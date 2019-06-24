رياضة

أحمد مرتضى يحضر مباراة تونس وأنجولا بقميص فرجاني

تحرير:علي الزيني ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٥ م
أحمد مرتضى منصور
أحمد مرتضى منصور
حرص أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، على التواجد في استاد السويس، لمؤازرة نسور قرطاج أمام منتخب أنجولا فى إطار الجولة الأولى للمجموعة الخامسة، في بطولة كأس الأمم الإفريقية، مرتديًا قميص فرجاني ساسي، في إطار دعمه لنجم نسور قرطاج خلال مهمته رفقة منتخب بلاده مساء اليوم، وفتح الاستاد أبوابه في الساعة الواحدة ظهرًا لاستقبال الجماهير حتى السابعة من مساء اليوم الإثنين، وسط إجراءات أمنية مشددة، كما شهد دخول الجماهير من كل الطوائف والفئات من شباب وعائلات وعدد من روابط الجماهير الزملكاوية في السويس والقاهرة.
وتستهل تونس مشوارها بمواجهة أنجولا الساعة 7:00 مساءً على ملعب السويس، ضمن مباريات المجموعة الخامسة، حيث تشارك تونس في البطولة للمرة الـ19 وحققت أفضل نتائجها بالتتويج بنسخة 2004، بينما تشارك أنجولا للمرة الثامنة، وحققت أفضل نتائجها بالوصول إلى ربع النهائي مرتين. وأعلن ألان جيريس المدير الفنى لمنتخب تونس
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منتخب-تونس

تونس تسقط في فخ التعادل أمام أنجولا في أمم أفريقيا

سقط المنتخب التونسي في فخ التعادل أمام نظيره المنتخب الأنجولي، بهدف لكلا منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، سجل هدفي اللقاء يوسف المساكني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء وتعادل للمنتخب الأنجولي دجالما كامبوس في الدقيقة 73 من عمر المباراة. المباراة بدأت هادئة، وسط تحفظ دفاعي من قبل الفريقين، والفرصة الخطيرة الوحيدة التي أتيحت للتوانسة في الشوط الأول كانت عن طريق نعيم السليتي الذي اهدر فرصة محققة للتسجيل.
منتخب مصر (3)

شوقي غريب يحذر لاعبي المنتخب من مواجهة الكونغو

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أن بطولة كأس الأمم الإفريقية الحالية تختلف عن كل النسخ السابقة من البطولة القارية بسبب زيادة عدد المنتخبات إلى 24 فريقًا، وقال غريب في تصريحات إذاعية: "هناك أيضا ظهور جديد لمنتخبات لم تكن معروفة ولكنها تقدم عروضا جيدة، وبداية من دور الـ16 ستكون هناك مواجهات أقوى وأفضل من التي أقيمت حتى الآن". وبسؤاله عن رأيه في أداء المنتخب الوطني في المباراة الافتتاحية قال غريب: "لا يمكن تقييم منتخب مصر على تجربة زيمبابوي الأولى؛ لأننا دخلنا المباراة بحذر، وكان هدفنا هو تحقيق الفوز والحصول على أول ثلاث نقاط".
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طلائع الجيش يتعاقد مع عمرو السيسي من النجوم

وافق مجلس إدارة نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة على انتقال عمرو السيسي لاعب وسط الفريق الأول بالنادي إلى نادي طلائع الجيش، وذلك ضمن فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد، ووقع عمرو السيسي على عقود انتقاله لنادي طلائع الجيش لمدة خمسة مواسم ابتداء من الموسم المقبل، وذلك في حضور كل من شادي الطويلة نائب رئيس مجلس إدارة نادي النجوم ومحمد كامل عبدالقادر المدير التنفيذي لنادي طلائع الجيش وأحمد المهدي مدير الكرة بنادي ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسري عرفان المدير الإداري.
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مفاجأة فى تشكيل منتخب تونس أمام أنجولا

أعلن ألان جيريس المدير الفنى لمنتخب تونس عن التشكيل الأساسى الذى سيخوض به مباراة اليوم أمام نظيره أنجولا، التى ستقام فى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر حاليا وحتى 19 يوليو المقبل، وذلك ضمن المجموعة الخامسة التى تضم منتخبى مالى وموريتانيا، ويقوم الحكم باملاك تيسيما بإدارة المباراة ويساعده كل من وليد أحمد على وصامويل تيميسغين وبيتر واوريو حكما رابعا.
منتخب-تونس

راضي الجعايدي: أتمنى وصول تونس ومصر إلى نهائي الكان

يرى راضي الجعايدي مدافع وقائد المنتخب التونسي السابق أن ضربة البداية لمنتخب بلاده اليوم أمام أنجولا مهمة للغاية مطالبا اللاعبين بضرورة الحذر الشديد من المنافس، خاصة أن أنجولا منتخب قوي وليس من المنتخبات التي تلعب كرة قدم جيدة فقط بل تعتمد على القوة الجسمانية أيضا. وأضاف قائد تونس السابق في مداخلة هاتفية في برنامج "نجوم إفريقيا" على إذاعة نجوم إف إم: على لاعبي تونس استغلال الدعم الجماهيري القوي من جمهور مصر والجالية التونسية التي جاءت من تونس، خاصة بعدما أعلن عدد من جماهير نادي الزمالك دعمه لنسور قرطاج من أجل فرجاني ساسي المحترف في صفوف الزمالك.
فرجانى-ساسى-مباراة-اتحاد-طنجة-والزمالك-فى-الكونفيدرالية

ساسي: المصريون جعلوني أشعر أن البطولة في بلادي

أعرب فرجاني ساسي، لاعب وسط منتخب تونس، عن سعادته الكبيرة بالدعم الجماهيري الذي يلقاه منتخب بلاده قبل انطلاق مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، من الجماهير المصرية. ويواجه المنتخب التونسي نظيره الأنجولي، في تمام الساعة السابعة من مساء غد الإثنين، في أولى مباريات المجموعة الخامسة من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وتضم المجموعة أيضًا منتخبي مالي وموريتانيا، اللذين يلتقيان في تمام العاشرة من مساء الغد.
فرجانى ساسى

رئيس الزمالك يكشف حقيقة رحيل فرجاني ساسي

كشف رئيس نادي الزمالك حقيقة العروض المقدمة للنادي من أجل بيع فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حيث أكد رئيس القلعة البيضاء أنه لم تصل أي عروض رسمية للتعاقد مع فرجاني ساسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأكد رئيس القلعة البيضاء أن كل ما يتردد أو يثار في وسائل الإعلام المختلفة حول رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، مطالبًا وسائل الإعلام بتحري الدقة بدلا من شر معلومات وأخبار مغلوطة ولا أساس لها من الصحة.
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