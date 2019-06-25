توقف عن شرب الكافيين.. طرق لتخفيض ضغط الدم

الحياة تحتاج إلى الاعتدال دائمًا، لذلك الإفراط في الطعام من أسوأ ما يمكن أن تفعله في حق نفسك، إذا كنت تعاني من ضغط الدم المرتفع، لأنه سيجعل قلبك يبذل جهدا زائدا
ضغط الدم المرتفع من الأمراض التي عاني منها كثير من الأشخاص، لذلك ستجد الكثير في حالة قلق دائم، من أجل معرفة أفضل نظام غذائي للمساعدة في التعايش معه، فإذا تزايد ضغط الدم بشكل كبير، فإنه يضع ضغطًا كبيرًا على الأعضاء الحيوية، لا يوجد سن معينة لضغط الدم المرتفع، ولكنه يصيب أي شخص مهما اختلف العمر، فضغوط الحياة اليومية وضعت الكثير تحت رحمة هذا المرض، فإذا نظرت حول العالم، ستجد أن ضغط الدم المرتفع هو ثالث العوامل الخطرة لكثير من الأمراض بعد التدخين واتباع نظام غذائي سيئ، وذلك نقلًا عن "express".
يرتبط ضغط الدم المرتفع بشكل كبير بعادات تتعلق بأسلوب الحياة، وهذه الحالة يمكنك الوقاية منها من خلال اتباع بعض الخطوات الهامة في أسلوب الحياة، فوفقًا للخدمات الصحية والوطنية، توجد بعض الطرق التي يمكنك اتباعها للتخلص من تهديدات ضغط الدم المرتفع، وما يلي بعض منها:
1- اتباع نظام غذائي صحي
حاول قدر الإمكان
يرتبط ضغط الدم المرتفع بشكل كبير بعادات تتعلق بأسلوب الحياة، وهذه الحالة يمكنك الوقاية منها من خلال اتباع بعض الخطوات الهامة في أسلوب الحياة، فوفقًا للخدمات الصحية والوطنية، توجد بعض الطرق التي يمكنك اتباعها للتخلص من تهديدات ضغط الدم المرتفع، وما يلي بعض منها:
1- اتباع نظام غذائي صحي
حاول قدر الإمكان استهلاك كميات قليلة من الملح، فمن خلال كثير من الأبحاث والدراسات ثبت أن الأملاح ترفع من معدلات الصوديوم في مجرى الدم، وبالتالي ذلك يؤدي إلى زيادة ضغط الدم، حاول قدر الإمكان تقليل الأملاح في نظامك الغذائي أيضًا، فوفقًا لـ"Mayo Clinic": "حتى التقليل البسيط من الأملاح في نظامك الغذائي، يحسن من صحة القلب، ويقلل أيضًا من ضغط الدم إذا كنت تعاني من ضغط الدم المرتفع".
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فحاول أن يكون هدفك هو استهلاك أقل من 6 جرامات من الملح في اليوم، بما يعادل ملعقة الشاي، وذلك وفقًا للخدمات الصحية والوطنية، ومن المهم أيضًا أن تتناول 5 ثمرات من الفواكه والخضراوات كل يوم، فالخضراوات والفاكهة غنية بالبوتاسيوم، الذي يتصدى للآثار السلبية للصوديوم، حاول وضع جدول بالطعام الذي يجب أن تتناوله، وذلك من أجل الحفاظ على الصحة العامة.
2- فقدان الوزن
الحياة تحتاج إلى الاعتدال دائمًا، لذلك الإفراط في الطعام من أسوأ ما يمكن أن تفعله في حق نفسك، إذا كنت تعاني من ضغط الدم المرتفع، فكونك تعاني من زيادة في الوزن، سيجعل قلبك يبذل جهدا زائدا ليقوم بوظيفته، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، لذا إذا كنت بحاجة لفقدان الوزن، عليك أن تتذكر دائمًا أن القليل من الكيلوجرامات سيحدث اختلافا كبيرا في ضغط الدم والصحة العامة.
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3- توقف عن تناول الكافيين
تناول ما يزيد على أربعة أكواب من القهوة كل يوم ربما يتسبب في زيادة ضغط الدم، وذلك وفقًا للخدمات الصحية والوطنية، ولكي تتعايش بطريقة معتدلة لا ينبغي أن يتسبب الكافيين في ارتفاع ضغط الدم، ولكن يجب أن يتمتع به جسمك كجزء من نظام غذائي متوازن، وليس كمصدر للسوائل، فيمكنك تناول ما يقرب من 2 لتر من المياه بجانب العصائر الطبيعية المحملة بكميات قليلة من السكر من أجل الترطيب الدائم.
4- التوقف عن التدخين
التدخين لا يتسبب بشكل مباشر في ارتفاع ضغط الدم، ولكنه يتسبب في خطورة الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، فالتدخين مثل ضغط الدم المرتفع يتسبب في تضييق الشرايين، فإذا كنت تدخن وتعاني من ضغط الدم المرتفع، ستجد أنه يحدث تضييق في الشرايين بشكل سريع، وخطورة الإصابة بأمراض القلب والرئة ستزداد أيضًا.
5- الحصول على قدر كافٍ من النوم
الحرمان من النوم على المدى الطويل مرتبط بارتفاع ضغط الدم، فوفقًا لتوصيات الخدمات الصحية والوطنية، فيجب أن تحصل على الأقل على 6 ساعات من النوم المتواصل في المساء، فكلما زاد ارتفاع ضغط الدم، زاد الضغط على القلب بشكل كبير، مما يضع ضغطًا كبيرًا على الشرايين والأوردة.
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