كوت ديفوار يستهل مشواره بفوز صعب على جنوب إفريقيا

تحرير:أحمد سعيد ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٣ م

كوت ديفوار و جنوب إفريقيا

تمكن منتخب كوت ديفوار من تحقيق الفوز على نظيره الجنوب إفريقي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الإثنين، على استاد السلام الدولي، ضمن ثاني مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، وسجل هدف اللقاء الوحيد جوناثان كودجيا في الدقيقة 64 من عمر المباراة، المباراة ظهر فيه قوة بدنية من جانب المنتخبين، حيث سيطرت الالتحامات القوية طول مجريات المباراة، وشهدت المباراة سيطرة كبيرة من منتخب كوت ديفوار على المباراة، وهدد لاعبوه مرمى جنوب إفريقيا في العديد من الكرات الخطرة.

المباراة جاءت حماسية، وأتيحت أول فرصة حقيقية مع حلول الدقيقة 26 عن طريق ثولاني هلاتشوايو لاعب جنوب إفريقيا، بعد عرضية حولها اللاعب برأسه لكن لم تسكن الشباك، وأنقذت العارضة هجمة خطيرة لكوت ديفوار، بعدما سدد نيكولاس بيبي الكرة، ولكنها تعاطفت مع حارس جنوب إفريقيا. الشوط الثاني واصل المنتخب الإيفواري