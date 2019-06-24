نقابة الصحفيين: سنظل داعمين لبقاء موقع التحرير

٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:١٧ م

ضياء رشوان

في بيان عاجل أصدره مجلس نقابة الصحفيين، مساء الإثنين، أبدى المجلس كامل تضامنه ودعمه للزملاء في موقع "التحرير" الذي أعلنت إدارته، أمس، رغبتها في إغلاقه على خلفية "حجب" غير مُفسر ولا مُبرر من أية جهة حتى الآن، تعرض له الموقع منذ نحو شهرين. وأعلن المجلس رفضه لأي انتهاك للدستور الذي يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، باستثناء جواز فرض رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة. وفي خطوة عملية لمجلس النقابة، أكد أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية دفاعًا عن حرية الصحافة والحقوق الدستورية والقانونية لممارستها سواء من قبل الإصدارات المطبوعة والإلكترونية أو من قبل الزملاء العاملين بها.

البيان أوضح أن مجلس نقابة الصحفيين وهو يُعيد التشديد على دعمه لحرية الصحافة، وللزملاء في "التحرير" يود التأكيد على الآتي: أولا: اتخاذا للإجراءات القانونية المتعلقة بحجب موقع "التحرير"، سيخاطب النقيب فوريا رئيس المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام بوصف المجلس هو المسئول عن المواقع الإلكترونية في البلاد بحكم