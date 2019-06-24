رياضة

طلائع الجيش يتعاقد مع عمرو السيسي من النجوم

تحرير:أحمد محمد ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:١٠ م
طلائع الجيش
طلائع الجيش
وافق مجلس إدارة نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة على انتقال عمرو السيسي لاعب وسط الفريق الأول بالنادي إلى نادي طلائع الجيش، وذلك ضمن فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد، ووقع عمرو السيسي على عقود انتقاله لنادي طلائع الجيش لمدة خمسة مواسم ابتداء من الموسم المقبل، وذلك في حضور كل من شادي الطويلة نائب رئيس مجلس إدارة نادي النجوم ومحمد كامل عبدالقادر المدير التنفيذي لنادي طلائع الجيش وأحمد المهدي مدير الكرة بنادي ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسري عرفان المدير الإداري.
وتضمن عقد انتقال اللاعب عمرو السيسي إلى نادي طلائع الجيش شرط حصول نادي النجوم على نسبة 50% في حالة انتقال اللاعب من الفريق إلى أي نادٍ آخر. كما تعاقد نادي طلائع الجيش مع إبراهيم رخا صانع ألعاب فريق الرجاء المطروحي في صفقة انتقال حر أيضا. وكان عمرو السيسي قد لعب لفريق النجوم الذي هبط إلى دوري الدرجة
اقرأ المزيد
منتخب-تونس

تونس تسقط في فخ التعادل أمام أنجولا في أمم أفريقيا

سقط المنتخب التونسي في فخ التعادل أمام نظيره المنتخب الأنجولي، بهدف لكلا منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، سجل هدفي اللقاء يوسف المساكني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء وتعادل للمنتخب الأنجولي دجالما كامبوس في الدقيقة 73 من عمر المباراة. المباراة بدأت هادئة، وسط تحفظ دفاعي من قبل الفريقين، والفرصة الخطيرة الوحيدة التي أتيحت للتوانسة في الشوط الأول كانت عن طريق نعيم السليتي الذي اهدر فرصة محققة للتسجيل.
منتخب مصر (3)

شوقي غريب يحذر لاعبي المنتخب من مواجهة الكونغو

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أن بطولة كأس الأمم الإفريقية الحالية تختلف عن كل النسخ السابقة من البطولة القارية بسبب زيادة عدد المنتخبات إلى 24 فريقًا، وقال غريب في تصريحات إذاعية: "هناك أيضا ظهور جديد لمنتخبات لم تكن معروفة ولكنها تقدم عروضا جيدة، وبداية من دور الـ16 ستكون هناك مواجهات أقوى وأفضل من التي أقيمت حتى الآن". وبسؤاله عن رأيه في أداء المنتخب الوطني في المباراة الافتتاحية قال غريب: "لا يمكن تقييم منتخب مصر على تجربة زيمبابوي الأولى؛ لأننا دخلنا المباراة بحذر، وكان هدفنا هو تحقيق الفوز والحصول على أول ثلاث نقاط".
ستيوارت-باكستر‎

مدرب جنوب إفريقيا: درجة الحرارة أثرت علينا

أكد ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا الأول لكرة القدم، أن درجة الحرارة العالية أثرت على أداء منتخبه ومنتخب كوت ديفوار، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على استاد السلام الدولي، ضمن ثاني مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد نهاية اللقاء قائلا: "بدأنا المباراة بشكل غير جيد، وتحديدًا في الربع الأول، وهو ما سمح للمنافس بالتقدم لأننا واجهنا مشكلة في التحضير ونقل الكرة للأمام".
اقرأ المزيد من الأخبار
انتظام-ومحمد-صلاح-للتدريبات (2)

كلاكيت تاني مرة.. رئيس الزمالك يفتح النار على صلاح

للمرة الثانية في أقل من أسبوع، هاجم رئيس نادي الزمالك، محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، مؤكدًا أنه مستاء مما تداولته وسائل الإعلام عن انتقاد صلاح للصحفيين والإعلاميين الذين ذهبوا من أجله إلى مدينة نجريج في طنطا، في أثناء صلاة عيد الفطر، حيث انتقد رئيس الزمالك اليوم السبت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر النادي، طريقة تعامل «مومو»، مع الأمر بعدما نشر عبر «تويتر»: «اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس إن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد ده مالوش علاقة بالحب ده بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية».
إبراهيم نور الدين

النجوم يعترض على اختيار نور الدين ضمن حكام كأس الأمم

أرسل مجلس إدارة نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة، مذكرتين للجنتي الحكام بالاتحادين المصري والإفريقي، اعتراضا على اختيار إبراهيم نور الدين ضمن حكام بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو من الشهر المقبل، حيث أكد رئيس النجوم على أن اختيار إبراهيم نور الدين للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية يعد تأصيلا وتقنينًا للظلم التحكيمي. وأرفق الطويلة في المذكرة فيديوهات تشمل الكثير من الأخطاء التحكيمية الفاضحة لإبراهيم نور الدين محليا وعربيا وإفريقيا؛ حتى يطالعها الكاف.
الزمالك-ونهضة-بركان المغربي (1- (6)

الزمالك يمنع لاعبه من خوض المران لهذا السبب

رفض الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة خالد جلال، خوض مصطفى محمد لاعب الفريق، الذي انتهت إعارته من صفوف طلائع الجيش، خوض التدريبات اليوم، حيث منع مسئولو الفارس الأبيض خوض مصطفى محمد التدريبات مع الفريق الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت، كما رفضوا خوضه بعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيم بالنادي، وبرر الجهاز الفني للزمالك هذا القرار برغبتهم في عدم تشتيت اللاعبين بانضمام العناصر التي انتهت فترة إعارتهم، قبل انتهاء الموسم الجاري من بطولة الدوري الممتاز.
جروس

جروس يفاضل بين هذا الثنائي لمواجهة الإنتاج الحربي

يفاضل كريستيان جروس، المدير الفنى السويسري لفريق الزمالك، بين الثنائى المغربى خالد بوطيب وحميد أحداد، لقيادة هجوم الفارس الأبيض فى مباراته أمام الإنتاج الحربى، المقرر لها غدًا الخميس، على استاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يدرس جروس عودة خالد بوطيب لهجوم الزمالك بعدما شارك فى الدقائق الأخيرة من مواجهة نهضة بركان بنهائى الكونفيدرالية، عقب عودته من الإصابة التى تعرض لها فى الركبة، أو الإبقاء على حميد أحداد فى هجوم الزمالك بصفة أساسية، بعد المستوى المميز.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org