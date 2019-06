الجونة يعلن عن تعاقده مع مدرب حراس مرمى جديد

وجاء إعلان فريق الجونة عبر الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث كتب: "نود أن نرحب بمدرب حراس المرمى الجديد لنادى الجونة كابتن هشام السيد".



تجدر الإشارة إلى أن حمادة صدقي، المدير الفني السابق للجونة، أعلن رحيله عن الفريق قبل أيام، موضحًا أنه لم يصل مع النادي إلى اتفاق مرضٍ للطرفين في بعض بنود التجديد، وفضل الرحيل.

We would like to welcome our new goalkeeper coach Hesham El Sayed ?? #TheGounies



نود ان نرحب بمدرب حراس المرمى الجديد لنادى الجونة كابتن هشام السيد pic.twitter.com/qNwiI1xk7C