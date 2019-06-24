شيكابالا يظهر في الزمالك لتحديد مصيره

تحرير:محمد حسن صيام ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٥ م

شيكابالا

حضر محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مقر النادي للاجتماع مع مجلس الإدارة وحسم مصيره بشكل نهائي مع الفريق سواء بالبقاء أو الرحيل إلى مصر للمقاصة، حيث اجتمع شيكا مع الإدارة البيضاء وحسم مصيره بشكل نهائي مع الفريق في الفترة المقبلة، بعد العروض التي وصلت له من بعض الأندية وعلى رأسها مصر للمقاصة عن طريق أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق الفيومي الذي يرغب في ضمه إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل لقناعته بقدراته وإمكانياته بشكل كبير.

ويرغب شيكابالا في الرحيل عن الزمالك خاصة بعدما صرح أحمد حسام ميدو المدير الفني الجديد لفريق المقاصة برغبته في التعاقد مع شيكابالا لصفوف الفريق الفيومي، بالإضافة إلى وجود لاعبين مميزين في مركز صانع اللعب في الزمالك وهو ما يقلص فرصته في التواجد بالتشكيل الأساسي. وعلى الرغم من مطالب البعض ونصائحهم للفهد



ويرغب شيكابالا في الرحيل عن الزمالك خاصة بعدما صرح أحمد حسام ميدو المدير الفني الجديد لفريق المقاصة برغبته في التعاقد مع شيكابالا لصفوف الفريق الفيومي، بالإضافة إلى وجود لاعبين مميزين في مركز صانع اللعب في الزمالك وهو ما يقلص فرصته في التواجد بالتشكيل الأساسي.



وعلى الرغم من مطالب البعض ونصائحهم للفهد الأسمر بالاعتزال والاكتفاء بمشواره مع الفريق وتولي منصب إداري داخل النادي، إلا أن الأمر لم يلق قبول اللاعب الذي يرى أنه مازال قادرًا على العطاء والمشاركة من جديد في المباريات والوصول إلى الشكل الأفضل.



وأكد شيكابالا أن الزمالك له مطلق الحرية في تحديد مصيره سواء بالإبقاء عليه أو الموافقة على رحيله لكن مصيره غير مرتبط بذلك بشكل نهائي.