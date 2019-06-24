رياضة

مفاجأة فى تشكيل منتخب تونس أمام أنجولا

تحرير:أحمد ثروت ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٦ م
منتخب تونس
منتخب تونس
أعلن ألان جيريس المدير الفنى لمنتخب تونس عن التشكيل الأساسى الذى سيخوض به مباراة اليوم أمام نظيره أنجولا، التى ستقام فى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر حاليا وحتى 19 يوليو المقبل، وذلك ضمن المجموعة الخامسة التى تضم منتخبى مالى وموريتانيا، ويقوم الحكم باملاك تيسيما بإدارة المباراة ويساعده كل من وليد أحمد على وصامويل تيميسغين وبيتر واوريو حكما رابعا.
وجاء تشكيل منتخب تونس كالتالى: حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى خط الدفاع: ديلان برون – رامي البدوي – ياسين مرياح – أسامة الحدادي. خط الوسط: غيلان الشعلاني – وجدي كشريدة – إلياس السخيري. خط الهجوم: يوسف المساكني – نعيم السليتي – وهبي الزخري. وتواجد فرجانى ساسى
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كوت ديفوار و جنوب إفريقيا‎

كوت ديفوار يستهل مشواره بفوز صعب على جنوب إفريقيا

تمكن منتخب كوت ديفوار من تحقيق الفوز على نظيره الجنوب إفريقي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الإثنين، على استاد السلام الدولي، ضمن ثاني مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، وسجل هدف اللقاء الوحيد جوناثان كودجيا في الدقيقة 64 من عمر المباراة، المباراة ظهر فيه قوة بدنية من جانب المنتخبين، حيث سيطرت الالتحامات القوية طول مجريات المباراة، وشهدت المباراة سيطرة كبيرة من منتخب كوت ديفوار على المباراة، وهدد لاعبوه مرمى جنوب إفريقيا في العديد من الكرات الخطرة.
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خالد جلال يرفض استمرار شيكابالا مع الزمالك

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه لا مانع في رحيل شيكابالا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وأن الأمر حاليا بيد مجلس الإدارة لحسم موقفه بشكل رسمي، حيث يتواجد ما يقرب من 15 لاعبًا على قائمة الإعارات بنادي الزمالك، وسيكون العائدون في أضيق الحدود بسبب عدم القناعة الكاملة بمستوى بعضهم وفتح الباب لاستمرار إعارتهم في الموسم المقبل، واستقر مسئولو نادي الزمالك على إعادة الكونغولي كابونجو كاسونجو ومصطفى محمد في الموسم المقبل.
الكاميرون‎

استبعاد لاعب الكاميرون من أمم إفريقيا بسبب المرض

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، عن استبعاد جويل تاجوي مهاجم الفريق من قائمة الـ23 لاعبًا المشاركة في بطولة أمم إفريقيا التي تقام حاليًا في مصر بسبب الخطر على حياته، حيث أوضح الاتحاد في بيانه أن التقرير الطبي للاعب أثبت وجود خلل في الشريان التاجي بقلبه؛ ما يؤدي لخطر على حياته قد يتعرض بسببه للموت المفاجئ نتيجة للمجهود الزائد، جاء ذلك في بيان نشره اليوم الإثنين الاتحاد الكاميروني، عبر موقعه الرسمي للإعلان عن سبب استبعاد اللاعب خاصة أن الكاميرون لن تستطيع ضم لاعب جديد للقائمة.
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منتخب-تونس

راضي الجعايدي: أتمنى وصول تونس ومصر إلى نهائي الكان

يرى راضي الجعايدي مدافع وقائد المنتخب التونسي السابق أن ضربة البداية لمنتخب بلاده اليوم أمام أنجولا مهمة للغاية مطالبا اللاعبين بضرورة الحذر الشديد من المنافس، خاصة أن أنجولا منتخب قوي وليس من المنتخبات التي تلعب كرة قدم جيدة فقط بل تعتمد على القوة الجسمانية أيضا. وأضاف قائد تونس السابق في مداخلة هاتفية في برنامج "نجوم إفريقيا" على إذاعة نجوم إف إم: على لاعبي تونس استغلال الدعم الجماهيري القوي من جمهور مصر والجالية التونسية التي جاءت من تونس، خاصة بعدما أعلن عدد من جماهير نادي الزمالك دعمه لنسور قرطاج من أجل فرجاني ساسي المحترف في صفوف الزمالك.
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ساسي: المصريون جعلوني أشعر أن البطولة في بلادي

أعرب فرجاني ساسي، لاعب وسط منتخب تونس، عن سعادته الكبيرة بالدعم الجماهيري الذي يلقاه منتخب بلاده قبل انطلاق مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، من الجماهير المصرية. ويواجه المنتخب التونسي نظيره الأنجولي، في تمام الساعة السابعة من مساء غد الإثنين، في أولى مباريات المجموعة الخامسة من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وتضم المجموعة أيضًا منتخبي مالي وموريتانيا، اللذين يلتقيان في تمام العاشرة من مساء الغد.
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مفاجأة.. استبعاد علي معلول من قائمة تونس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن قائمة منتخب نسور قرطاج التي تسافر إلى مصر لخوض كأس الأمم الأفريقية 2019. وشهدت القائمة استبعاد علي معلول، نجم فريق الأهلي. وقال بيان الاتحاد التونسي: «قرر ألان جيراس، مدرب المنتخب الوطني إرسال القائمة النهائية التي تضم 23 لاعبا في الآجال التي حددها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، المدرب الفرنسي قد قرر أن يرافق المنتخب الوطني إلى مصر لكن خارج قائمة حارس المرمى أيمن دحمان قصد الاستفادة من المشاركة في البطولة القارية خاصة لما أبداه من جدية وانضباط في التمارين ولما ينتظره من مستقبل زاهر في مسيرته الرياضية».
منتخب-تونس‎

بمشاركة ساسي ومعلول تونس تفوز على كرواتيا

حقق المنتخب التونسي فوزًا معنويًا على نظيره منتخب كرواتيا، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "أنيلكو هيرجافيك"، في ثاني لقاءاته الودية استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وشهدت المواجهة عودة فرجاني ساسي لاعب وسط الزماك ونسور قرطاج، بعد فترة غياب بسبب الإصابة التي تعرض لها مع الفارس الأبيض.
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