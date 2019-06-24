العسكري السوداني: إطلاق سراح معتقلي الحركات المسلحة

٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٨ م

محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري في السودان

قال محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري في السودان: إن المجلس قرر إطلاق سراح جميع المعتقلين من الحركات المسلحة في السودان. وأضاف دقلو خلال مؤتمر صحفي أذاعته فضائية "العربية"، اليوم الإثنين، ليس لدينا أي معتقل سياسي في سجوننا. وأكد دقلو، استعداد المجلس للتفاوض والاتفاق مع جميع الأطراف على الهواء مباشرة، كاشفًا عن أن مهمة الوسيط الإثيوبي كانت تهيئة الأجواء للتفاوض، وأنه لم يتم الاتفاق بعد على نسبة التمثيل في المجلس السيادي. وقال إن المجلس الانتقالي لم يرفض مبادرة الاتحاد الإفريقي، كما وافق على تشكيل لجنة حكماء للمساعدة في تلك المرحلة.

وذكر أن التغيير في السودان حقيقي، ولا بد من استغلاله على نحو صحيح، وإن الإدارة الأهلية والشباب هم الذين يقودون التغيير حاليا في السودان، موضحا أن التغيير تم بإرادة الشعب، وبمساعدة القوات المسلحة.وأشار إلى أن التهميش والظلم يثيران المشاكل مثلما حصل في جنوب كردفان وشرق السودان ومناطق أخرى، محذرا من أن