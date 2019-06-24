أحمد مرتضى يحضر مباراة تونس وأنجولا بقميص فرجاني

تحرير:علي الزيني ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٥ م

أحمد مرتضى منصور

حرص أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، على التواجد في استاد السويس، لمؤازرة نسور قرطاج أمام منتخب أنجولا فى إطار الجولة الأولى للمجموعة الخامسة، في بطولة كأس الأمم الإفريقية، مرتديًا قميص فرجاني ساسي، في إطار دعمه لنجم نسور قرطاج خلال مهمته رفقة منتخب بلاده مساء اليوم، وفتح الاستاد أبوابه في الساعة الواحدة ظهرًا لاستقبال الجماهير حتى السابعة من مساء اليوم الإثنين، وسط إجراءات أمنية مشددة، كما شهد دخول الجماهير من كل الطوائف والفئات من شباب وعائلات وعدد من روابط الجماهير الزملكاوية في السويس والقاهرة.

وتستهل تونس مشوارها بمواجهة أنجولا الساعة 7:00 مساءً على ملعب السويس، ضمن مباريات المجموعة الخامسة، حيث تشارك تونس في البطولة للمرة الـ19 وحققت أفضل نتائجها بالتتويج بنسخة 2004، بينما تشارك أنجولا للمرة الثامنة، وحققت أفضل نتائجها بالوصول إلى ربع النهائي مرتين. وأعلن ألان جيريس المدير الفنى لمنتخب تونس