مصرع 2 وإصابة 13 في انفجار دانة من مخلفات الحرب بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٦ م

انفجار

انفجرت مساء الإثنين دانة من مخلفات الحروب بإحدى مزارع البطاطس في مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين بجروح وكدمات وحروق وكسور في أنحاء الجسم. تم نقل الجثث إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد، بوادى النطرون، والمصابين للمستشفى ذاته وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. تلقى اللواء مجدى القمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بأنه تلقى بلاغًا من الرائد محمد عبدالله عوض رئيس مباحث المركز بانفجار جسم غريب ووجود ضحايا.

انتقل رجال المباحث و7 سيارات إسعاف لمكان الحادث وتبين انفجار دانة من مخلفات الحروب داخل مزرعة بطاطس بوادي النطرون. أسفر الحادث عن مصرع "محمد ع ع"، 13 سنة من أسيوط، توفى بالمستشفى أثر إصابته، و"سلطان م ر"، 20 سنة أسيوط، جثة هامدة في ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جراحات اليوم الواحد. وأصيب كل من "طارق ا ا"