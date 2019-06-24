وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني لأولى ثانوي

تحرير:أمينة محمود ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:١٢ م

د. طارق شوقي وزير التعليم

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم، جدول امتحانات شهر يوليو للصف الأول الثانوي (الدور الثاني) للعام الدراسي الحالي 2018/2019، متمنياً النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام. ومن المقرر، أن تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 14 يوليو 2019 وتستمر حتى السبت 27 يوليو 2019، وتتم الامتحانات خلال فترة واحدة للمدارس الحكومية (عربي ولغات) والمدارس الخاصة والمعاهد القومية والمنازل والخدمات والسجون على أن تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

استنكر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوى العام، اليوم الإثنين، ما يتردد بشأن تحميل الوزارة مسؤولية ضياع طلاب أولى ثانوي، قائلا: "الطلاب كانوا ضايعين من البداية منذ سنوات، والوزارة تقيس المهارة حاليا ونواب التعلم والوزارة تحاول