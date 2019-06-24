جريمة

في دعاوى «النفقة».. كيف يحدد قاضي الأسرة دخل الزوج؟

إذا كان الزوج يعمل في مكان ثابت ولديه مصدر دخل آخر بخلاف هذا العمل وحينئذٍ يتم إحضار شهادة بمفردات الراتب بجانب التحري من القسم عن دخله أو إذا كان يمتلك شهادات استثمار
تحرير:تهامى البندارى ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٦ م
خلافات زوجية - تعبيرية
خلافات زوجية - تعبيرية
واحدة من القضايا ذائعة الصيت داخل أروقة ساحات المحاكم، يقوم بها الأب أو الأم أو الأبناء أنفسهم، هي دعاوى «النفقة» الزوجية، ترفعها الزوجة أو المطلقة من أجل إثبات حقوقها او حقوق أطفالها الصغار، بعد نشوب حالة من الخلافات والنزاعات الأسرية بينها وبين زوجها او طليقها، ولجوئهما لساحات المحاكم، وفي الغالب يتم تداول هذه الجلسات لفترات طويلة إلى أن يصدر فيها قاضي الأسرة حكما بنفقة للزوجة او نفقة للصغار، وتمر بمراحل عدة حتى يتحقق القاضي من دخل الزوج، المدعي عليه في مثل تلك القضايا.
«التحرير» ناقشت خبراء قانونيين، بشأن كيفية تحديد نفقة الزوجة أو نفقة الصغار، وكيف يتحرى قاضي الأمور الشخصية عن دخل الزوج؟ في البداية، قال سامي نور الدين، المحامي بالاستئناف ومجلس الدولة، إن التحرى في قضايا الأسرة يكون نوعين، الأول تحري عن تحديد دخل الزوج، والثاني يكون تحري عن قدرة الزوج
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مصرع 2 وإصابة 13 في انفجار دانة من مخلفات الحرب بالبحيرة

انفجرت مساء الإثنين دانة من مخلفات الحروب بإحدى مزارع البطاطس في مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين بجروح وكدمات وحروق وكسور في أنحاء الجسم. تم نقل الجثث إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد، بوادى النطرون، والمصابين للمستشفى ذاته وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. تلقى اللواء مجدى القمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بأنه تلقى بلاغًا من الرائد محمد عبدالله عوض رئيس مباحث المركز بانفجار جسم غريب ووجود ضحايا.
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ذنب الطفل «كريم».. عشماوي ينهي جبروت «زوج الأم»

منذ ارتباطه بها عاطفيا وهو لا يطيق رضيعها الصغير، الذي أنجبته خلال زيجتها الأولى، إلا أنه لم يدر بخلد الأم «عواطف»، أن يأتي اليوم، وتشاهد فيه طفلها الصغير جثة هامدة، فارق حياته على يد زوجها الجديد، الذي تخلى عن مشاعر الرحمة والإنسانية، رحل الطفل غير آسفا على شهوات أمه ورغبتها في الزواج والارتباط بآخر غير مراعية لحقوق طفلها والعناية به، وهو واجبها المقدس، واليوم انتهى المطاف بالحكم العادل من محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق المتهم للمفتي، لأخذ الرأى الشرعي في إعدامه.
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الحقيقة الكاملة لجريمة «الذئب والقاصر » بالطالبية

يوم معتاد وسيناريو متكرر لرحلة فتاة قاصر من منزل جدها إلى أسرتها بمحافظة الجيزة، والتي عادة ما تبدأ باستقلال وسيلة مواصلات من ميدان الجيزة المكتظ بالسيارات وحركة المارة المرتفعة، إلا أن ثمة جديد طرأ على يد ذئب بشري فقد مشاعر الرحمة والإنسانية بل والرجولة، تربص بذات الـ17 ربيعا، يتتبع خطواتها، يراقب لغة الجسد لتلك المسكينة إذ بدت عليها معالم الحيرة بالإضافة إلى أن تصرفاتها تشير إلى كونها من متحدي الإعاقة، فأيقن أنه سيظفر بفريسة سهلة صبيحة ذلك اليوم.
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بسبب الحر.. حريق في حافلة بأسوان ونجاة الركاب

نجا ركاب حافلة نقل ركاب بالطريق البرى "أسوان - أبو سمبل" جنوب محافظة أسوان، من الموت المحقق، اليوم الاثنين، عقب اشتعال النيران في بعض أجزاء الحافلة، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح، والتهمت النيران بعض أمتعة الركاب، وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بأسوان، تلقت بلاغا بنشوب حريق فى أتوبيس نقل برى يحمل عدد من المسافرين من محافظة أسوان فى طريقهم إلى السودان عبر المنفذ البرى، وأثناء مرور الأتوبيس بمدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان، جرجت أدخنة كثيفة منه واشتعلت النيران فى بعض أجزاء الأتوبيس.
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«القتل الخطأ والنصب» 15 جريمة يجوز فيها التصالح

آلاف القضايا تعج بها ساحات المحاكم يوميا على مستوى الجمهورية، تتنوع ما بين قضايا الجنح والجنايات والأسرة، وغيرها من المنازعات المدنية والعمالية في محاكم الاستئناف العالي، وتصدر يوميا دوائر المحاكم أحكاما قضائية ضد متهمين في تلك القضايا، غير أن القانون نص على جواز التصالح في عدد من القضايا، شريطة إجراءات واتباع تعليمات معينة أمام النيابة العامة ورجال القضاء، «التحرير» سأل خبراء قانون عن طبيعة ونوعية القضايا التي يجوز فيها التصالح حتى ولو صدرت فيها أحكام قضائية.
سعاد-الخولى

«الخولي» إلى 18 سبتمبر بقضية «منع التصرف في أموالها»

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر التظلم المقدَّم من نائب محافظ الإسكندرية، سعاد الخولي، على قرار النائب العام بمنعها من التصرف في أموالها؛ لاتهامها بتلقي رشوة تقدر بمبلغ 10 ملايين جنيه، إلى جلسة 18 سبتمبر المقبل، لتقديم المستندات، وسبق للنائب العام نبيل صادق أن أصدر القرار رقم 23 لسنة 2018 حصر أموال عامة، في 18 مارس 2018، بمنع سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية، من التصرف في أموالها لاتهامها بتقاضي رشوة.
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ما «الولاية التعليمية» للطفل وشروط منحها للأبوين؟

كثيرا ما نسمع عبارة «الولاية التعليمية» في ساحات المحاكم، دون دراية حقيقية بالمعنى المراد منها، والواقع يشير إلى تعرض أغلب الأطفال بعد انفصال الأبوين، لكثير من الأزمات النفسية والاجتماعية، التي تؤثر فيهم تأثيرات سلبية، إذ إن انفصال الأبوين إما بالطلاق وإما بالخلع، يعقبه مباشرة الدخول في أزمة «حق الولاية التعليمية» للأطفال، وهى واحدة من أبرز الأزمات التي تواجه الأبوين بعد الانفصال، ويقع الضرر المباشر على الأطفال الذين ينجرون لبحر من المشكلات والأزمات.
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«قوائم الإرهاب والتخابر مع حماس» أبرز محاكمات اليوم

تنظر محاكم القاهرة والجيزة، اليوم السبت، عددا من المحاكمات المهمة، أبرزها محاكمة محمد بديع و46 آخرين في "أحداث قسم شرطة العرب"، بالإضافة إلى محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و23 آخرين في "التخابر مع حماس"، حيث تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة "مرسي" وآخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس" وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومَن يعملون لمصلحتها.
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