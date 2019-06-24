ذنب الطفل «كريم».. عشماوي ينهي جبروت «زوج الأم»

دلّت تحقيقات النيابة أن المتهم "زوج الأم" اعتاد ضرب الطفل منذ زواجه من والدته كما أن الطفل المجني عليه "كريم.ن" يعاني من مرض التوحّد منذ صغره

تحرير:تهامى البندارى ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٥٨ م

جثة طفل صغير- أرشيفية

منذ ارتباطه بها عاطفيا وهو لا يطيق رضيعها الصغير، الذي أنجبته خلال زيجتها الأولى، إلا أنه لم يدر بخلد الأم «عواطف»، أن يأتي اليوم، وتشاهد فيه طفلها الصغير جثة هامدة، فارق حياته على يد زوجها الجديد، الذي تخلى عن مشاعر الرحمة والإنسانية، رحل الطفل غير آسفا على شهوات أمه ورغبتها في الزواج والارتباط بآخر غير مراعية لحقوق طفلها والعناية به، وهو واجبها المقدس، واليوم انتهى المطاف بالحكم العادل من محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق المتهم للمفتي، لأخذ الرأى الشرعي في إعدامه.

كل الذنب الذي اقترفه الطفل الصغير هو البكاء، فـ«كريم» الذي لم يتخطّ عامه الثالث، كان كأى طفل يفرح ويحزن، وأحيانا ما يبكي إشارة لكونه في احتياج لصدر أمه، التي تقوم على رعايته وتوفير الحنان الذي باتت تفتقده بعض الأمهات والآباء هذه الأيام. فلم يدر بخلده أن دموعه ستكتب نهاية حياته على يد زوج