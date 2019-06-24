في دعاوى «النفقة».. كيف يحدد قاضي الأسرة دخل الزوج؟

إذا كان الزوج يعمل في مكان ثابت ولديه مصدر دخل آخر بخلاف هذا العمل وحينئذٍ يتم إحضار شهادة بمفردات الراتب بجانب التحري من القسم عن دخله أو إذا كان يمتلك شهادات استثمار

تحرير:تهامى البندارى ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٦ م

خلافات زوجية - تعبيرية

واحدة من القضايا ذائعة الصيت داخل أروقة ساحات المحاكم، يقوم بها الأب أو الأم أو الأبناء أنفسهم، هي دعاوى «النفقة» الزوجية، ترفعها الزوجة أو المطلقة من أجل إثبات حقوقها او حقوق أطفالها الصغار، بعد نشوب حالة من الخلافات والنزاعات الأسرية بينها وبين زوجها او طليقها، ولجوئهما لساحات المحاكم، وفي الغالب يتم تداول هذه الجلسات لفترات طويلة إلى أن يصدر فيها قاضي الأسرة حكما بنفقة للزوجة او نفقة للصغار، وتمر بمراحل عدة حتى يتحقق القاضي من دخل الزوج، المدعي عليه في مثل تلك القضايا.

«التحرير» ناقشت خبراء قانونيين، بشأن كيفية تحديد نفقة الزوجة أو نفقة الصغار، وكيف يتحرى قاضي الأمور الشخصية عن دخل الزوج؟ في البداية، قال سامي نور الدين، المحامي بالاستئناف ومجلس الدولة، إن التحرى في قضايا الأسرة يكون نوعين، الأول تحري عن تحديد دخل الزوج، والثاني يكون تحري عن قدرة الزوج