رياضة

سيرجي أورييه رجلا لمباراة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا

تحرير:أحمد سعيد ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:١٣ م
أورييه
أورييه
توج سيرجي أورييه قائد منتخب كوت ديفوار، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه مع جنوب إفريقيا، بالجولة الأولى للمجموعة الرابعة لبطولة أمم إفريقيا توتال 2019 في مصر. وتمكن منتخب كوت ديفوار من تحقيق الفوز على نظيره الجنوب إفريقي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الإثنين، على استاد السلام الدولي، ضمن ثاني مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، وسجل هدف اللقاء الوحيد جوناثان كودجيا في الدقيقة 64 من عمر المباراة.
وأعرب أورييه، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق اليوم، على حساب جنوب إفريقيا في افتتاح مبارياته ببطولة الأمم الإفريقية، مشددا على أهمية الفوز، لأنه يأتي بعد فترة من عدم قدرة الفريق على تحقيق الفوز في مباراته الافتتاحية. واستطرد الظهير الأيمن لفريق توتنهام قائلا: "لقد كنا في أفضل حالاتنا، وتمكنا من
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تونس تسقط في فخ التعادل أمام أنجولا في أمم أفريقيا

سقط المنتخب التونسي في فخ التعادل أمام نظيره المنتخب الأنجولي، بهدف لكلا منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، سجل هدفي اللقاء يوسف المساكني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء وتعادل للمنتخب الأنجولي دجالما كامبوس في الدقيقة 73 من عمر المباراة. المباراة بدأت هادئة، وسط تحفظ دفاعي من قبل الفريقين، والفرصة الخطيرة الوحيدة التي أتيحت للتوانسة في الشوط الأول كانت عن طريق نعيم السليتي الذي اهدر فرصة محققة للتسجيل.
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شوقي غريب يحذر لاعبي المنتخب من مواجهة الكونغو

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أن بطولة كأس الأمم الإفريقية الحالية تختلف عن كل النسخ السابقة من البطولة القارية بسبب زيادة عدد المنتخبات إلى 24 فريقًا، وقال غريب في تصريحات إذاعية: "هناك أيضا ظهور جديد لمنتخبات لم تكن معروفة ولكنها تقدم عروضا جيدة، وبداية من دور الـ16 ستكون هناك مواجهات أقوى وأفضل من التي أقيمت حتى الآن". وبسؤاله عن رأيه في أداء المنتخب الوطني في المباراة الافتتاحية قال غريب: "لا يمكن تقييم منتخب مصر على تجربة زيمبابوي الأولى؛ لأننا دخلنا المباراة بحذر، وكان هدفنا هو تحقيق الفوز والحصول على أول ثلاث نقاط".
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طلائع الجيش يتعاقد مع عمرو السيسي من النجوم

وافق مجلس إدارة نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة على انتقال عمرو السيسي لاعب وسط الفريق الأول بالنادي إلى نادي طلائع الجيش، وذلك ضمن فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد، ووقع عمرو السيسي على عقود انتقاله لنادي طلائع الجيش لمدة خمسة مواسم ابتداء من الموسم المقبل، وذلك في حضور كل من شادي الطويلة نائب رئيس مجلس إدارة نادي النجوم ومحمد كامل عبدالقادر المدير التنفيذي لنادي طلائع الجيش وأحمد المهدي مدير الكرة بنادي ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسري عرفان المدير الإداري.
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كوت ديفوار يستهل مشواره بفوز صعب على جنوب إفريقيا

تمكن منتخب كوت ديفوار من تحقيق الفوز على نظيره الجنوب إفريقي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الإثنين، على استاد السلام الدولي، ضمن ثاني مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، وسجل هدف اللقاء الوحيد جوناثان كودجيا في الدقيقة 64 من عمر المباراة، المباراة ظهر فيه قوة بدنية من جانب المنتخبين، حيث سيطرت الالتحامات القوية طول مجريات المباراة، وشهدت المباراة سيطرة كبيرة من منتخب كوت ديفوار على المباراة، وهدد لاعبوه مرمى جنوب إفريقيا في العديد من الكرات الخطرة.
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ماذا تحمل لنا مواجهات الاثنين في كأس أمم إفريقيا؟

يشهد اليوم الاثنين، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في بطولتي كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وكوبا أمريكا، ففي كان 2019 تتواصل المنافسات لليوم الرابع على التوالي بـ 3 مباريات، البداية ستكون بين منتخب كوت ديفوار ونظيره منتخب جنوب إفريقيا في الرابعة عصرًا، في المجموعة الرابعة وتذاع المباراة على «بي إن ماكس 1» و«تايم سبورت»، بعدها يلعب منتخب تونس أمام أنجولا في السابعة مساءً في المجموعة الخامسة.
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اليوم الظهور الأول لتونس وموريتانيا بالكان

تتواصل اليوم، مباريات كأس الأمم الإفريقية وذلك عندما تواجه كوت ديفوار نظيرتها جنوب إفريقيا الساعة 4:30 عصرًا على ملعب السلام ضمن مباريات المجموعة الرابعة، وتشارك كوت ديفوار في البطولة للمرة الـ22 في تاريخها وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب عامي 1992 و2015، بينما تشارك جنوب إفريقيا في البطولة للمرة العاشرة وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب على أرضها عام 1996، وتواجهت كوت ديفوار وجنوب إفريقيا في 6 مباريات سابقة، حققj خلالها جنوب إفريقيا الفوز في 4 مباريات وتعادلا في مواجهتين، وتواجها في الكان مرة واحدة من قبل، حيث تعادلا 1-1 في نسخة 1998.
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تعرف على موعد وصول منتخب جنوب إفريقيا وكوت ديفوار

تصل بعثة منتخب جنوب إفريقيا مساء اليوم الأحد إلى القاهرة استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل، حيث أنهى منتخب الأولاد معسكرهم في الإمارات العربية المتحدة بعدما خاضوا مباراة ودية أمس السبت أمام المنتخب الغاني والتى انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ويختتم مبارياته الودية أمام أنجولا الأربعاء المقبل، ويستهل المنتخب الجنوب إفريقي أولى مبارياته بالبطولة أمام منتخب كوت ديفوار 23 يونيو الجارى.
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