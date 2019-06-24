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اكتشاف عقار جديد لوقف الإصابة بالسكري من النوع الأول

بالنسبة لأولئك الذين أصيبوا بداء السكري من النوع الأول يريد العلماء أيضًا معرفة ما إذا كان العلاج يمكن أن يوفر بعض الفوائد.. هل يمكن أن يخفض من مستويات الجلوكوز في الدم؟
تحرير:مي فؤاد ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٩ م
السكري
السكري
كشف العلماء عن عقار جديد يمكن أن يبطئ من النوبة المناعية التي تسبب داء السكري من النوع الأول، ما يؤخر الإصابة التي يتم فيها تشخيص الحالة. كانت تلك النتائج هي الأولى التي تظهر أن تشخيص مرض السكري من النوع الأول، يُمكن أن تتأخر أعراضه لبعض الناس لمدة عامين، تم الإعلان عن النتائج في أثناء الجلسات العلمية لجمعية السكري الأمريكية ونشرت في مجلة نيو إنجلند الطبية. تم تنفيذ التجربة بواسطة TrialNet؛ وهي شبكة دولية مكونة من عدد من العلماء مكرسة للوقاية من داء السكري من النوع الأول، وبتمويل من JDRF.
بدأت الدراسة في عام 2011 وشارك فيها 76 شخصًا، تتراوح أعمارهم بين 8 و 49 عامًا، ولم يصابوا بعد بمرض السكري من النوع الأول ولكنهم كانوا معرضين لخطر الإصابة بالمرض في المستقبل. تلقى نصف المتطوعين جرعة يومية من عقار يسمى Teplizumab لمدة 14 يومًا، بينما تلقى النصف الآخر دواء وهميًّا، واصل 72% من المشاركين
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احمي-طفلك-في-المصيف (2)

دراسة: لقاح فيروس الروتا يقي الأطفال من مرض السكر

يعد فيروس الروتا؛ فيروسا شديد العدوى يسبب الإسهال، وهو الأكثر شيوعًا عند الرضع والأطفال، يعاني الأطفال المصابون بالفيروس من الحمى والغثيان والقيء، وغالبًا ما يتبعها تشنجات في البطن وإسهال مائي متكرر. تعد إصابة الأطفال بهذا المرض مزعجة للأطفال ومثيرة للقلق، ولكن علاجه بسيط ويشمل بالأساس الإكثار من الشرب لمنع الجفاف، توجد هناك حاجة، في حالات المرض الصعبة، لتسريب السوائل عن طريق الوريد. لكن هناك بعض الدول التي تفتقر لإمكانية إمكانية إعطاء السوائل عن طريق الوريد، ما يؤدي إلى موت عدد كبير من الرضع والأطفال.
العمل-لعدة-ساعات

دراسة: العمل لـ10 ساعات يؤدي إلى السكتة الدماغية

أن يكون لديك هدف في الحياة هو أعظم ما تقدمه لنفسك، بداية من البحث عن عمل وتحقيق ذاتك به، ولكن لا ترهق نفسك بشكل يعود عليك بكثير من المشكلات الصحية، التي يصعب علاجها بعد ذلك، فمثلما تعمل لساعات عديدة، عليك بالاهتمام الجيد بوقت الراحة، من أجل مزيد من الطاقة والاسترخاء، ويمكن أيضًا ممارسة التمرينات الرياضية بانتظام، وآخر ما جاءت به الدراسات أن الأشخاص الذين يعملون لمدة 10 ساعات هم الأكثر عرضة بنسبة تصل إلى 45% بالإصابة بالسكتة الدماغية، وذلك نقلا عن "dailymail".
البصل-و الثوم

