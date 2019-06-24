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أحمد السعدني ينتقد هاني شاكر: «إحنا زي القرع»

تحرير:التحرير ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ م
أحمد صلاح السعدني
أحمد صلاح السعدني
علق الفنان أحمد صلاح السعدني، على آخر محطات أزمة تصريحات المطربة ميريام فارس، بعد أن أعلن نقيب المهن الموسيقية، الفنان هاني شاكر، قبوله اعتذارها عن تصريحاتها المسيئة إلى مصر. وانتقد السعدني موقف "شاكر"، وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "هو فعلا الأستاذ هاني شاكر قبل اعتذار الأخت ميريام وعفا الله عما سلف وكده؟". وتابع: "لماذا لم يتم التعامل مع هذه الحالة كما تم التعامل مع شيرين ولا احنا زي القرع؟! نرجو التوضيح"، في إشارة منه إلى أزمة تصريحات الفنانة شيرين عبد الوهاب، والتي حققت معها نقابة المهن الموسيقية بتهمة الإساءة إلى مصر.
وأصدرت ميريام فارس أمس، بيانًا اعتذرت فيه عن تصريحها بأنها أصبحت "تقيلة على مصر"، معقبة بأنه حدث سوء تفاهم بسبب لهجتها اللبنانية، وتواصلت مع هاني شاكر، الذي قبل اعتذارها"، وعقب: "نحب حبها لمصر، ونعتبر أن ما بدر منها زلة لسان". هو فعلا الأستاذ هاني شاكر قبل اعتذار الأخت ميريام وعفا الله عما سلف وكده؟
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محمد-رمضان (6)

محمد رمضان يلتقي حاجي ضيوف على ضفاف النيل (صور)

يزور لاعب كرة القدم السنغالي وأحد نجوم القارة السمراء السابقين حاجي ضيوف، مصر حاليًا، لمساندة منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في أرض الكنانة في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل. والتقى النجم محمد رمضان مع اللاعب الشهير في أحد الأماكن المطلة على ضفاف نهر النيل، والتقطا عددا من الصور التذكارية لهما، وحرص محمد رمضان، ظهر اليوم الأحد، على مشاركة جمهوره تلك الصور، وقام بنشرها عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
داليا-مصطفى

داليا مصطفى ليست الأولى.. 5 فنانين تعرضوا للنصب

كشفت الفنانة داليا مصطفى، خلال الساعات الماضية، عن تعرضها لعملية نصب من قبَل أحد الأشخاص، إذ تعاقد معها على حملة ترويجية لصالح إحدى الجهات، وبعد انتهاء عملها تهرب من سداد مستحقاتها المالية، فقامت بنشر صورة الشخص الذى نصب عليها، وكتبت عبر حسابها بموقع «إنستجرام»: «تحذير بعدم التعامل مع المدعو فتحي عبد الرؤوف، حيث إن المدعو قام بالاحتيال على الفنانة داليا مصطفى بعدم سداد مستحقاتها مقابل عمل ترويجي وقام بالمماطلة في السداد لأكثر من مرة، وبعد عدد كبير من المحاولات الفاشلة والوعود التي لم ينفذها اختفى وقام بإغلاق جميع أرقامه وقنوات الاتصال به».
أحمد عبد العزيز - سينما

أحمد عبد العزيز.. «البدري بدار» نجم التسعينيات الأول

الفنان أحمد عبد العزيز هو واحد من أهم نجوم الدراما المصرية خاصة في فترة التسعينيات، وفي رصيده عدة مسلسلات خالدة تبقى ضمن الأفضل في تاريخ التليفزيون المصري. ولد في حي محرم بك بالإسكندرية يوم 24 يونيو لعام 1954، وترجع أصوله إلى محافظة المنوفية، ولكنه تربى في حي شبرا، تعلق بالفن منذ طفولته، وكوّن مع زميلين له في المدرسة الابتدائية فرقة مسرحية، قدموا من خلالها مجموعة من الإسكتشات، ومع دخوله المدرسة الإعدادية زاد حبه للمسرح، ثم عاد لتقديم العروض المسرحية في المدرسة الثانوية.
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محمود-العسيلى

