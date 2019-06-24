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وزيرة التخطيط: الإصلاح الاقتصادي لا يقوم على مسكنات

تحرير:أحمد جاد ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٩ م
د. هالة السعيد وزيرة التخطيط
د. هالة السعيد وزيرة التخطيط
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن خطوات الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها الدولة حقيقية وجذرية، ولا تعتمد على مسكنات، مضيفة: بدأنا الإصلاح منذ أقل من 30 شهرًا فيجب أن نفخر بوصولنا لهذه المعدلات من النمو لـ5.6%". وأشارت الوزيرة، عقب موافقة البرلمان على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020، اليوم الإثنين، إلى أن الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به مصر جاء فى ظل ظروف سياسية ودولية يعانى منها العالم كله ومنها الحرب التجارية الصينية الإمريكية وتذبذب أسعار البترول.
وتابعت "كل المؤسسات الاقتصادية الدولية تقوم بإعادة تقييم الدول، ومصر هى الدولة الوحيدة فى المنطقة التى تحقق نموا فى معدلات الاداء الاقتصادي".وشددت الوزيرة على أن برنامج الحماية الاجتماعية الذى اتخذته الحكومة خلال خطوات الاصلاح الاقتصادى تُعد الأكبر فى تاريخ مصر، لافتة إلى أن الحكومة تهتم بتوفير فرص
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البيطريون: تطعيم المواشي بلقاح منتهٍ.. والزراعة تنفي

في نوفمر عام 2018 انتشرت مافيا الإتجار في التطعيمات المضروبة، والمحظورة والمغشوشة، وغير الصالحة للاستهلاك، لتتحول عملية التجارة في الأدوية واللقاحات البيطرية، لبيزنس كبير، خاصة أن هذا المجال لم يكن يخضع للرقابة الكافية من الدولة. اللقاحات التى غزت السوق المصري العام الماضي، تسببت في هلاك جزء كبير من الثروة الحيوانية، وهو الأمر الذي دفع وزارة الزراعة لاتخاذ إجراءات لوقف عمليات التلاعب، والتي تؤثر سلبا على القطاع الحيواني، كان من بينها تكثيف الحملات الرقابية عل منافذ بيع اللقاحات البيطرية
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«النواب» يُقر خطة التنمية بقيمة 7.7 تريليون جنيه

أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس نهائيا على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020، وذلك بالجلسة العامة اليوم الاثنين. تضمنت المادة الأولى منه اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2019-2020 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 7 تريليونات و715 مليارًا و900 مليون جنيه، وزيادة فى الناتج المحلى الإجمالى مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 6 تريليونات و267 مليار و400 مليون جنيه، بمعدل نمو حقيقى يبلغ 6%.
سيدة

فى يومهن العالمي.. 5 أزمات تواجه الأرامل في مصر

تحاول منظمة الأمم المتحدة دائما العمل على القضايا التى تواجه الإنسانية، بل وتلجأ كثيرا إلى توثيق القضايا من خلال ربطها بيوم ثابت سنويا، وذلك بهدف لفت أنظار العالم إلى هذه القضايا، ومحاولة تحسين أوضاع أصحابها، ومن هذه القضايا قضية الأرامل حول العالم ومعاناتهن فى العديد من الدول، والتى حددت لهن الأمم المتحدة يوم 23 يونيو من كل عام وذلك لما يعانيه الأرامل حول العالم من عنف وفقر شديد، ونبذ من المجتمع، ففى مصر يعانى الأرامل من بعض الأزمات، على رأسها الأزمات المادية، والصحية، وأزمة حضانة الأطفال.
حوار مع ضياء رشوان مرشح مقعد نقيب الصحفيين - تصوير محمود ابوالدهب (9)

نقابة الصحفيين: سنظل داعمين لبقاء موقع التحرير

في بيان عاجل أصدره مجلس نقابة الصحفيين، مساء الإثنين، أبدى المجلس كامل تضامنه ودعمه للزملاء في موقع "التحرير" الذي أعلنت إدارته، أمس، رغبتها في إغلاقه على خلفية "حجب" غير مُفسر ولا مُبرر من أية جهة حتى الآن، تعرض له الموقع منذ نحو شهرين. وأعلن المجلس رفضه لأي انتهاك للدستور الذي يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، باستثناء جواز فرض رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة. وفي خطوة عملية لمجلس النقابة، أكد أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية دفاعًا عن حرية الصحافة والحقوق الدستورية والقانونية لممارستها سواء من قبل الإصدارات المطبوعة والإلكترونية أو من قبل الزملاء العاملين بها.
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النائب أحمد السجيني

«محلية النواب» تُطالب بوضع لوائح منظمة للمشروعات

دعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى ضرورة وضع لوائح منظمة للمشروعات التى يتم تنفيذها فى المحافظات. وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة اعتماد لوائح تضبط إيقاع العمل فى المحافظات، مضيفا: «هناك خلل فى إدارة المشروعات، ويجب وضع خطة عمل ممنهجة مزيلة بجدول زمنى لتنفيذ المشروعات». جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لمناقشة كيفية تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات فى ضوء البيانات الواردة من وزارة المالية أثناء مناقشة مشروعات موازنات المحافظات.
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الموافقة على قانون التمويل الاستهلاكي من حيث المبدأ

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في اجتماعها، اليوم السبت، على قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي من حيث المبدأ، ونصت المذكرة الإيضاحية الخاصة بالقانون على أن الدستور ألزم الدولة بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، مضيفا: "ولما كان نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يتم خارج القطاع المصرفي لا يخضع لتنظيم قانون متكامل ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسة عرفية تفتقر الأسس القانونية بما يعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين".
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أبو حامد:حل الزيادة السكانية تنفيذ استراتيجية 2030

لا يتوقف عدد سكان مصر عن الزيادة، رغم المقترحات، والبرامج التى تضعها الحكومة سنويا من أجل مواجهة الزيادة السكانية، التى تلتهم النمو الاقتصادى وتهدده، فمع بداية عام 2019 أعلنت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن عدد سكان مصر هذا العام سجل 98 مليونا و808 آلاف و899 نسمة، وهو ما دفع جهاز التعبئة والإحصاء إلى إطلاق مجموعة من التحذيرات بشأن الزيادة السكانية وتأثيرها السلبى على الحالة الاقتصادية، وضرورة البحث عن حلول حاسمة، لأن الأمر تحول إلى تحدٍّ، وهو ما يطرح تساؤلا حول كيفية مواجهة الحكومة هذا التحدى الصعب.
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كيف حسم الاقتصاد فوز مصر بتنظيم كأس الأمم الإفريقية؟

تزامنًا مع انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019، والتي تستضيفها مصر للمرة الخامسة في تاريخها، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 من شهر يوليو المقبل، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، إنفوجرافًا سلط من خلاله الضوء على تأثير التحسن الملحوظ في الاقتصاد المصري والاستثمار في البنية التحتية، على فوز مصر بتنظيم البطولة في نسختها الحالية، والتي تقام لأول مرة بمشاركة 24 منتخبًا في 6 مجموعات، وتحتل مصر صدارة الدول الفائزة بكأس الأمم الإفريقية برصيد (7) بطولات، وبلغ عدد مشاركاتها (23) مرة.
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