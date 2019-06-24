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راسل كرو يكشف سبب رفضه Lord of the Rings

تحرير:التحرير ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ م
راسل كرو
راسل كرو
كشف النجم راسل كرو، أخيرًا عن السبب الذي دفعه إلى اتخاذ قراره برفض التمثيل في سلسة الأعمال الشهيرة "Lord of the Rings"؛ وذلك خلال مقابلته مع برنامج The Howard Stern، اليوم الإثنين، حيث قال إنه عرض عليه تقديم شخصية أراجورن (Aragorn) الذي قام بها بدلا منه الفنان فيجو مورتنسن. ويقول كرو صاحب الـ55 عاما "لأنني لم أعتقد أن بيتر جاكسون (مخرج الفيلم) أرادني فعلا، وأعتقد أنه أُجبر على التحدث معي، هو زميل نيوزيلندي وأستطيع أن أفهم ما بداخله من نبرة صوته".
يتابع كرو : "كنت أتحدث معه عبر الهاتف، لم أكن أعتقد أنه يعرف حتى الأدوار التي مثلتها، وغريزتي أكدت لي أنه وضع في اعتباره شخصا آخر، والذي تبين بعد ذلك أنه فيجو، ولكن في الحقيقة يجب السماح له بتوظيف الممثل الذي يريده"، مختتمًا: "لم أندم على رفضي للدور، ولا أفكر حتى في الأموال التي قد أخسرها نتيجة هذا
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