رياضة

ماني يتحدث عن بدايته مع كرة القدم والفوز بكأس الأمم

تحرير:أحمد سعيد ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٧ م
ساديو ماني
ساديو ماني
أجرى السنغالي ساديو ماني، قائد منتخب السنغال حوارًا مع جريدة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر، حيث تحدث ماني عن والدته وتأثيرها في حياته قائلا: "لا أحد يحب كرة القدم في عائلتي، كانت والدتي تطاردني كلما رأتني ألعب كرة القدم، اضطررت إلى ترك ظل شجرة لأجد نفسي تحت أشعة الشمس الكاملة". وتابع: "كان الأمر صعبا بالنسبة لي لأنني شعرت بالوحدة قليلا، لم أفهم لماذا لم يُسمح لي أن أعيش حلمي، في القرية عندما أفعل شيئا سيئا كانت أمي أو عمي يضربني، تعرضت للضرب عدة مرات لأنني لم أذهب إلى المدرسة".
وأضاف: "في بعض الأحيان كنت أعود للمنزل برفقة صديق؛ لأنني كنت أعلم أنني معرض لخطر الضرب لعدم الذهاب إلى المدرسة، لكن ذلك كان جزءا من تربيتي، بفضل ذلك، لم أكن ضائعا، أشكر أمي كل يوم على ذلك". وتحدث ماني عن بدايته مع كرة القدم: "كنا 230 طفلا يجربون حظهم عندما تم تقديمي لم أبد لاعب كرة قدم، ارتديت بنطالا
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تونس

الخزري يحصل على جائزة أفضل لاعب بمباراة تونس وأنجولا

حصل وهبي الخزري مهاجم منتخب تونس على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام أنجولا التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين على استاد السويس، في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، وقد انتهى اللقاء بالتعادل 1-1، سجل هدفي اللقاء يوسف المساكني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء وتعادل للمنتخب الأنجولي دجالما كامبوس في الدقيقة 73 من عمر المباراة، بذلك يحصل كل منتخب على نقطة واحدة.
على-معلول (3)

نجم تونس يفتح النار على جيريس: تأثرنا بغياب معلول

انتقد نبيل معلول، محلل قنوات beIN SPORTS، الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني للمنتخب التونسي، بعد تعادل نسور قرطاج أمام أنجولا مساء اليوم السبت، مشيرًا إلى أنه لم يُدِر اللقاء بالشكل المطلوب. سقط المنتخب التونسي في فخ التعادل أمام نظيره المنتخب الأنجولي، بهدف لكل منهما، ضمن مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، سجل هدفي اللقاء يوسف المساكني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء وتعادل للمنتخب الأنجولي دجالما كامبوس في الدقيقة 73 من عمر المباراة.
جماهير-الجزائر‎

كاف يهدد الجزائر بحرمانه من الجماهير في أمم إفريقيا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فرض غرامة مالية على المنتخب الجزائري، بسبب قيام مناصريه بإشعال الشماريخ فى ملعب الدفاع الجوى، خلال مواجهة محاربي الصحراء أمام المنتخب الكيني، التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد، ضمن مواجهات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام حاليا فى مصر حتى 19 يوليو المقبل، وهدد "الكاف" منتخب الجزائر، بحرمانه من الجماهير خلال المسابقة القارية، ومضاعفة العقوبة المالية، حال تكرار الأمر من قبل الجماهير الجزائرية.
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السنغال-وتنزانيا ‎ (4)

السنغال تتخطى تنزانيا بسهولة في كأس الأمم الأفريقية

حقق المنتخب السنغالي فوزًا سهلًا على نظيره التنزاني بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، حيث تشهد البطولة مشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخها تم تقسيمهم على 6 مجموعات، جاء الهدف الأول للسنغال في الدقيقة 29 عن طريق بالدي دياو كايتا وأضاف كريبان دياتا الهدف الثاني في الدقيقة 64 من زمن اللقاء، ليحصد السنغال 3 نقاط يتصدر بهم المجموعة بينما يبقى منتخب تنزانيا دون رصيد.
منتخب-السنغال‎ (4)

السنغال بالقوة الضاربة أمام تنزانيا في كأس الأمم

أعلن أليو سيسيه المدير الفنى للمنتخب السنغالى، التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم والتى يلتقى فيها نظيره التنزانى بقيادة المدير الفنى إمانويل أمونيكى، فى تمام السابعة مساء على استاد الدفاع الجوى ضمن منافاسات المجموعة الثالثة التى تضم منتخبى الجزائر وكينيا. ويفتقد منتخب السنغال في مباراة اليوم لجهود ساديو ماني بسبب الإيقاف بعد تراكم البطاقات الصفراء. وجاءت تشكيلة أسود الترينجا على النحو التالى: حراسة المرمى: إدوارد ميندي خط الدفاع: موسى واجي، كاليدو كوليبالي، ساليف ساني، يوسف سابالي.
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تريزيجيه يسجل لمصر في الشوط الأول أمام زيمبابوي

أنهى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الشوط الأول من مباراة منتخب زيمبابوي، بتقدمه بهدف دون رد، خلال المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر بداية من اليوم الجمعة وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، سجل هدف الشوط الوحيد محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 40، بعد مجهود رائع بينه وبين أيمن أشرف انتهت بتسديدة رائعة من تريزيجيه في شباك حارس زيمبابوي.
وصول-انفانتينو ‎

إنفانتينو يصل القاهرة لحضور حفل افتتاح كأس الأمم

وصل السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلى القاهرة لحضور افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، والذي سيبدأ بمواجهة منتخب زيمبابوي، على استاد القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وتوجه إنفانتينو من مطار القاهرة، رفقة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي، إلى فندق الإقامة وسط القاهرة، تمهيدًا لانتقاله إلى استاد القاهرة لحضور مباراة الافتتاح.
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