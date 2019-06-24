أحمد السعدني ينتقد هاني شاكر: «إحنا زي القرع»

تحرير:التحرير ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ م

أحمد صلاح السعدني

علق الفنان أحمد صلاح السعدني، على آخر محطات أزمة تصريحات المطربة ميريام فارس، بعد أن أعلن نقيب المهن الموسيقية، الفنان هاني شاكر، قبوله اعتذارها عن تصريحاتها المسيئة إلى مصر. وانتقد السعدني موقف "شاكر"، وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "هو فعلا الأستاذ هاني شاكر قبل اعتذار الأخت ميريام وعفا الله عما سلف وكده؟". وتابع: "لماذا لم يتم التعامل مع هذه الحالة كما تم التعامل مع شيرين ولا احنا زي القرع؟! نرجو التوضيح"، في إشارة منه إلى أزمة تصريحات الفنانة شيرين عبد الوهاب، والتي حققت معها نقابة المهن الموسيقية بتهمة الإساءة إلى مصر.

وأصدرت ميريام فارس أمس، بيانًا اعتذرت فيه عن تصريحها بأنها أصبحت "تقيلة على مصر"، معقبة بأنه حدث سوء تفاهم بسبب لهجتها اللبنانية، وتواصلت مع هاني شاكر، الذي قبل اعتذارها"، وعقب: "نحب حبها لمصر، ونعتبر أن ما بدر منها زلة لسان". هو فعلا الأستاذ هاني شاكر قبل اعتذار الأخت ميريام وعفا الله عما سلف وكده؟