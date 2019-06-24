ذنب الطفل «كريم».. عشماوي ينهي جبروت «زوج الأم»

دلّت تحقيقات النيابة أن المتهم "زوج الأم" اعتاد ضرب الطفل منذ زواجه من والدته كما أن الطفل المجني عليه "كريم.ن" يعاني من مرض التوحّد منذ صغره
منذ ارتباطه بها عاطفيا وهو لا يطيق رضيعها الصغير، الذي أنجبته خلال زيجتها الأولى، إلا أنه لم يدر بخلد الأم «عواطف»، أن يأتي اليوم، وتشاهد فيه طفلها الصغير جثة هامدة، فارق حياته على يد زوجها الجديد، الذي تخلى عن مشاعر الرحمة والإنسانية، رحل الطفل غير آسفا على شهوات أمه ورغبتها في الزواج والارتباط بآخر غير مراعية لحقوق طفلها والعناية به، وهو واجبها المقدس، واليوم انتهى المطاف بالحكم العادل من محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق المتهم للمفتي، لأخذ الرأى الشرعي في إعدامه.
كل الذنب الذي اقترفه الطفل الصغير هو البكاء، فـ«كريم» الذي لم يتخطّ عامه الثالث، كان كأى طفل يفرح ويحزن، وأحيانا ما يبكي إشارة لكونه في احتياج لصدر أمه، التي تقوم على رعايته وتوفير الحنان الذي باتت تفتقده بعض الأمهات والآباء هذه الأيام.
فلم يدر بخلده أن دموعه ستكتب نهاية حياته على يد زوج
كل الذنب الذي اقترفه الطفل الصغير هو البكاء، فـ«كريم» الذي لم يتخطّ عامه الثالث، كان كأى طفل يفرح ويحزن، وأحيانا ما يبكي إشارة لكونه في احتياج لصدر أمه، التي تقوم على رعايته وتوفير الحنان الذي باتت تفتقده بعض الأمهات والآباء هذه الأيام.
فلم يدر بخلده أن دموعه ستكتب نهاية حياته على يد زوج الأم الذي انعدمت مشاعر الرحمة بداخله وتبدّلت بأحجار غليظة، لم يتحمل زوج الأم أن يسمع صراخ طفل زوجته في أثناء علاقته الحميمية بزوجته، التي تركت طفلها وحال سبيله، يبكي فلا تبالي ببكائه، ينظر إليها فلا تجبه، ينادي عليها فلا تشعر به وكأنه قطعة من أثاث البيت.
تفرغت الأم لإشباع حاجة وشهوات زوجها الجديد، وخلال معاشرة زوجها لها، بكى «كريم»، فلم تبال من جديد ببكائه، الأمر الذي أزعج زوجها للغاية، ولم يعد يحتمل سماع صراخ ابن زوجته، وبدلاً من إنهاء العلاقة فورا، لاستطلاع سبب بكاء الطفل، استمر الاثنان في علاقتهما سويا، وتناسيا حقوق الطفل الصغير، ومع استمرار بكاء الطفل، انتفض زوج الأم من أعلى السرير، وانقض عليه وأنهى حياته في لحظات.
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وأمام نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية، وقف زوج الأم غير معترف بجريمته النكراء، في بادئ الأمر، لتأمر النيابة بعدها بندب الطب الشرعي؛ لتشريح جثة الطفل ومعرفة سبب الوفاة، وحبسه على ذمة التحقيقات.
دلت تحقيقات النيابة أن المتهم "أحمد.خ" اعتاد ضرب الطفل المجني عليه، بسبب نوبات صراخه حتى يوم الواقعة عندما سمع المتهم صرخات الطفل في أثناء لقاء حميمي مع زوجته، فحاول إسكاته إلا أنه زاد في الصراخ فاندفع نحوه وتعدى عليه بالضرب حتى صمت وسكن بين يديه، معتقدا أنه التزم السكون، ليتبين لاحقا أنه فارق الحياة.
جلست الأم وزوجها، يفكران في حيلة تخرجهما من ورطة مقتل الطفل، صاحب الثلاثة أعوام، فاصطحبا الطفل للمستشفى، بداعِ أنه سقط من مكان مرتفع، وهناك أمر الطبيب المناوب المتواجد توقيع الكشف الطبي فكشفت المناظرة الأولية للطفل عن وجود كدمة بالعين اليسرى، وآثار قيود حول اليدين والقدمين ما آثار شبهة بوجود جريمة.
تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إخطارًا من مستشفى الساحل، بوصول طفل يبلغ من العمر 3 سنوات مصابًا بكدمات في مختلف أنحاء الجسد، ولقي مصرعه قبل إسعافه، قبل أن تشير التحريات الأولية إلى أن والدة الطفل وزوجها أحضرا نجلها إلى المستشفى؛ لعلاجه بحجة سقوطه إلا أن الأطباء اشتبهوا في نوعية الإصابات ووفاة الطفل.
تمكنت قوة أمنية من رجال المباحث من القبض على الأم وزوجها، وخلال التحقيقات واجهت النيابة العامة المتهمين بتحريات المباحث وأقوال الشهود الذين أقروا بتكرار تعدي زوج الأم على الطفل الصغير «كريم»، ودائم الشجار مع والدته بسبب بكاء الصغير، قبل أن تأمر النيابة العامة بإحالتهما إلى محكمة الجنايات، بعد استلام تقرير الطب الشرعي الذي أكد وفاة الطفل المجني عليه، بعد إصابته بكدمات وتعرضه للضرب، وتداولت القضية على مدار جلسات، لتقضي محكمة الجنايات خلال جلسة اليوم بإحالة المتهم "زوج الأم" إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأى الشرعي في إعدامه.
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