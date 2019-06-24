اكتشاف عقار جديد لوقف الإصابة بالسكري من النوع الأول

بالنسبة لأولئك الذين أصيبوا بداء السكري من النوع الأول يريد العلماء أيضًا معرفة ما إذا كان العلاج يمكن أن يوفر بعض الفوائد.. هل يمكن أن يخفض من مستويات الجلوكوز في الدم؟

تحرير:مي فؤاد ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٩ م

السكري

كشف العلماء عن عقار جديد يمكن أن يبطئ من النوبة المناعية التي تسبب داء السكري من النوع الأول، ما يؤخر الإصابة التي يتم فيها تشخيص الحالة. كانت تلك النتائج هي الأولى التي تظهر أن تشخيص مرض السكري من النوع الأول، يُمكن أن تتأخر أعراضه لبعض الناس لمدة عامين، تم الإعلان عن النتائج في أثناء الجلسات العلمية لجمعية السكري الأمريكية ونشرت في مجلة نيو إنجلند الطبية. تم تنفيذ التجربة بواسطة TrialNet؛ وهي شبكة دولية مكونة من عدد من العلماء مكرسة للوقاية من داء السكري من النوع الأول، وبتمويل من JDRF.

بدأت الدراسة في عام 2011 وشارك فيها 76 شخصًا، تتراوح أعمارهم بين 8 و 49 عامًا، ولم يصابوا بعد بمرض السكري من النوع الأول ولكنهم كانوا معرضين لخطر الإصابة بالمرض في المستقبل. تلقى نصف المتطوعين جرعة يومية من عقار يسمى Teplizumab لمدة 14 يومًا، بينما تلقى النصف الآخر دواء وهميًّا، واصل 72% من المشاركين