الزمالك يبدأ معسكر 6 أكتوبر الثلاثاء

تحرير:محمد حسن صيام ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٥٢ م

الزمالك

حرص خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي عقد جلسة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب النادي، وتحدث خلالها في بعض الأمور الفنية استعدادًا للفتره المقبلة، كما وجه جلال رسالة للاعبين طالبهم خلالها بالتركيز خلال الفترة المقبلة، مشيدا بالروح والالتزام التام من اللاعبين في التدريبات. وقام خالد جلال، بعمل قياسات بدنية للاعبين على هامش المران، حيث يأتي ذلك من جانب الجهاز الفني من أجل الوقوف على آخر المستويات البدنية التي وصل إليها اللاعبون.

كما حرص خالد جلال المدير الفني، على الاستفادة من قطاع الناشئين بالنادي، بعد أن قام اليوم بتصعيد أحمد عيد الظهير الأيمن لفريق 2001 للتدريب مع الفريق الأول في المران المقام حاليا بملعب النادي، حيث كان الجهاز الفني قد قام في وقت سابق بتصعيد محمود الشحات ويوسف أحمد من مواليد فريق 97 ويوسف محمود والحارس

كما حرص خالد جلال المدير الفني، على الاستفادة من قطاع الناشئين بالنادي، بعد أن قام اليوم بتصعيد أحمد عيد الظهير الأيمن لفريق 2001 للتدريب مع الفريق الأول في المران المقام حاليا بملعب النادي، حيث كان الجهاز الفني قد قام في وقت سابق بتصعيد محمود الشحات ويوسف أحمد من مواليد فريق 97 ويوسف محمود والحارس محمد شريف من مواليد فريق 2000 ويحيى مفتاح مواليد 99 بالنادي للتدريب مع الفريق الأول.



وقرر جلال، انطلاق المعسكر المغلق للفريق والمقررة إقامته بمدينة السادس من اكتوبر غدًا الثلاثاء، وحتى السبت المقبل، حيث يؤدي الفريق مرانا صباحيا غدا على ملعب النادي، بعدها يتجمع اللاعبون ظهرا من أجل الدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق بالسادس من أكتوبر.. كما سيؤدي اللاعبون تدريبا في السادسة مساء غدٍ على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بالسادس من أكتوبر.