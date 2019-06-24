مفاجأة فى تشكيل منتخب تونس أمام أنجولا

تحرير:أحمد ثروت ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٦ م

منتخب تونس

أعلن ألان جيريس المدير الفنى لمنتخب تونس عن التشكيل الأساسى الذى سيخوض به مباراة اليوم أمام نظيره أنجولا، التى ستقام فى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر حاليا وحتى 19 يوليو المقبل، وذلك ضمن المجموعة الخامسة التى تضم منتخبى مالى وموريتانيا، ويقوم الحكم باملاك تيسيما بإدارة المباراة ويساعده كل من وليد أحمد على وصامويل تيميسغين وبيتر واوريو حكما رابعا.

وجاء تشكيل منتخب تونس كالتالى: حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى خط الدفاع: ديلان برون – رامي البدوي – ياسين مرياح – أسامة الحدادي. خط الوسط: غيلان الشعلاني – وجدي كشريدة – إلياس السخيري. خط الهجوم: يوسف المساكني – نعيم السليتي – وهبي الزخري. وتواجد فرجانى ساسى