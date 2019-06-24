مدرب جنوب إفريقيا: درجة الحرارة أثرت علينا

تحرير:علي الزيني ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٧ م

مدرب جنوب إفريقيا

أكد ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا الأول لكرة القدم، أن درجة الحرارة العالية أثرت على أداء منتخبه ومنتخب كوت ديفوار، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على استاد السلام الدولي، ضمن ثاني مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد نهاية اللقاء قائلا: "بدأنا المباراة بشكل غير جيد، وتحديدًا في الربع الأول، وهو ما سمح للمنافس بالتقدم لأننا واجهنا مشكلة في التحضير ونقل الكرة للأمام".

وواصل حديثه، قائلا: "الأداء تحسن كثيرًا في الشوط الثاني، لكن درجات الحرارة العالية أثرت علينا، وعلينا ملاحظة أن هدف كوت ديفوار الوحيد جاء من كرة ثابتة". واختتم: "سنواجه ناميبيا والمغرب بشكل أكثر جدية وقوة، نريد تحقيق الفوز في المواجهتين؛ ولذلك علينا تصحيح الأخطاء واستغلال الفرص التي ستسنح لنا". وحقق