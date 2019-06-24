«كاف» يعلن عن حكام مباراتي مجموعة الإسماعيلية

تحرير:محمد حسن صيام ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٥ م

الكاميرون

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الإثنين، عن حكام مباراتي كأس الأمم الإفريقية 2019، غدا الثلاثاء، بين الكاميرون مع غينيا بيساو إلى الحكم المغربى نور الدين الجعفرى فى إطار منافسات الدور الأول بالمجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 والتي تقام على استاد الإسماعيلية، حيث تم اختيار الحكم التونسي يوسف السرايري لإدارة لقاء غانا مع بنين ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم كلا من غانا وغينيا بيساو وبنين والكاميرون.

ومن المقرر أن تقام المباراتان بالمجموعة على استاد الإسماعيلية الدولي الأولى ستجمع بين منتخبي الكاميرون وغينيا بيساو في تمام الساعة السابعة مساء فيما تقام المباراة الثانية بين منتخبي غانا وبنين في تمام العاشرة مساء. ويبدأ المنتخب الكاميروني رحلة الدفاع عن لقبه القاري بمباراة غينيا بيساو التي تعد عنصر

ومن المقرر أن تقام المباراتان بالمجموعة على استاد الإسماعيلية الدولي الأولى ستجمع بين منتخبي الكاميرون وغينيا بيساو في تمام الساعة السابعة مساء فيما تقام المباراة الثانية بين منتخبي غانا وبنين في تمام العاشرة مساء.



ويبدأ المنتخب الكاميروني رحلة الدفاع عن لقبه القاري بمباراة غينيا بيساو التي تعد عنصر تفاؤل للمنتخب الكاميروني نظرًا لأن الفريق تقابل مع غينيا بيساو في دور المجموعات بالبطولة الماضية 2017 وحقق عليه الفوز 2- 1 في خطوة من خطوات الأسود نحو منصة التتويج باللقب في النسخة الماضية بالجابون على حساب منتخب مصر فى المباراة النهائية بنفس النتيجة السابقة.