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توقف عن شرب الكافيين.. طرق لتخفيض ضغط الدم

الحياة تحتاج إلى الاعتدال دائمًا، لذلك الإفراط في الطعام من أسوأ ما يمكن أن تفعله في حق نفسك، إذا كنت تعاني من ضغط الدم المرتفع، لأنه سيجعل قلبك يبذل جهدا زائدا
تحرير:إسراء سليمان ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص
ضغط الدم المرتفع
ضغط الدم المرتفع
ضغط الدم المرتفع من الأمراض التي عاني منها كثير من الأشخاص، لذلك ستجد الكثير في حالة قلق دائم، من أجل معرفة أفضل نظام غذائي للمساعدة في التعايش معه، فإذا تزايد ضغط الدم بشكل كبير، فإنه يضع ضغطًا كبيرًا على الأعضاء الحيوية، لا يوجد سن معينة لضغط الدم المرتفع، ولكنه يصيب أي شخص مهما اختلف العمر، فضغوط الحياة اليومية وضعت الكثير تحت رحمة هذا المرض، فإذا نظرت حول العالم، ستجد أن ضغط الدم المرتفع هو ثالث العوامل الخطرة لكثير من الأمراض بعد التدخين واتباع نظام غذائي سيئ، وذلك نقلًا عن "express".
يرتبط ضغط الدم المرتفع بشكل كبير بعادات تتعلق بأسلوب الحياة، وهذه الحالة يمكنك الوقاية منها من خلال اتباع بعض الخطوات الهامة في أسلوب الحياة، فوفقًا للخدمات الصحية والوطنية، توجد بعض الطرق التي يمكنك اتباعها للتخلص من تهديدات ضغط الدم المرتفع، وما يلي بعض منها: 1- اتباع نظام غذائي صحي حاول قدر الإمكان
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-حبة-البركة

تساعد على علاج العقم.. فوائد حبة البركة

الحبة السوداء أو حبة البركة من النباتات التي لها العديد من الاستخدامات في الطب التقليدي القديم، وما زالت تحمل أهمية كبيرة نظرًا للفوائد الموجودة فيها، كما يطلق عليها في بعض الدول "الكمون الأسود" أو "الكراوية السوداء". حبة البركة تحتوي على الكثير من الزيوت التي يمكن الحصول عليها سواء من خلال تناولها بشكلها المعروف أو على شكل كبسولات أو استخدامها موضعيا في بعض الأحيان، ونظرا لاستخداماتها المتعددة في الطبخ والعناية بالبشرة والصحة العامة، فيجب أن تكون على دراية بفوائدها المتعددة التي يمكنك معرفتها حسبما ذكرها موقع Medical News Today.
فوائد-الكمثرى

ما فوائد الكمثرى؟.. تحسن من صحة القلب

يتميز فصل الصيف بالفواكه الرائعة، فتتزين الأسواق في هذا التوقيت بالبطيخ والمشمش والمانجو، وبجانب هذه الفواكه تنضج فاكهة الكمثرى، التي تتميز بالكثير من الفوائد؛ فهي على سبيل المثال تساعد في فقدان الوزن وتحسين عملية الهضم، إضافة إلى الحفاظ على صحة القلب، وتنظيم مستوى السوائل في الجسم والتقليل من ضغط الدم، كما أنها تعمل على زيادة القدرات الإدراكية والتعزيز من شفاء الجروح، والوقاية من السرطان، وأهم ما يميزها أنها تعمل على الوقاية من العيوب الخلقية. وذلك نقلا عن "organicfacts".
زيت-الفلفل-الحار

يقلل من ضغط الدم.. ما فوائد زيت الفلفل الحار؟

توجد كثير من الزيوت الحيوية التي تتميز بعدة فوائد، على سبيل المثال زيت اللوز، يعمل على علاج المشكلات المتعلقة بالبشرة مثل الأكزيما والصدفية وحب الشباب، وزيت جوز الهند يساعد في حرق الدهون بشكل فعال وسريع، إضافة إلى زيت الزيتون الذي يعمل على التخلص من الإمساك، وغيرها من الزيوت الهامة في حياتنا، ولكن هل سمعت من قبل عن زيت الفلفل الحار، فهو يشبه الزيوت الأخرى في فاعليتها، حيث يعمل على التخفيف من حدة الالتهابات، بجانب الوقاية من الأمراض المزمنة وتقوية الجهاز المناعي، وذلك نقلًا عن "organicfacts".
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