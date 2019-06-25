توقف عن شرب الكافيين.. طرق لتخفيض ضغط الدم

الحياة تحتاج إلى الاعتدال دائمًا، لذلك الإفراط في الطعام من أسوأ ما يمكن أن تفعله في حق نفسك، إذا كنت تعاني من ضغط الدم المرتفع، لأنه سيجعل قلبك يبذل جهدا زائدا

تحرير:إسراء سليمان ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص

ضغط الدم المرتفع

ضغط الدم المرتفع من الأمراض التي عاني منها كثير من الأشخاص، لذلك ستجد الكثير في حالة قلق دائم، من أجل معرفة أفضل نظام غذائي للمساعدة في التعايش معه، فإذا تزايد ضغط الدم بشكل كبير، فإنه يضع ضغطًا كبيرًا على الأعضاء الحيوية، لا يوجد سن معينة لضغط الدم المرتفع، ولكنه يصيب أي شخص مهما اختلف العمر، فضغوط الحياة اليومية وضعت الكثير تحت رحمة هذا المرض، فإذا نظرت حول العالم، ستجد أن ضغط الدم المرتفع هو ثالث العوامل الخطرة لكثير من الأمراض بعد التدخين واتباع نظام غذائي سيئ، وذلك نقلًا عن "express".

يرتبط ضغط الدم المرتفع بشكل كبير بعادات تتعلق بأسلوب الحياة، وهذه الحالة يمكنك الوقاية منها من خلال اتباع بعض الخطوات الهامة في أسلوب الحياة، فوفقًا للخدمات الصحية والوطنية، توجد بعض الطرق التي يمكنك اتباعها للتخلص من تهديدات ضغط الدم المرتفع، وما يلي بعض منها: 1- اتباع نظام غذائي صحي حاول قدر الإمكان