في دعاوى «النفقة».. كيف يحدد قاضي الأسرة دخل الزوج؟

إذا كان الزوج يعمل في مكان ثابت ولديه مصدر دخل آخر بخلاف هذا العمل وحينئذٍ يتم إحضار شهادة بمفردات الراتب بجانب التحري من القسم عن دخله أو إذا كان يمتلك شهادات استثمار
واحدة من القضايا ذائعة الصيت داخل أروقة ساحات المحاكم، يقوم بها الأب أو الأم أو الأبناء أنفسهم، هي دعاوى «النفقة» الزوجية، ترفعها الزوجة أو المطلقة من أجل إثبات حقوقها او حقوق أطفالها الصغار، بعد نشوب حالة من الخلافات والنزاعات الأسرية بينها وبين زوجها او طليقها، ولجوئهما لساحات المحاكم، وفي الغالب يتم تداول هذه الجلسات لفترات طويلة إلى أن يصدر فيها قاضي الأسرة حكما بنفقة للزوجة او نفقة للصغار، وتمر بمراحل عدة حتى يتحقق القاضي من دخل الزوج، المدعي عليه في مثل تلك القضايا.
«التحرير» ناقشت خبراء قانونيين، بشأن كيفية تحديد نفقة الزوجة أو نفقة الصغار، وكيف يتحرى قاضي الأمور الشخصية عن دخل الزوج؟
في البداية، قال سامي نور الدين، المحامي بالاستئناف ومجلس الدولة، إن التحرى في قضايا الأسرة يكون نوعين، الأول تحري عن تحديد دخل الزوج، والثاني يكون تحري عن قدرة الزوج
«التحرير» ناقشت خبراء قانونيين، بشأن كيفية تحديد نفقة الزوجة أو نفقة الصغار، وكيف يتحرى قاضي الأمور الشخصية عن دخل الزوج؟
في البداية، قال سامي نور الدين، المحامي بالاستئناف ومجلس الدولة، إن التحرى في قضايا الأسرة يكون نوعين، الأول تحري عن تحديد دخل الزوج، والثاني يكون تحري عن قدرة الزوج على سداد المبلغ من عدمة، وهذا يتحدد من خلال عدة محاور.
وأوضح «نور الدين» في تصريحات لـ«التحرير» أن التحري عن دخل الزوج يكون في قضايا النفقات والأجور ومصاريف المدارس والعلاج وما في حكمها ويتم عن طريقين، أولا إذا كان الزوج يعمل في مكان ثابت أو جهة معينة تعطي شهادة بمفردات الراتب وحينئذٍ نطلب من القاضي التصريح باستخراج شهادة بمفردات المرتب، وثانيا إذا كان الزوج يعمل حرا، ولا يوجد له دخل ثابت، ووقتها يتم التحري عن دخله عن طريق قسم الشرطة التابع له عمله، ومثال ذلك أن يكون له محل أو مشروع خاص به وخلافه.
أما الحالة الثالثة، كما يشير المحامي، إذا كان الزوج يعمل في مكان ثابت ولديه مصدر دخل آخر بخلاف هذا العمل، وحينئذٍ يتم إحضار شهادة بمفردات الراتب بجانب التحري من القسم عن دخله، أو إذا كان يمتلك شهادات استثمار أو ودائع او عقارات وخلافه.
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ونوه المحامي بأنه في حال عدم القدرة على إثبات دخل الزوج، فعلى الزوجة أو المطلقة، أن تطلب من القاضي إحالة الأوراق للنيابة لسماع الشهود لتحديد دخل الزوج، أو تقديم طلب للقاضي نفسه لسماع شهادة أحد الأشخاص، يسمى «شاهد يسار أو شاهد استكشاف»، وهو المنوط به تحديد دخل الزوج على وجه الدقة.
وشرح الخبير القانوني، أشرف أبو طالب، أن التحري عن مقدرة الزوج سداد مبلغ دين النفقي «متجمد النفقة» والتحري هنا يكون عن طريقين، أولا، عن طريق القسم التابع له محل إقامه الزوج، ويكون التحري هنا بغرض إثبات مقدرة الزوج على سداد المبلغ وهل بإمكانه دفعه مرة واحدة أم على دفعات، ومن الممكن أن يطلب القاضي سماع شاهد اسمه «شاهد يسار أو استكشاف» وهو أيضا من يحدد «هل الزوج قادر على سداد المبلغ دفعة واحدة أم على دفعات؟».
وتابع، القاضي يؤجل القضة للإعلان بأمر الدفع، بعدها يحكم بالحبس وتكون العقوبه بحد أقصى شهرا، أيا كان المبلغ المتجمد المطلوب في العريضة.
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ووافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والتي يتضمن عقوبات جديدة وإضافية بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة.
جاء ذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تضمن التعديل المطروح إضافة النص الآتى إلى قانون العقوبات: «كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع».
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمئة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة تكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.
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