محمود العسيلي ردا على منتقديه: أمي شعرها أكرت

تحرير:التحرير ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣١ م

العسيلي

بعد الهجوم عليه واتهامه بالتنمر، عقب سخريته من هيئة الفنانة ميريام فارس بعد التصريح الذي نُسب لها عن مصر واعتذرت عنه؛ قرر الفنان محمود العسيلي الرد على منتقديه، وكتب العسيلي في تغريدة له عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "إلى كل البني آدمين اللي شعركوا كيرلي أو أكرت أحب أقولكوا إن أمي شعرها أكرت، وأنا كنت أكرت قبل ما أبقى أقرع، وباعتذر لو سببت أي حساسية.. الموضوع مالوش أي دعوة بشعركوا التحفة الجميل اللي ربنا خلقه كدة.. أنا أقصد واحدة بس خانفة وكارتة استهزأت بمصر فقلت أردحلها شوية بالبلدي، الحمد لله العنصرية عمرها ما كانت من صفاتي، وأنا آسف".

وكان العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وجهوا انتقادات لمحمود العسيلي بعد سخريته من ميريام فارس قائلا: "كارتة وخانفة.. عشان كدا إنتي تقيلة على مصر". وكانت ميريام فارس قد تعرّضت لموجة هجوم بعد تصريح لها عن سر عدم إحيائها حفلات غنائية في مصر منذ فترة طويلة، إذ قالت خلال مؤتمر عقد لها على هامش مهرجان