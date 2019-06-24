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محمود العسيلي ردا على منتقديه: أمي شعرها أكرت

تحرير:التحرير ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣١ م
العسيلي
العسيلي
بعد الهجوم عليه واتهامه بالتنمر، عقب سخريته من هيئة الفنانة ميريام فارس بعد التصريح الذي نُسب لها عن مصر واعتذرت عنه؛ قرر الفنان محمود العسيلي الرد على منتقديه، وكتب العسيلي في تغريدة له عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "إلى كل البني آدمين اللي شعركوا كيرلي أو أكرت أحب أقولكوا إن أمي شعرها أكرت، وأنا كنت أكرت قبل ما أبقى أقرع، وباعتذر لو سببت أي حساسية.. الموضوع مالوش أي دعوة بشعركوا التحفة الجميل اللي ربنا خلقه كدة.. أنا أقصد واحدة بس خانفة وكارتة استهزأت بمصر فقلت أردحلها شوية بالبلدي، الحمد لله العنصرية عمرها ما كانت من صفاتي، وأنا آسف".
وكان العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وجهوا انتقادات لمحمود العسيلي بعد سخريته من ميريام فارس قائلا: "كارتة وخانفة.. عشان كدا إنتي تقيلة على مصر". وكانت ميريام فارس قد تعرّضت لموجة هجوم بعد تصريح لها عن سر عدم إحيائها حفلات غنائية في مصر منذ فترة طويلة، إذ قالت خلال مؤتمر عقد لها على هامش مهرجان
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ميريام-فارس

مجدي الهواري لميريام: أيتها الفاشلة عذرك غير مقبول

نشر المخرج مجدي الهواري، على صفحته بموقع «انستجرام»، البيان الصادر عن الفنانة ميريام فارس، تتقدم فيه بالاعتذار إلى مصر وشعبها، مؤكدا عدم تقبله الاعتذار الصادر عنها، حيث قال: «مش مقبول، اعتذارك غير مقبول! مش علشان غلطتي لا! علشان من أنتي!! أنتي خايبة! أنت تبحثين عن عذر والعذر أقبح من عدم الطلب عليكي بس للأسف مش فاهمة إن المصريين (الفنانين) فاهمين الحركات دي وهما كمان اللي بدعوها! فأحسن العبي بعيد يا شاطرة! إحنا مش قد أجرك! طب شوفي سبب تاني، إحنا لو عايزينك في شغل حالا أقسم بالله هتيجي ماشية على رجلك عشان تشتغلي في مصر».
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أنغام: تركي آل الشيخ شاعر حقيقي ولا نجامله (فيديو)

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو من حفل الفنانة أنغام بجدة ليلة أمس الأحد، تعرب فيه عن سعادتها بالتواجد بالمملكة العربية السعودية للمرة الخامسة، وتقول: "في جدة ولخامس مرة في المملكة العربية السعودية، ما شاء الله، وخمسة في عين الحسود، وأكيد أنا باعتبر نفسي محظوظة، شرف كبير ليا إني أكون من أوائل الفنانين والفنانات اللي غنوا في المملكة بعد النقلة الكبيرة اللي حصلت والتطور الفني والثقافي الكبير والمشوار اللي بدأتوه وهتكملوه بنجاح وشجاعة لقدام لأنكم شعب واعي ومثقف ومحترم".
ميريام فارس (2)

ميريام فارس: مصر منحتني نجوميتي.. وأعتذر إلى شعبها

أصدرت نقابة الموسيقيين بيانًا صحفيا بشأن أزمة تصريحات الفنانة ميريام فارس عن سر عدم إحيائها حفلات غنائية في مصر بالفترة الأخيرة والتي عرضتها للهجوم، وجاء فيه أن نقيب الموسيقيين هاني شاكر، تلقى مكالمة تليفونية من المطربة اللبنانية، وأعربت ميريام خلال اتصالها عن امتنانها واعتزازها بالجمهور والشعب المصري الذي احتضنها منذ نشأتها الفنية، وأكدت على اعتذارها للشعب المصري كله عن سوء فهم كلماتها وتعبيرها خلال المؤتمر الصحفي لحفلها بالمغرب، مشيرة إلى أنه تم فهم كلماتها وتعبيرها بشكل خارج السياق وأنه تم تحريف المعنى.
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هاني-شاكر

