رياضة

مدرب جنوب إفريقيا: درجة الحرارة أثرت علينا

تحرير:علي الزيني ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٧ م
مدرب جنوب إفريقيا
مدرب جنوب إفريقيا
أكد ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا الأول لكرة القدم، أن درجة الحرارة العالية أثرت على أداء منتخبه ومنتخب كوت ديفوار، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على استاد السلام الدولي، ضمن ثاني مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد نهاية اللقاء قائلا: "بدأنا المباراة بشكل غير جيد، وتحديدًا في الربع الأول، وهو ما سمح للمنافس بالتقدم لأننا واجهنا مشكلة في التحضير ونقل الكرة للأمام".
وواصل حديثه، قائلا: "الأداء تحسن كثيرًا في الشوط الثاني، لكن درجات الحرارة العالية أثرت علينا، وعلينا ملاحظة أن هدف كوت ديفوار الوحيد جاء من كرة ثابتة". واختتم: "سنواجه ناميبيا والمغرب بشكل أكثر جدية وقوة، نريد تحقيق الفوز في المواجهتين؛ ولذلك علينا تصحيح الأخطاء واستغلال الفرص التي ستسنح لنا". وحقق
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تونس تسقط في فخ التعادل أمام أنجولا في أمم أفريقيا

سقط المنتخب التونسي في فخ التعادل أمام نظيره المنتخب الأنجولي، بهدف لكلا منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، سجل هدفي اللقاء يوسف المساكني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء وتعادل للمنتخب الأنجولي دجالما كامبوس في الدقيقة 73 من عمر المباراة. المباراة بدأت هادئة، وسط تحفظ دفاعي من قبل الفريقين، والفرصة الخطيرة الوحيدة التي أتيحت للتوانسة في الشوط الأول كانت عن طريق نعيم السليتي الذي اهدر فرصة محققة للتسجيل.
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شوقي غريب يحذر لاعبي المنتخب من مواجهة الكونغو

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أن بطولة كأس الأمم الإفريقية الحالية تختلف عن كل النسخ السابقة من البطولة القارية بسبب زيادة عدد المنتخبات إلى 24 فريقًا، وقال غريب في تصريحات إذاعية: "هناك أيضا ظهور جديد لمنتخبات لم تكن معروفة ولكنها تقدم عروضا جيدة، وبداية من دور الـ16 ستكون هناك مواجهات أقوى وأفضل من التي أقيمت حتى الآن". وبسؤاله عن رأيه في أداء المنتخب الوطني في المباراة الافتتاحية قال غريب: "لا يمكن تقييم منتخب مصر على تجربة زيمبابوي الأولى؛ لأننا دخلنا المباراة بحذر، وكان هدفنا هو تحقيق الفوز والحصول على أول ثلاث نقاط".
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طلائع الجيش يتعاقد مع عمرو السيسي من النجوم

وافق مجلس إدارة نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة على انتقال عمرو السيسي لاعب وسط الفريق الأول بالنادي إلى نادي طلائع الجيش، وذلك ضمن فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد، ووقع عمرو السيسي على عقود انتقاله لنادي طلائع الجيش لمدة خمسة مواسم ابتداء من الموسم المقبل، وذلك في حضور كل من شادي الطويلة نائب رئيس مجلس إدارة نادي النجوم ومحمد كامل عبدالقادر المدير التنفيذي لنادي طلائع الجيش وأحمد المهدي مدير الكرة بنادي ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسري عرفان المدير الإداري.
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مروان محسن يقود تشكيل الفراعنة أمام غينيا

أعلن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به مواجهته الودية أمام غينيا المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل. وجاء التشكيل كالتالي: محمد الشناوي- عمر جابر- محمود الونش- باهر المحمدي- أحمد أيمن منصور- طارق حامد- محمد النني- وليد سليمان- عبدالله السعيد- محمود ترزيجيه- مروان محسن.
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بطل «كان».. الكاميرون تدخل التاريخ والهداف مصري

شهدت بطولة أمم إفريقيا 1984 التي استضافتها ساحل العاج، تتويج بطل جديد باللقب لأول مرة في تاريخه وهو منتخب الكاميرون، وشارك في هذه النسخة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخب مصر مع الكاميرون وساحل العاج (البلد المنظم) وتوجو، وأقيمت مبارياتها على ملعب "فيليكس هوفويت-بوانيي" في أبيدجان، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخب الجزائر مع نيجيريا وغانا (حامل اللقب) ومالاوي، وأقيمت مباريات هذه المجموعة على ملعب "السلام" في مدينة بواكي.
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رسائل نجوم الرياضة لمحمد صلاح في عيد ميلاده الـ27

حرص الكثير من نجوم كرة القدم على تهنئة محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطنى، بعيد ميلاده الـ27، حيث ولد يوم 15 يونيو من عام 1992 بقرية نجريج بمركز بسيون بمحافظة الغربية، وفي تلك السنوات حقق صلاح العديد من الإنجازات وحطم الكثير من الأرقام القياسية، فهو أكثر من سجل أهدافًا في موسم واحد بتاريخ الدوري الإنجليزي من موسم يتألف من 38 مباراة برصيد 32 هدفًا، ويوجد صلاح خلال الفترة الحالية في معسكر المنتخب الوطني، استعدادا للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وفيما يلي نستعرض ماذا قال النجوم لصلاح..
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المنتخب الوطني يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح

هنأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، لاعبه الدولي محمد صلاح، بعيد ميلاده، اليوم السبت، عبر الصفحة الرسمية لمنتخب مصر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث نشرت صورة للفرعون المصري، وكتب عليها: «عيد ميلاد سعيد»، وذلك بعد أن أتم أبو مكة عامه السابع والعشرين، كونه من مواليد 15 يونيو 1992 في قرية نجريج بمركز بسيون بمحافظة الغربية، ويوجد صلاح خلال الفترة الحالية في معسكر المنتخب الوطني، حيث يستعد للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى الـ7 من يوليو المقبل.
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