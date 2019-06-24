رياضة

شيكابالا يظهر في الزمالك لتحديد مصيره

تحرير:محمد حسن صيام ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٥ م
شيكابالا
شيكابالا
حضر محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مقر النادي للاجتماع مع مجلس الإدارة وحسم مصيره بشكل نهائي مع الفريق سواء بالبقاء أو الرحيل إلى مصر للمقاصة، حيث اجتمع شيكا مع الإدارة البيضاء وحسم مصيره بشكل نهائي مع الفريق في الفترة المقبلة، بعد العروض التي وصلت له من بعض الأندية وعلى رأسها مصر للمقاصة عن طريق أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق الفيومي الذي يرغب في ضمه إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل لقناعته بقدراته وإمكانياته بشكل كبير.
ويرغب شيكابالا في الرحيل عن الزمالك خاصة بعدما صرح أحمد حسام ميدو المدير الفني الجديد لفريق المقاصة برغبته في التعاقد مع شيكابالا لصفوف الفريق الفيومي، بالإضافة إلى وجود لاعبين مميزين في مركز صانع اللعب في الزمالك وهو ما يقلص فرصته في التواجد بالتشكيل الأساسي. وعلى الرغم من مطالب البعض ونصائحهم للفهد
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كوت ديفوار يستهل مشواره بفوز صعب على جنوب إفريقيا

تمكن منتخب كوت ديفوار من تحقيق الفوز على نظيره الجنوب إفريقي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الإثنين، على استاد السلام الدولي، ضمن ثاني مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، وسجل هدف اللقاء الوحيد جوناثان كودجيا في الدقيقة 64 من عمر المباراة، المباراة ظهر فيه قوة بدنية من جانب المنتخبين، حيث سيطرت الالتحامات القوية طول مجريات المباراة، وشهدت المباراة سيطرة كبيرة من منتخب كوت ديفوار على المباراة، وهدد لاعبوه مرمى جنوب إفريقيا في العديد من الكرات الخطرة.
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خالد جلال يرفض استمرار شيكابالا مع الزمالك

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه لا مانع في رحيل شيكابالا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وأن الأمر حاليا بيد مجلس الإدارة لحسم موقفه بشكل رسمي، حيث يتواجد ما يقرب من 15 لاعبًا على قائمة الإعارات بنادي الزمالك، وسيكون العائدون في أضيق الحدود بسبب عدم القناعة الكاملة بمستوى بعضهم وفتح الباب لاستمرار إعارتهم في الموسم المقبل، واستقر مسئولو نادي الزمالك على إعادة الكونغولي كابونجو كاسونجو ومصطفى محمد في الموسم المقبل.
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مفاجأة فى تشكيل منتخب تونس أمام أنجولا

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خالد جلال يرفض استمرار شيكابالا مع الزمالك

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه لا مانع في رحيل شيكابالا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وأن الأمر حاليا بيد مجلس الإدارة لحسم موقفه بشكل رسمي، حيث يتواجد ما يقرب من 15 لاعبًا على قائمة الإعارات بنادي الزمالك، وسيكون العائدون في أضيق الحدود بسبب عدم القناعة الكاملة بمستوى بعضهم وفتح الباب لاستمرار إعارتهم في الموسم المقبل، واستقر مسئولو نادي الزمالك على إعادة الكونغولي كابونجو كاسونجو ومصطفى محمد في الموسم المقبل.
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كلاكيت تاني مرة.. رئيس الزمالك يفتح النار على صلاح

للمرة الثانية في أقل من أسبوع، هاجم رئيس نادي الزمالك، محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، مؤكدًا أنه مستاء مما تداولته وسائل الإعلام عن انتقاد صلاح للصحفيين والإعلاميين الذين ذهبوا من أجله إلى مدينة نجريج في طنطا، في أثناء صلاة عيد الفطر، حيث انتقد رئيس الزمالك اليوم السبت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر النادي، طريقة تعامل «مومو»، مع الأمر بعدما نشر عبر «تويتر»: «اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس إن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد ده مالوش علاقة بالحب ده بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية».
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الجبلاية يحدد موعد معركة الأهلي والزمالك في السوبر

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الزمالك يمنع لاعبه من خوض المران لهذا السبب

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