هاني شاكر بعد مكالمة ميريام فارس: الموضوع انتهى

كشف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن كواليس المكالمة التي دارت بينه وبين الفنانة اللبنانية ميريام فارس، اليوم الأحد، والتي أعتذرت فيها عن تصريحاتها بحق مصر، والتي وصفت بـ"المسيئة". وقال شاكر، في تصريحات صحفية، إن "ميريام" أكدت أن حديثها فهم غلط، وأنها لم تقصد المعنى الذي وصل إلى الناس، معقبًا: "نحب حبها لمصر"، وتابع: "نعتبر أن ما بدر منها زلة لسان، ولن تتخذ النقابة أي إجراء ضدها، فنحن لا نتصيد الأخطاء لزملائنا، والموضوع انتهى لهذا الحد".
ميريام فارس (2)

ميريام فارس: مصر منحتني نجوميتي.. وأعتذر إلى شعبها

أصدرت نقابة الموسيقيين بيانًا صحفيا بشأن أزمة تصريحات الفنانة ميريام فارس عن سر عدم إحيائها حفلات غنائية في مصر بالفترة الأخيرة والتي عرضتها للهجوم، وجاء فيه أن نقيب الموسيقيين هاني شاكر، تلقى مكالمة تليفونية من المطربة اللبنانية، وأعربت ميريام خلال اتصالها عن امتنانها واعتزازها بالجمهور والشعب المصري الذي احتضنها منذ نشأتها الفنية، وأكدت على اعتذارها للشعب المصري كله عن سوء فهم كلماتها وتعبيرها خلال المؤتمر الصحفي لحفلها بالمغرب، مشيرة إلى أنه تم فهم كلماتها وتعبيرها بشكل خارج السياق وأنه تم تحريف المعنى.
ميريام-فارس

متهمة بالعنصرية.. 22 معلومة عن ميريام فارس

موجة هجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتعرض لها الفنانة اللبنانية ميريام فارس، بعد تصريح لها عن سر عدم إحيائها حفلات غنائية في مصر منذ فترة طويلة، إذ قالت خلال مؤتمر عقد لها على هامش مهرجان موازين بالمغرب، إنها كانت تحيي حفلات كثيرة في مصر قبل الثورة ثم توقفت في فترة التوتر الأمني وعندما عادت الحفلات كان وضعها قد تغير. وفي ردها على سؤال عن سبب عدم إقامتها أي حفلات فنية في مصر، قالت الفنانة ميريام فارس: "الصراحة صرت تقيلة على مصر، صرت أكبر وأجري أعلى ومتطلباتي أكتر بصراحة صرت تقيلة على مصر ومش عاوزاكوا تزعلوا من صراحتي".
ميريام-فارس

هجوم على ميريام فارس بعد كشفها سر غيابها عن مصر

جدل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريح الفنانة اللبنانية ميريام فارس بسبب عدم إحيائها حفلات غنائية في مصر منذ فترة طويلة، إذ قالت خلال مؤتمر عقد لها على هامش مهرجان موازين بالمغرب، إنها كانت تحيي حفلات كثيرة في مصر قبل الثورة ثم توقفت في فترة التوتر الأمني وعندما عادت الحفلات كان وضعها قد تغير. وفي ردها على سؤال عن سبب عدم إقامتها أي حفلات فنية في مصر، قالت الفنانة ميريام فارس: "الصراحة صرت تقيلة على مصر، صرت أكبر وأجري أعلى ومتطلباتي أكتر بصراحة صلت تقيلة على مصر ومش عاوزاكوا تزعلوا من صراحتي".
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