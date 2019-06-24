جريمة

ذنب الطفل «كريم».. عشماوي ينهي جبروت «زوج الأم»

دلّت تحقيقات النيابة أن المتهم "زوج الأم" اعتاد ضرب الطفل منذ زواجه من والدته كما أن الطفل المجني عليه "كريم.ن" يعاني من مرض التوحّد منذ صغره
تحرير:تهامى البندارى ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٥٨ م
جثة طفل صغير- أرشيفية
جثة طفل صغير- أرشيفية
منذ ارتباطه بها عاطفيا وهو لا يطيق رضيعها الصغير، الذي أنجبته خلال زيجتها الأولى، إلا أنه لم يدر بخلد الأم «عواطف»، أن يأتي اليوم، وتشاهد فيه طفلها الصغير جثة هامدة، فارق حياته على يد زوجها الجديد، الذي تخلى عن مشاعر الرحمة والإنسانية، رحل الطفل غير آسفا على شهوات أمه ورغبتها في الزواج والارتباط بآخر غير مراعية لحقوق طفلها والعناية به، وهو واجبها المقدس، واليوم انتهى المطاف بالحكم العادل من محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق المتهم للمفتي، لأخذ الرأى الشرعي في إعدامه.
كل الذنب الذي اقترفه الطفل الصغير هو البكاء، فـ«كريم» الذي لم يتخطّ عامه الثالث، كان كأى طفل يفرح ويحزن، وأحيانا ما يبكي إشارة لكونه في احتياج لصدر أمه، التي تقوم على رعايته وتوفير الحنان الذي باتت تفتقده بعض الأمهات والآباء هذه الأيام. فلم يدر بخلده أن دموعه ستكتب نهاية حياته على يد زوج
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مصرع 2 وإصابة 13 في انفجار دانة من مخلفات الحرب بالبحيرة

انفجرت مساء الإثنين دانة من مخلفات الحروب بإحدى مزارع البطاطس في مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين بجروح وكدمات وحروق وكسور في أنحاء الجسم. تم نقل الجثث إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد، بوادى النطرون، والمصابين للمستشفى ذاته وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. تلقى اللواء مجدى القمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بأنه تلقى بلاغًا من الرائد محمد عبدالله عوض رئيس مباحث المركز بانفجار جسم غريب ووجود ضحايا.
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في دعاوى «النفقة».. كيف يحدد قاضي الأسرة دخل الزوج؟

واحدة من القضايا ذائعة الصيت داخل أروقة ساحات المحاكم، يقوم بها الأب أو الأم أو الأبناء أنفسهم، هي دعاوى «النفقة» الزوجية، ترفعها الزوجة أو المطلقة من أجل إثبات حقوقها او حقوق أطفالها الصغار، بعد نشوب حالة من الخلافات والنزاعات الأسرية بينها وبين زوجها او طليقها، ولجوئهما لساحات المحاكم، وفي الغالب يتم تداول هذه الجلسات لفترات طويلة إلى أن يصدر فيها قاضي الأسرة حكما بنفقة للزوجة او نفقة للصغار، وتمر بمراحل عدة حتى يتحقق القاضي من دخل الزوج، المدعي عليه في مثل تلك القضايا.
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الحقيقة الكاملة لجريمة «الذئب والقاصر » بالطالبية

يوم معتاد وسيناريو متكرر لرحلة فتاة قاصر من منزل جدها إلى أسرتها بمحافظة الجيزة، والتي عادة ما تبدأ باستقلال وسيلة مواصلات من ميدان الجيزة المكتظ بالسيارات وحركة المارة المرتفعة، إلا أن ثمة جديد طرأ على يد ذئب بشري فقد مشاعر الرحمة والإنسانية بل والرجولة، تربص بذات الـ17 ربيعا، يتتبع خطواتها، يراقب لغة الجسد لتلك المسكينة إذ بدت عليها معالم الحيرة بالإضافة إلى أن تصرفاتها تشير إلى كونها من متحدي الإعاقة، فأيقن أنه سيظفر بفريسة سهلة صبيحة ذلك اليوم.
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بسبب الحر.. حريق في حافلة بأسوان ونجاة الركاب

نجا ركاب حافلة نقل ركاب بالطريق البرى "أسوان - أبو سمبل" جنوب محافظة أسوان، من الموت المحقق، اليوم الاثنين، عقب اشتعال النيران في بعض أجزاء الحافلة، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح، والتهمت النيران بعض أمتعة الركاب، وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بأسوان، تلقت بلاغا بنشوب حريق فى أتوبيس نقل برى يحمل عدد من المسافرين من محافظة أسوان فى طريقهم إلى السودان عبر المنفذ البرى، وأثناء مرور الأتوبيس بمدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان، جرجت أدخنة كثيفة منه واشتعلت النيران فى بعض أجزاء الأتوبيس.
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محكمة عسكرية

للمرافعات.. تأجيل «استهداف النائب العام المساعد»

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الإثنين، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 304 متهمين، على رأسهم محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة، إلى جلسة 22 من يوليو المقبل، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«حسم 2»، المتهمين فيها بتنفيذ 17 جريمة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء، من بينها واقعة محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، واغتيال اللواء عادل رجائي بالقوات المسلحة.
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المشدد 3 سنوات لمتهمَين في «العائدون من ليبيا»

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 3 سنوات لاثنين من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«العائدون من ليبيا»، وذلك لإدانتهم بارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية من شأنها تكدير السلم والأمن العام بالبلاد والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية، والعمل على قلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة.
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بالإعدام.. النقض تسدل الستار على قضية «خلية أوسيم»

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بتأييد حكم الإعدام لمتهم، وخففت الحكم بالإعدام لمتهم آخر ليصبح السجن المشدد 15 سنة، كما استبدلت المحكمة عقوبة السجن 15 سنة بـ10 سنوات لاثنين آخرين من المتهمين، وأيدت السجن المشدد 15 سنة لـ12 متهما آخرين، وذلك في القضية المسماة إعلاميا بـ«خلية أوسيم»، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهم بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والهجوم على رجال الشرطة والقوات المسلحة وتنفيذ عمليات عدائية.
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تأجيل محاكمة «مرسي» إلى جلسة الغد في «اقتحام السجون»

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، إلى جلسة غدٍ الأحد، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المتهمين بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، واختطاف بالإضافة إلى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة.
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