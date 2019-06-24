سيرجي أورييه رجلا لمباراة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا

تحرير:أحمد سعيد ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:١٣ م

أورييه

توج سيرجي أورييه قائد منتخب كوت ديفوار، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه مع جنوب إفريقيا، بالجولة الأولى للمجموعة الرابعة لبطولة أمم إفريقيا توتال 2019 في مصر. وتمكن منتخب كوت ديفوار من تحقيق الفوز على نظيره الجنوب إفريقي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الإثنين، على استاد السلام الدولي، ضمن ثاني مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، وسجل هدف اللقاء الوحيد جوناثان كودجيا في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

وأعرب أورييه، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق اليوم، على حساب جنوب إفريقيا في افتتاح مبارياته ببطولة الأمم الإفريقية، مشددا على أهمية الفوز، لأنه يأتي بعد فترة من عدم قدرة الفريق على تحقيق الفوز في مباراته الافتتاحية. واستطرد الظهير الأيمن لفريق توتنهام قائلا: "لقد كنا في أفضل حالاتنا، وتمكنا من

وأعرب أورييه، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق اليوم، على حساب جنوب إفريقيا في افتتاح مبارياته ببطولة الأمم الإفريقية، مشددا على أهمية الفوز، لأنه يأتي بعد فترة من عدم قدرة الفريق على تحقيق الفوز في مباراته الافتتاحية.



واستطرد الظهير الأيمن لفريق توتنهام قائلا: "لقد كنا في أفضل حالاتنا، وتمكنا من اللعب بشكل جماعي، وأصابنا الإرهاق في نهاية اللقاء، كان هدفنا الحصول على النقاط الثلاث، ولولا العمل الجماعي لما حدث ذلك".



وأنهى حديثه قائلا: "كان من المهم أن نفوز بالمباراة، ولدينا بضعة أيام نستعد فيها قبل مواجهة المغرب، ولدينا وقت للاستعداد بعد الفوز هذا المساء، وسوف نحاول أن نستمر في إرضاء جمهورنا حتى النهاية".