، واتفقوا بشكل نهائي على مشروع القانون، وأخذت الكنيسة الكاثوليكية مهلة لتعود إلى الفاتيكان، للحصول على الموافقة النهائية بشأن القانون، إلا أنها لم تعلن عن موقفها بعدُ، خاصة بعد رسامة أساقفة جدد للكنيسة القبطية الكاثوليكية، وانتظار دراستهم مشروع القانون وإبداء مقترحاتهم، ولم يتحدد بعد متى ستعلن الكنيسة الكاثوليكية كلمتها الأخيرة بخصوص مشروع القانون الذي طال انتظاره.
وقال يوسف طلعت، الممثل القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية، إن الكنيستين القبطية الأرثوذكسية، والقبطية الإنجيلية، أعلنتا موقفهما النهائي من مشروع القانون، الذي ينتظر فقط الرد النهائي من الكنيسة الكاثوليكية.
وأوضح لـ«التحرير» أن الكنيسة الكاثوليكية رسمت أساقفة جددا تريد عرض مشروع القانون عليهم،
وقال يوسف طلعت، الممثل القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية، إن الكنيستين القبطية الأرثوذكسية، والقبطية الإنجيلية، أعلنتا موقفهما النهائي من مشروع القانون، الذي ينتظر فقط الرد النهائي من الكنيسة الكاثوليكية.
وأوضح لـ«التحرير» أن الكنيسة الكاثوليكية رسمت أساقفة جددا تريد عرض مشروع القانون عليهم، مؤكدا: «نحن جاهزون وكل مواد القانون تم الانتهاء منها».
أحكام عامة في القانون
وأشار طلعت يوسف إلى أن 95% من مواد القانون هي مواد عامة تسري على كل المواطنين المسيحيين بمختلف طوائفهم، وأن نسبة 5% من القانون هي مواد تخص كل كنيسة مثل أن الكنيسة الكاثوليكية ليس لديها طلاق، بل تفصل بين الزوجين حتى في حالة الزنى.
مشروع القانون يلغي تغيير الملة
بسبب أزمة الأحوال الشخصية، كان تغيير الملة حلا للحصول على الطلاق، وبسببه ظهر «بيزنس» تغيير الملة، الذي اضطر الكنيسة الإنجيلية ممثلة في رئاستها، إلى أن تصدر بيانا منذ عدة أشهر تنفي فيه إصدار شهادات نسبت إليها، وبسبب هذه الأزمة تم إلغاء بند تغيير الملة في مشروع القانون الجديد، حيث أقر أن الشريعة التي أقيم عليها الزواج هي التي ينتهي من خلالها حتى إذا ترك أحد الأطراف طائفته بالفعل وانتقل لطائفة أخرى، فإن إجراءات الانفصال ستخضع للطائفة التي تزوج من خلالها.
أزمات كل فترة
وتتوقف حياة مئات الأسر المعلقة على هذا القانون، فرغم اتخاذ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهي أكثر كنيسة عانت من المشكلات بسبب الأحوال الشخصية، خطوات لعلاج تلك الأزمة بعد عدم الاتفاق على القانون، فإنه في كل فترة تقع مشكلة جديدة تجعل الحديث عن القانون يعود للسطح مجددا.
في عام 2008 اتخذ البابا الراحل شنودة الثالث قرارا بإلغاء لائحة 1938 للأحوال الشخصية، والتي حددت 9 أسباب للطلاق، منها الخيانة والهجر، وسجن أحد الأزواج، أو سفره وانقطاع أخباره لفترة معينة من السنوات، وتسبب هذا القرار في انفجار هذه الأزمة في وجه الكنيسة، خصوصا عام 2011، بعد تجمهر مجموعة من أصحاب المشكلات المعلقة منذ سنوات أمام المجلس الإكلريكي بالكاتدرائية، وتمت تفرقتهم باستخدام كلاب للحراسة في ما عُرف إعلاميا باسم «موقعة الكلب».
الواقعة الأخرى الأبرز كانت عام 2015 بهتاف وصراخ من بعض أصحاب المشكلات في أثناء عظة للبابا تواضروس، ما نتج عنه إلغاء العظة يومها، ثم أخيرا واقعة مقتل سيدة تدعى جيهان كيرلس في أستراليا الشهر الماضي، على يد زوجها، وهو شخص «مدمن»، بعدما حاولت الانفصال عنه، لكن الكنيسة هناك ممثلة في الأنبا دانييل، أسقف سيدني، طلبت منها عدم الانفصال، والعودة إليه، فكانت النتيجة مقتلها.
إشكالية الزواج المدني
مع ارتفاع حدة المشكلة في السنوات السابقة، اقتُرح وجود باب في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، خاص بتنظيم الزواج المدني بين المسيحيين، إلا أن ممثلي الكنائس جميعا رفضوا مثل هذا المقترح، وكان منطقهم في هذا الرفض أن مشروع القانون خاص بالأحوال الشخصية للمسيحيين، وأن الزواج المدني أمر ينظمه قانون منفرد لكل المواطنين، وتمت إزالة هذا الباب من مقترح القانون منذ بدايته، والذي قدمته وزارة العدالة الانتقالية في نهاية عام 2014.