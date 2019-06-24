رياضة

الزمالك يبدأ معسكر 6 أكتوبر الثلاثاء

تحرير:محمد حسن صيام ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٥٢ م
الزمالك
الزمالك
حرص خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي عقد جلسة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب النادي، وتحدث خلالها في بعض الأمور الفنية استعدادًا للفتره المقبلة، كما وجه جلال رسالة للاعبين طالبهم خلالها بالتركيز خلال الفترة المقبلة، مشيدا بالروح والالتزام التام من اللاعبين في التدريبات. وقام خالد جلال، بعمل قياسات بدنية للاعبين على هامش المران، حيث يأتي ذلك من جانب الجهاز الفني من أجل الوقوف على آخر المستويات البدنية التي وصل إليها اللاعبون.
كما حرص خالد جلال المدير الفني، على الاستفادة من قطاع الناشئين بالنادي، بعد أن قام اليوم بتصعيد أحمد عيد الظهير الأيمن لفريق 2001 للتدريب مع الفريق الأول في المران المقام حاليا بملعب النادي، حيث كان الجهاز الفني قد قام في وقت سابق بتصعيد محمود الشحات ويوسف أحمد من مواليد فريق 97 ويوسف محمود والحارس
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منتخب-تونس

تونس تسقط في فخ التعادل أمام أنجولا في أمم أفريقيا

سقط المنتخب التونسي في فخ التعادل أمام نظيره المنتخب الأنجولي، بهدف لكلا منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، سجل هدفي اللقاء يوسف المساكني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء وتعادل للمنتخب الأنجولي دجالما كامبوس في الدقيقة 73 من عمر المباراة. المباراة بدأت هادئة، وسط تحفظ دفاعي من قبل الفريقين، والفرصة الخطيرة الوحيدة التي أتيحت للتوانسة في الشوط الأول كانت عن طريق نعيم السليتي الذي اهدر فرصة محققة للتسجيل.
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شوقي غريب يحذر لاعبي المنتخب من مواجهة الكونغو

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أن بطولة كأس الأمم الإفريقية الحالية تختلف عن كل النسخ السابقة من البطولة القارية بسبب زيادة عدد المنتخبات إلى 24 فريقًا، وقال غريب في تصريحات إذاعية: "هناك أيضا ظهور جديد لمنتخبات لم تكن معروفة ولكنها تقدم عروضا جيدة، وبداية من دور الـ16 ستكون هناك مواجهات أقوى وأفضل من التي أقيمت حتى الآن". وبسؤاله عن رأيه في أداء المنتخب الوطني في المباراة الافتتاحية قال غريب: "لا يمكن تقييم منتخب مصر على تجربة زيمبابوي الأولى؛ لأننا دخلنا المباراة بحذر، وكان هدفنا هو تحقيق الفوز والحصول على أول ثلاث نقاط".
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طلائع الجيش يتعاقد مع عمرو السيسي من النجوم

وافق مجلس إدارة نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة على انتقال عمرو السيسي لاعب وسط الفريق الأول بالنادي إلى نادي طلائع الجيش، وذلك ضمن فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد، ووقع عمرو السيسي على عقود انتقاله لنادي طلائع الجيش لمدة خمسة مواسم ابتداء من الموسم المقبل، وذلك في حضور كل من شادي الطويلة نائب رئيس مجلس إدارة نادي النجوم ومحمد كامل عبدالقادر المدير التنفيذي لنادي طلائع الجيش وأحمد المهدي مدير الكرة بنادي ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسري عرفان المدير الإداري.
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خالد-جلال (3)

خالد جلال يرفض استمرار شيكابالا مع الزمالك

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه لا مانع في رحيل شيكابالا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وأن الأمر حاليا بيد مجلس الإدارة لحسم موقفه بشكل رسمي، حيث يتواجد ما يقرب من 15 لاعبًا على قائمة الإعارات بنادي الزمالك، وسيكون العائدون في أضيق الحدود بسبب عدم القناعة الكاملة بمستوى بعضهم وفتح الباب لاستمرار إعارتهم في الموسم المقبل، واستقر مسئولو نادي الزمالك على إعادة الكونغولي كابونجو كاسونجو ومصطفى محمد في الموسم المقبل.
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شيكابالا يظهر في الزمالك لتحديد مصيره

حضر محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مقر النادي للاجتماع مع مجلس الإدارة وحسم مصيره بشكل نهائي مع الفريق سواء بالبقاء أو الرحيل إلى مصر للمقاصة، حيث اجتمع شيكا مع الإدارة البيضاء وحسم مصيره بشكل نهائي مع الفريق في الفترة المقبلة، بعد العروض التي وصلت له من بعض الأندية وعلى رأسها مصر للمقاصة عن طريق أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق الفيومي الذي يرغب في ضمه إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل لقناعته بقدراته وإمكانياته بشكل كبير.
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خالد جلال للاعبيه: «الزمالك الأحق بالدوري»

استغل خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تأخر انطلاق مران الفريق لمدة ساعة كاملة، بسبب ارتفاع حرارة الجو بخوض تدريبات بدنية قوية لمدة ساعة في صالة الجيمانزيوم، لحين انكسار درجة الحرارة والنزول للملعب، حيث خاض لاعبو الفريق، مرانا بدنيا قويا في الجيم من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية لهم. وانتظم محمد إبراهيم، في مران الفريق، عقب انتهاء إجازته، وأدى محمود عبدالعزيز زيزو، لاعب وسط الفريق فقرة تدريبية خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي، حيث خضع زيزو لبرنامج تأهيلي بسبب شعوره بالإجهاد وآلام بسيطة في العضلة الأمامية.
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مدرب الزمالك يحدد موعد عودة الفريق للتدريبات

أخطر خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاعبي فريقه بموعد العودة إلى التدريبات الجماعية، حيث حدد يوم الأحد المقبل، الموافق 16 من شهر يونيو الجاري، وذلك عقب الانتهاء من الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون والتي تستمر لمدة 11 يوما، ويستعد فريق القلعة البيضاء عقب العودة للتدريبات لمباريات الدوري الممتاز المتبقية أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي، والمقرر لها حتى الآن عقب كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي ستنطلق في يوم 21 من شهر يونيو الجاري.
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