الجونة يعلن عن تعاقده مع مدرب حراس مرمى جديد

تحرير:أحمد محمد ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٧ م

هشام السيد

أعلن نادي الجونة، رسميا، مساء اليوم الإثنين، عن تعيين هشام السيد مدربًا لحراس المرمى في إطار التحضير للموسم الجديد 2019/ 2020، ليبدأ مهمته على الفور مع الفريق الأول، ويستعد مسؤولو الفريق الساحلي للإعلان عن تعاقدهم مع مدير فني إنجليزي ليقادة الفريق خلال الموسم المُقبل. وضمن الجونة البقاء في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 37 نقطة يحتل بها المركز الـ15 بجدول ترتيب المسابقة، مبتعدًا عن بتروجت آخر الهابطين، وتتبقى للفريق مباراة إضافية أمام الزمالك على ملعبه يوم 23 يوليو المقبل في الجولة الـ33.

وجاء إعلان فريق الجونة عبر الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث كتب: "نود أن نرحب بمدرب حراس المرمى الجديد لنادى الجونة كابتن هشام السيد". تجدر الإشارة إلى أن حمادة صدقي، المدير الفني السابق للجونة، أعلن رحيله عن الفريق قبل أيام، موضحًا أنه لم يصل مع النادي إلى اتفاق مرضٍ للطرفين