وزيرة التخطيط: الإصلاح الاقتصادي لا يقوم على مسكنات

تحرير:أحمد جاد ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٩ م

د. هالة السعيد وزيرة التخطيط

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن خطوات الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها الدولة حقيقية وجذرية، ولا تعتمد على مسكنات، مضيفة: بدأنا الإصلاح منذ أقل من 30 شهرًا فيجب أن نفخر بوصولنا لهذه المعدلات من النمو لـ5.6%". وأشارت الوزيرة، عقب موافقة البرلمان على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020، اليوم الإثنين، إلى أن الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به مصر جاء فى ظل ظروف سياسية ودولية يعانى منها العالم كله ومنها الحرب التجارية الصينية الإمريكية وتذبذب أسعار البترول.

وتابعت "كل المؤسسات الاقتصادية الدولية تقوم بإعادة تقييم الدول، ومصر هى الدولة الوحيدة فى المنطقة التى تحقق نموا فى معدلات الاداء الاقتصادي".وشددت الوزيرة على أن برنامج الحماية الاجتماعية الذى اتخذته الحكومة خلال خطوات الاصلاح الاقتصادى تُعد الأكبر فى تاريخ مصر، لافتة إلى أن الحكومة تهتم بتوفير فرص