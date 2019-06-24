رياضة

«كاف» يعلن عن حكام مباراتي مجموعة الإسماعيلية

تحرير:محمد حسن صيام ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٥ م
الكاميرون
الكاميرون
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الإثنين، عن حكام مباراتي كأس الأمم الإفريقية 2019، غدا الثلاثاء، بين الكاميرون مع غينيا بيساو إلى الحكم المغربى نور الدين الجعفرى فى إطار منافسات الدور الأول بالمجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 والتي تقام على استاد الإسماعيلية، حيث تم اختيار الحكم التونسي يوسف السرايري لإدارة لقاء غانا مع بنين ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم كلا من غانا وغينيا بيساو وبنين والكاميرون.
ومن المقرر أن تقام المباراتان بالمجموعة على استاد الإسماعيلية الدولي الأولى ستجمع بين منتخبي الكاميرون وغينيا بيساو في تمام الساعة السابعة مساء فيما تقام المباراة الثانية بين منتخبي غانا وبنين في تمام العاشرة مساء. ويبدأ المنتخب الكاميروني رحلة الدفاع عن لقبه القاري بمباراة غينيا بيساو التي تعد عنصر
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منتخب-تونس

تونس تسقط في فخ التعادل أمام أنجولا في أمم أفريقيا

سقط المنتخب التونسي في فخ التعادل أمام نظيره المنتخب الأنجولي، بهدف لكلا منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، سجل هدفي اللقاء يوسف المساكني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء وتعادل للمنتخب الأنجولي دجالما كامبوس في الدقيقة 73 من عمر المباراة. المباراة بدأت هادئة، وسط تحفظ دفاعي من قبل الفريقين، والفرصة الخطيرة الوحيدة التي أتيحت للتوانسة في الشوط الأول كانت عن طريق نعيم السليتي الذي اهدر فرصة محققة للتسجيل.
منتخب مصر (3)

شوقي غريب يحذر لاعبي المنتخب من مواجهة الكونغو

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أن بطولة كأس الأمم الإفريقية الحالية تختلف عن كل النسخ السابقة من البطولة القارية بسبب زيادة عدد المنتخبات إلى 24 فريقًا، وقال غريب في تصريحات إذاعية: "هناك أيضا ظهور جديد لمنتخبات لم تكن معروفة ولكنها تقدم عروضا جيدة، وبداية من دور الـ16 ستكون هناك مواجهات أقوى وأفضل من التي أقيمت حتى الآن". وبسؤاله عن رأيه في أداء المنتخب الوطني في المباراة الافتتاحية قال غريب: "لا يمكن تقييم منتخب مصر على تجربة زيمبابوي الأولى؛ لأننا دخلنا المباراة بحذر، وكان هدفنا هو تحقيق الفوز والحصول على أول ثلاث نقاط".
نادى-طلائع -الجيش

طلائع الجيش يتعاقد مع عمرو السيسي من النجوم

وافق مجلس إدارة نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة على انتقال عمرو السيسي لاعب وسط الفريق الأول بالنادي إلى نادي طلائع الجيش، وذلك ضمن فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد، ووقع عمرو السيسي على عقود انتقاله لنادي طلائع الجيش لمدة خمسة مواسم ابتداء من الموسم المقبل، وذلك في حضور كل من شادي الطويلة نائب رئيس مجلس إدارة نادي النجوم ومحمد كامل عبدالقادر المدير التنفيذي لنادي طلائع الجيش وأحمد المهدي مدير الكرة بنادي ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسري عرفان المدير الإداري.
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الكاميرون‎

استبعاد لاعب الكاميرون من أمم إفريقيا بسبب المرض

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، عن استبعاد جويل تاجوي مهاجم الفريق من قائمة الـ23 لاعبًا المشاركة في بطولة أمم إفريقيا التي تقام حاليًا في مصر بسبب الخطر على حياته، حيث أوضح الاتحاد في بيانه أن التقرير الطبي للاعب أثبت وجود خلل في الشريان التاجي بقلبه؛ ما يؤدي لخطر على حياته قد يتعرض بسببه للموت المفاجئ نتيجة للمجهود الزائد، جاء ذلك في بيان نشره اليوم الإثنين الاتحاد الكاميروني، عبر موقعه الرسمي للإعلان عن سبب استبعاد اللاعب خاصة أن الكاميرون لن تستطيع ضم لاعب جديد للقائمة.
فاطمة-سامورا

فيفا وكاف يتفقان على تعيين فاطمة سامورا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والاتحاد الإفريقي (كاف)، اليوم الخميس، تعيين الأمينة العامة للفيفا السنغالية فاطمة سامورا، "مفوضة عامة لإفريقيا" لستة أشهر، وتأتي هذه الخطوة في خضم سلسلة مشاكل يشهدها الاتحاد القاري، وكما أتى الإعلان قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وفي أعقاب سلسلة أحداث مثيرة للجدل طالت الاتحاد القاري في الفترة الماضية، أبرزها استجواب رئيسه أحمد أحمد من قبل السلطات الفرنسية بسبب شبهات فساد.
قرعة -دوري-أبطال أفريقيا

كاف يوافق على مد القيد الإفريقي للأندية المصرية

أكد هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وافق رسميًا على مد فترة القيد للأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية خلال الموسم المقبل (2019-2020)، وأشار أبوريدة في تصريحات تليفزيونية، إلى أنه نجح في إقناع الكاف بفتح القيد لمصر حتى نهاية شهر يوليو المقبل، بدلًا من يوم 21 بنفس الشهر، دون دفع غرامات مالية، كما أوضح رئيس اتحاد الكرة، أن الاتحاد الإفريقي سيسمح للأندية المصرية بإشراك لاعبيها في الأدوار الأولى من البطولات الإفريقية.
حسام-حسن

فرج عامر يفتح النار على "كاف" بسبب حسام حسن

أعرب فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة عن غضبه الشديد من تجاهل مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لحسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة وأحد أساطير الكرة المصرية والمنتخب الوطني، حيث تجاهل الاتحاد الإفريقي دعوة العميد لحفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي ستنطلق يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي. ووصف فرج عامر رئيس نادي سموحة تجاهل الاتحاد الإفريقي "كاف" لحسام حسن في حفل الافتتاح بأنها إهانة للكرة المصرية.
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