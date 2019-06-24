استبعاد لاعب الكاميرون من أمم إفريقيا بسبب المرض

تحرير:علي الزيني ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٦ م

منتخب الكاميرون

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، عن استبعاد جويل تاجوي مهاجم الفريق من قائمة الـ23 لاعبًا المشاركة في بطولة أمم إفريقيا التي تقام حاليًا في مصر بسبب الخطر على حياته، حيث أوضح الاتحاد في بيانه أن التقرير الطبي للاعب أثبت وجود خلل في الشريان التاجي بقلبه؛ ما يؤدي لخطر على حياته قد يتعرض بسببه للموت المفاجئ نتيجة للمجهود الزائد، جاء ذلك في بيان نشره اليوم الإثنين الاتحاد الكاميروني، عبر موقعه الرسمي للإعلان عن سبب استبعاد اللاعب خاصة أن الكاميرون لن تستطيع ضم لاعب جديد للقائمة.

وجاء نص بيان الاتحاد الكاميروني على النحو التالي: "أخبار سيئة من بعثة المنتخب، بقرار استبعاد جويل تاجوي من قائمة الـ23 لاعبا بأمم إفريقيا مصر 2019". وواصل البيان: "اللاعب لن يكون قادرًا على المشاركة في البطولة الإفريقية، بعد التقارير الطبية.. ويليام نجاتشو طبيب الفريق قد اشتبه بوجود خلل في الشريان التاجي