دراسة: الثوم والكركم لم يعودا فعالين لتساقط الشعر

تساقط الشعر من المشكلات التي يعاني منها كثير من الأشخاص، وقد تتراوح الأسباب بين سوء التغذية ومشكلات متعلقة بفروة الرأس، إضافة إلى ضعف في بصيلات الشعر، ودائما يتم البحث عن الوصفات العلاجية المنزلية للحصول على نتيجة سريعة؛ فعلى سبيل المثال كان يُعتقد أن الثوم متعدد الفوائد بالنسبة للشعر، ويعزز من النمو، كما أنه يعمل على منع تساقط الشعر، والروزماري أيضا يحتل مكانة كبيرة في ما يتعلق بتقديم فوائد علاجية للشعر، ولكن جاءت أبحاث جديدة تنفي فوائدهما، وذلك نقلا عن "daily mail".
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احمي-طفلك-في-المصيف (2)

دراسة: لقاح فيروس الروتا يقي الأطفال من مرض السكر

يعد فيروس الروتا؛ فيروسا شديد العدوى يسبب الإسهال، وهو الأكثر شيوعًا عند الرضع والأطفال، يعاني الأطفال المصابون بالفيروس من الحمى والغثيان والقيء، وغالبًا ما يتبعها تشنجات في البطن وإسهال مائي متكرر. تعد إصابة الأطفال بهذا المرض مزعجة للأطفال ومثيرة للقلق، ولكن علاجه بسيط ويشمل بالأساس الإكثار من الشرب لمنع الجفاف، توجد هناك حاجة، في حالات المرض الصعبة، لتسريب السوائل عن طريق الوريد. لكن هناك بعض الدول التي تفتقر لإمكانية إمكانية إعطاء السوائل عن طريق الوريد، ما يؤدي إلى موت عدد كبير من الرضع والأطفال.
مرض-السكرى

اكتشاف بروتين يمنع الإصابة بمرض السكري

يعد مرض السكري من النوع الثاني، مرضا يتم خلاله تدمير وإتلاف خلايا بيتا في البنكرياس لأسباب أغلبها وراثي، مدعومة بعوامل خارجية، هذه العملية بطيئة جدا وتستمر عشرات السنين. لكن يظل احتمال إصابة شخص يتمتع بوزن مناسب وبصحة جيدة بمرض السكري ضئيلا، حتى وإن كان لديه هبوط في إفراز الأنسولين. أما احتمالية إصابة شخص سمين لا يمارس نشاطا بدنيا ولا أي رياضة، بمرض السكري فهو احتمال كبير، نظرا لكونه أكثر عرضة للإصابة بـ"مقاومة الأنسولين"، وبالتالي السكري من النوع الثاني.
قهوة

تجنب هذه الأطعمة خلال فترة الامتحانات.. تزيد قلقك

كلنا يعلم أن القلق والهم والكآبة قد تجعلنا نأكل بدون وعي، خاصة أوقات الامتحانات (غالبا أنواع الأطعمة الضارة بصحتنا)، ولكن هل تعلم أن بعض أنواع الطعام بالعكس قد تسبب وربما تزيد من قلقنا وهمومنا؟ درس متخصصو التغذية هذا الاحتمال، وتبين أن الجواب هو بالإيجاب، فالقلق يحصل فسيولوجيا من ازدياد بعض الهرمونات، مثل أيبينفرين وجلوتامات وهناك أطعمة تحرض على إفراز هذه الهرمونات، أو تخفض من المركبات الكيميائية الطبيعية التي تعدل من مفعولها مثل السيروتونين، ما يوقعنا في دائرة معيبة من القلق، والإفراط في الطعام، ثم الشعور بالذنب والقلق من جديد.
التوت-الازرق

كوب يوميا من هذه الفاكهة يحميك من أمراض القلب

دائما ما يُقال إن التوت الأزرق مضاد للسرطان ومجموعة مختلفة من الأمراض، وبالفعل أثبتت نتائج الأبحاث الجديدة أن تناول كوب من التوت الأزرق يوميًا يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، التي تُعد سببا رئيسيا للتعرض للنوبات القلبية بنسبة تصل إلى 15%. ويقول فريق البحث التابع لقسم التغذية والطب الوقائي في كلية طب الأطفال بجامعة UEA إنه يجب إضافة التوت الأزرق والأنواع الأخرى منه للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وخاصة بين الفئات المعرضة للخطر، وفقا لصحيفة Express.
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