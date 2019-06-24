ترامب يفرض عقوبات مشددة على إيران تستهدف خامنئي

٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:١٣ م

دونالد ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيوقع على أمر تنفيذي بفرض عقوبات قاسية على إيران تشمل مرشدها الأعلى، علي خامنئي، بحسب "سي إن إن". وقال ترامب إنه على بعد دقائق من توقيع أمر تنفيذي بفرض عقوبات على طهران تشمل حرمان المرشد الأعلى وآخرين من التمتع بالأدوات المالية. وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا: "سنستمر بفرض ضغط كبير على طهران"، وتابع: "سنواصل رفع الضغط على طهران... لا يمكنهم الحصول على سلاح نووي". وكان ترامب قد أوقف ضربات عسكرية كانت ستستهدف مواقع عسكرية إيرانية، الخميس، قبل 10 دقائق من تنفيذها.

وقال ترامب في لقاء مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية، أمس الأحد: "أنا لا أبحث عن الحرب"، وكرر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو نفس الكلمات، إذ أكد خلال لقائه مع الصحفيين أن واشنطن مستعدة للتفاوض مع طهران بدون شروط مسبقة بشكل رئيسي.وفي تحليلها للتصريحات الصادرة عن كل من ترامب وبومبيو، قالت شبكة "يورو نيوز"،