محمود العسيلي ردا على منتقديه: أمي شعرها أكرت

بعد الهجوم عليه واتهامه بالتنمر، عقب سخريته من هيئة الفنانة ميريام فارس بعد التصريح الذي نُسب لها عن مصر واعتذرت عنه؛ قرر الفنان محمود العسيلي الرد على منتقديه، وكتب العسيلي في تغريدة له عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "إلى كل البني آدمين اللي شعركوا كيرلي أو أكرت أحب أقولكوا إن أمي شعرها أكرت، وأنا كنت أكرت قبل ما أبقى أقرع، وباعتذر لو سببت أي حساسية.. الموضوع مالوش أي دعوة بشعركوا التحفة الجميل اللي ربنا خلقه كدة.. أنا أقصد واحدة بس خانفة وكارتة استهزأت بمصر فقلت أردحلها شوية بالبلدي، الحمد لله العنصرية عمرها ما كانت من صفاتي، وأنا آسف".
ميريام-فارس

مجدي الهواري لميريام: أيتها الفاشلة عذرك غير مقبول

نشر المخرج مجدي الهواري، على صفحته بموقع «انستجرام»، البيان الصادر عن الفنانة ميريام فارس، تتقدم فيه بالاعتذار إلى مصر وشعبها، مؤكدا عدم تقبله الاعتذار الصادر عنها، حيث قال: «مش مقبول، اعتذارك غير مقبول! مش علشان غلطتي لا! علشان من أنتي!! أنتي خايبة! أنت تبحثين عن عذر والعذر أقبح من عدم الطلب عليكي بس للأسف مش فاهمة إن المصريين (الفنانين) فاهمين الحركات دي وهما كمان اللي بدعوها! فأحسن العبي بعيد يا شاطرة! إحنا مش قد أجرك! طب شوفي سبب تاني، إحنا لو عايزينك في شغل حالا أقسم بالله هتيجي ماشية على رجلك عشان تشتغلي في مصر».
هاني-شاكر

هاني شاكر بعد مكالمة ميريام فارس: الموضوع انتهى

كشف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن كواليس المكالمة التي دارت بينه وبين الفنانة اللبنانية ميريام فارس، اليوم الأحد، والتي أعتذرت فيها عن تصريحاتها بحق مصر، والتي وصفت بـ"المسيئة". وقال شاكر، في تصريحات صحفية، إن "ميريام" أكدت أن حديثها فهم غلط، وأنها لم تقصد المعنى الذي وصل إلى الناس، معقبًا: "نحب حبها لمصر"، وتابع: "نعتبر أن ما بدر منها زلة لسان، ولن تتخذ النقابة أي إجراء ضدها، فنحن لا نتصيد الأخطاء لزملائنا، والموضوع انتهى لهذا الحد".
ميريام فارس (2)

ميريام فارس: مصر منحتني نجوميتي.. وأعتذر إلى شعبها

أصدرت نقابة الموسيقيين بيانًا صحفيا بشأن أزمة تصريحات الفنانة ميريام فارس عن سر عدم إحيائها حفلات غنائية في مصر بالفترة الأخيرة والتي عرضتها للهجوم، وجاء فيه أن نقيب الموسيقيين هاني شاكر، تلقى مكالمة تليفونية من المطربة اللبنانية، وأعربت ميريام خلال اتصالها عن امتنانها واعتزازها بالجمهور والشعب المصري الذي احتضنها منذ نشأتها الفنية، وأكدت على اعتذارها للشعب المصري كله عن سوء فهم كلماتها وتعبيرها خلال المؤتمر الصحفي لحفلها بالمغرب، مشيرة إلى أنه تم فهم كلماتها وتعبيرها بشكل خارج السياق وأنه تم تحريف المعنى.
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