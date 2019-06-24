خالد جلال يرفض استمرار شيكابالا مع الزمالك

تحرير:محمد حسن صيام ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:١٢ م

خالد جلال

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه لا مانع في رحيل شيكابالا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وأن الأمر حاليا بيد مجلس الإدارة لحسم موقفه بشكل رسمي، حيث يتواجد ما يقرب من 15 لاعبًا على قائمة الإعارات بنادي الزمالك، وسيكون العائدون في أضيق الحدود بسبب عدم القناعة الكاملة بمستوى بعضهم وفتح الباب لاستمرار إعارتهم في الموسم المقبل، واستقر مسئولو نادي الزمالك على إعادة الكونغولي كابونجو كاسونجو ومصطفى محمد في الموسم المقبل.

وكشف المصدر أن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وافق على إعارة محمود عبدالرازق شيكابالا وعدم بقائه مع الفريق لعدة أسباب، على رأسها وجود عدة بدائل في نفس مركزه مع الفريق بالإضافة إلى كبر سن اللاعب وأنه قد يثير الأزمات في حالة جلوسه على مقاعد البدلاء. يذكر أن بطولة الدوري

وكشف المصدر أن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وافق على إعارة محمود عبدالرازق شيكابالا وعدم بقائه مع الفريق لعدة أسباب، على رأسها وجود عدة بدائل في نفس مركزه مع الفريق بالإضافة إلى كبر سن اللاعب وأنه قد يثير الأزمات في حالة جلوسه على مقاعد البدلاء.



يذكر أن بطولة الدوري تشهد توقفا حاليا بسبب بطولة كأس الأمم التي تستضيفها مصر من الفترة 21 يونيو الجاري على أن تنتهي يوم 19 يوليو المقبل ويعقبها استئناف مسابقة الدوري والكأس، علمًا بأن فريق نادي الزمالك يتبقى له 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي وفي حالة الفوز في الثلاث مباريات سيتوج رسميًّا ببطولة الدوري الممتاز.