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ترامب يفرض عقوبات مشددة على إيران تستهدف خامنئي

٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:١٣ م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيوقع على أمر تنفيذي بفرض عقوبات قاسية على إيران تشمل مرشدها الأعلى، علي خامنئي، بحسب "سي إن إن". وقال ترامب إنه على بعد دقائق من توقيع أمر تنفيذي بفرض عقوبات على طهران تشمل حرمان المرشد الأعلى وآخرين من التمتع بالأدوات المالية. وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا: "سنستمر بفرض ضغط كبير على طهران"، وتابع: "سنواصل رفع الضغط على طهران... لا يمكنهم الحصول على سلاح نووي". وكان ترامب قد أوقف ضربات عسكرية كانت ستستهدف مواقع عسكرية إيرانية، الخميس، قبل 10 دقائق من تنفيذها.
وقال ترامب في لقاء مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية، أمس الأحد: "أنا لا أبحث عن الحرب"، وكرر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو نفس الكلمات، إذ أكد خلال لقائه مع الصحفيين أن واشنطن مستعدة للتفاوض مع طهران بدون شروط مسبقة بشكل رئيسي.وفي تحليلها للتصريحات الصادرة عن كل من ترامب وبومبيو، قالت شبكة "يورو نيوز"،
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ترامب وماي

هل تفقد واشنطن حلفاءها بسبب سياسات ترامب تجاه إيران؟

لم يكن سقوط طائرة بدون طيار أمريكية هو أكبر خسائر الرئيس دونالد ترامب من التوترات المتصاعدة في الآونة الأخيرة مع إيران، حيث باتت حالة التردد التي يعانيها البيت الأبيض في اتخاذ قرارات واضحة تجاه طهران مؤرقة لحلفاء الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة. وخلال الأيام القليلة الماضية، أمر ترامب بمهاجمة إيران ردًا على إسقاطها لطائرة تجسس بدون طيار، إلا أن اتخاذ قرار في اللحظات الأخيرة بإيقاف التنفيذ، قد زاد من الشكوك العالمية حول حكم الرئيس والسلطة التي تتمتع بها الولايات المتحدة.
مايك-بومبيو-وزير-الخارجية-الأمريكي

وزير الخارجية الأمريكي يصل السعودية لبحث ملف إيران

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الإثنين، إلى السعودية، من أجل بحث ملف إيران، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له. من ناحية أخرى، وفي تطور جديد للأزمة الأمريكية الإيرانية، بعد إسقاط طهران لطائرة أمريكية في خليج عمان، يوم الخميس الماضي، صرح قائد القوات البحرية الإيرانية الأميرال حسين خانزادي، بأن الأمر يمكن تكراره مرة أخرى، قائلا: "شهد الجميع إسقاط الطائرة المسيرة، بإمكاني التأكيد لكم أن هذا الرد الصارم يمكن تكراره والعدو يعرف ذلك".
دونالد ترامب

ترامب: أرغب في حوار مع مسئولين إيرانيين دون شروط

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن رغبته في إجراء حوار مع مسؤولين إيرانيين دون فرض شروط مسبقة. وقال الرئيس الأمريكي، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، إنني لا أسعى لشن حربا وإن حدث ذلك سيكون دمارا لم يحدث من قبل ولكنني لا أسعى أن يحدث ذلك ولكن لا يمكنك أيضا أن تملك سلاحا نوويا. وأوضح ترامب أنه بالنسبة له لا يرغب في أن يكون هناك شروط مسبقة، مشيرًا إلى أنه لم يرسل لطهران رسالة بشأن تحذيرهم لشن هجوم.
مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون

أمريكا: لا يمكن لإيران امتلاك نووي.. وانتظروا عقوبات

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤتمرا صحفيا، اليوم الأحد، مع جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، والذي قال إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح أبدا لإيران بامتلاك أسلحة نووية، وإن واشنطن ستعلن عن العقوبات الجديدة التي تعتزم فرضها على إيران يوم الإثنين المقبل، قائلا: "سعي إيران المستمر للأسلحة النووية وتهديدها بتجاوز الحدود وتطويرها المستمر لقدرات قوات القدس في العراق وسوريا والعمليات العدائية ضد إسرائيل وحلفاؤنا في الخليج العربي، ليست علامات على أن هذه الدولة تسعي للسلام".
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العقوبات سلاح ترامب لجلب إيران إلى طاولة المفاوضات

لا يزال الرئيس الأمريكي يراهن على العقوبات كسلاح فعال للتعامل مع إيران، التي أسقطت طائرة بدون طيار ذات مهام استطلاعية خلال يوم الخميس الماضي، وهو الأمر الذي فتح الباب أمام توقعات بإمكانية تصاعد الأزمة بشكل أكبر في المستقبل. وتستعد واشنطن لفرض عقوبات جديدة على إيران، اعتبارًا من اليوم الإثنين، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يسعى إلى الحرب مع طهران، وهو ما يعني أنه لا يزال يرغب في التوصل إلى صيغة جديدة بشأن الاتفاق النووي الإيراني العالمي.
ترامب-في-العراق

الهجمات الإلكترونية.. رد ترامب على أنشطة إيران

بدا من الواضح أن الخيارات المتاحة أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرد على إسقاط إيران طائرة بدون طيار خلال الأيام القليلة الماضية، تشمل العديد من الأهداف الإستراتيجية والعسكرية، بما في ذلك الجيش الإلكتروني الذي تعتمد عليه طهران بصفة رئيسية. وخلال الساعات القليلة الماضية، وضع ترامب العديد من الخيارات الخاصة بالتعامل مع إيران في الوقت الحالي، لا سيما بعد أن استهدفت طائرة استطلاع يوم الخميس الماضي، وشنت مجموعة من الهجمات على ناقلات النفط في الخليج العربي ومضيق هرمز على مدى شهر مضى.
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بأمر ترامب.. البنتاجون يشن هجوما إلكترونيا على حواسيب إيرانية

شنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) هجوما إلكترونيا، بموافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على حواسيب إيرانية وأجهزة تحكم وإطلاق الصواريخ. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، التي أوردت النبأ اليوم السبت، نقلا عن مسؤولين وصفتهم بـ"المطلعين"، أن الهجوم وقع الخميس الماضي، وأُعد له قبلها بأسابيع إن لم يكن شهورا، مشيرين إلى أن البنتاجون اقترح تنفيذ الهجوم بعد الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في خليج عمان في وقت سابق من الشهر الجاري. وأشار المسؤولون إلى أن الهجوم الذي استهدف أجهزة الحرس الثوري الإيراني تم التنسيق له مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي.
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«كان هيموت 150 عسكري».. ترامب يكشف سر إلغاء ضرب إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أوقف الهجوم على إيران، لأن الرد لم يكن مناسبا على إسقاط طائرة مسيرة، لافتًا أن إيران الآن أضعف من أي وقت مضى، مشيرًا إلى أنه أوقف الضربة العسكرية قبل 10 دقايق من شنها وكانت تستهدف 3 مواقع وستقتل نحو 150 جنديا، بحسب "سكاي نيوز" بالعربية. وأضاف ترامب، أن الجيش الأمريكي متأهب ومستعد، مؤكدًا أنه لن يسمح لإيران أبدا بامتلاك سلاح نووي، إلى جانب أنه تم فرض مزيد من العقوبات على إيران أمس الخميس.. وكان الجيش الأمريكي أعلن أن إيران أسقطت طائرته المسيرة بينما كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز.
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