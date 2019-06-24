ماني يتحدث عن بدايته مع كرة القدم والفوز بكأس الأمم

تحرير:أحمد سعيد ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٧ م

ساديو ماني

أجرى السنغالي ساديو ماني، قائد منتخب السنغال حوارًا مع جريدة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر، حيث تحدث ماني عن والدته وتأثيرها في حياته قائلا: "لا أحد يحب كرة القدم في عائلتي، كانت والدتي تطاردني كلما رأتني ألعب كرة القدم، اضطررت إلى ترك ظل شجرة لأجد نفسي تحت أشعة الشمس الكاملة". وتابع: "كان الأمر صعبا بالنسبة لي لأنني شعرت بالوحدة قليلا، لم أفهم لماذا لم يُسمح لي أن أعيش حلمي، في القرية عندما أفعل شيئا سيئا كانت أمي أو عمي يضربني، تعرضت للضرب عدة مرات لأنني لم أذهب إلى المدرسة".

وأضاف: "في بعض الأحيان كنت أعود للمنزل برفقة صديق؛ لأنني كنت أعلم أنني معرض لخطر الضرب لعدم الذهاب إلى المدرسة، لكن ذلك كان جزءا من تربيتي، بفضل ذلك، لم أكن ضائعا، أشكر أمي كل يوم على ذلك". وتحدث ماني عن بدايته مع كرة القدم: "كنا 230 طفلا يجربون حظهم عندما تم تقديمي لم أبد لاعب كرة قدم، ارتديت بنطالا