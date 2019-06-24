رياضة

كوت ديفوار يستهل مشواره بفوز صعب على جنوب إفريقيا

تحرير:أحمد سعيد ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٣ م
كوت ديفوار و جنوب إفريقيا
كوت ديفوار و جنوب إفريقيا
تمكن منتخب كوت ديفوار من تحقيق الفوز على نظيره الجنوب إفريقي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الإثنين، على استاد السلام الدولي، ضمن ثاني مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، وسجل هدف اللقاء الوحيد جوناثان كودجيا في الدقيقة 64 من عمر المباراة، المباراة ظهر فيه قوة بدنية من جانب المنتخبين، حيث سيطرت الالتحامات القوية طول مجريات المباراة، وشهدت المباراة سيطرة كبيرة من منتخب كوت ديفوار على المباراة، وهدد لاعبوه مرمى جنوب إفريقيا في العديد من الكرات الخطرة.
المباراة جاءت حماسية، وأتيحت أول فرصة حقيقية مع حلول الدقيقة 26 عن طريق ثولاني هلاتشوايو لاعب جنوب إفريقيا، بعد عرضية حولها اللاعب برأسه لكن لم تسكن الشباك، وأنقذت العارضة هجمة خطيرة لكوت ديفوار، بعدما سدد نيكولاس بيبي الكرة، ولكنها تعاطفت مع حارس جنوب إفريقيا. الشوط الثاني واصل المنتخب الإيفواري
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خالد جلال يرفض استمرار شيكابالا مع الزمالك

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه لا مانع في رحيل شيكابالا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وأن الأمر حاليا بيد مجلس الإدارة لحسم موقفه بشكل رسمي، حيث يتواجد ما يقرب من 15 لاعبًا على قائمة الإعارات بنادي الزمالك، وسيكون العائدون في أضيق الحدود بسبب عدم القناعة الكاملة بمستوى بعضهم وفتح الباب لاستمرار إعارتهم في الموسم المقبل، واستقر مسئولو نادي الزمالك على إعادة الكونغولي كابونجو كاسونجو ومصطفى محمد في الموسم المقبل.
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مفاجأة فى تشكيل منتخب تونس أمام أنجولا

أعلن ألان جيريس المدير الفنى لمنتخب تونس عن التشكيل الأساسى الذى سيخوض به مباراة اليوم أمام نظيره أنجولا، التى ستقام فى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر حاليا وحتى 19 يوليو المقبل، وذلك ضمن المجموعة الخامسة التى تضم منتخبى مالى وموريتانيا، ويقوم الحكم باملاك تيسيما بإدارة المباراة ويساعده كل من وليد أحمد على وصامويل تيميسغين وبيتر واوريو حكما رابعا.
الكاميرون‎

استبعاد لاعب الكاميرون من أمم إفريقيا بسبب المرض

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، عن استبعاد جويل تاجوي مهاجم الفريق من قائمة الـ23 لاعبًا المشاركة في بطولة أمم إفريقيا التي تقام حاليًا في مصر بسبب الخطر على حياته، حيث أوضح الاتحاد في بيانه أن التقرير الطبي للاعب أثبت وجود خلل في الشريان التاجي بقلبه؛ ما يؤدي لخطر على حياته قد يتعرض بسببه للموت المفاجئ نتيجة للمجهود الزائد، جاء ذلك في بيان نشره اليوم الإثنين الاتحاد الكاميروني، عبر موقعه الرسمي للإعلان عن سبب استبعاد اللاعب خاصة أن الكاميرون لن تستطيع ضم لاعب جديد للقائمة.
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ماذا تحمل لنا مواجهات الاثنين في كأس أمم إفريقيا؟

يشهد اليوم الاثنين، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في بطولتي كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وكوبا أمريكا، ففي كان 2019 تتواصل المنافسات لليوم الرابع على التوالي بـ 3 مباريات، البداية ستكون بين منتخب كوت ديفوار ونظيره منتخب جنوب إفريقيا في الرابعة عصرًا، في المجموعة الرابعة وتذاع المباراة على «بي إن ماكس 1» و«تايم سبورت»، بعدها يلعب منتخب تونس أمام أنجولا في السابعة مساءً في المجموعة الخامسة.
الكونغو و أوغندا

مدرب الكونغو: خسرنا من أوغندا لهذا السبب

أكد فلوران إيبينجي المدير الفني لمنتخب الكونغو، على أحقية انتصار منتخب أوغندا على منتخب بلاده، مهنئًا سباسيتان ديسابر المدير الفني لأوغندا على فوزه وأداء فريقه خلال المباراة، وصرح إيبينجي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أهنئ ديسابر وفريق أوغندا على الفوز المستحق، قدمنا مباراة سيئة اليوم ولم نكن الطرف الأفضل على الإطلاق". بهذه النتيجة يتصدر المنتخب الأوغندي المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، ويأتي في الوصافة منتخب مصر بنفس الرصيد، لكن فارق الأهداف يصب في صالح المنتخب الأوغندي، بينما يتذيل المنتخب الكونغولي والزيمبابوي المجموعة بدون نقاط.
زيمبابوي‎ (4)

كان 2019.. بيليات يقود خط هجوم زيمبابوي أمام مصر

أعلن سنداي شيدزامبو المدير الفني لمنتخب زيمبابوي تشكيل الفريق والذي سيخوض به مباراة مصر في افتتاح بطولة أمم إفريقيا والمقرر لها اليوم الجمعة في العاشرة مساء على ملعب ستاد القاهرة، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وسبق أن تواجه المنتخبان في 14 مواجهة سابقة، حققت خلالها مصر الانتصار في 8 مباريات وتعادلا في 4 لقاءات، وفازت زيمبابوي بمواجهتين، ولم يتواجه المنتخبان في نهائيات كأس الأمم الإفريقية سوى مرة واحدة فقط، وكان ذلك في دور المجموعات في نسخة تونس عام 2004.
وصول-انفانتينو ‎

إنفانتينو يصل القاهرة لحضور حفل افتتاح كأس الأمم

وصل السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلى القاهرة لحضور افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، والذي سيبدأ بمواجهة منتخب زيمبابوي، على استاد القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وتوجه إنفانتينو من مطار القاهرة، رفقة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي، إلى فندق الإقامة وسط القاهرة، تمهيدًا لانتقاله إلى استاد القاهرة لحضور مباراة الافتتاح.
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