قوات الأمن السودانية تستخدم العنف لفض احتجاج طلابي
٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٣ م
مظاهرات في السودان - صورة أرشيفية
استخدمت قوات الأمن السودانية العنف، الإثنين، لفض احتجاج قام به عشرات الطلاب في الخرطوم للمطالبة بتسليم المجلس العسكري الانتقالي الذي أطاح بالرئيس عمر حسن البشير السلطة إلى مدنيين، بحسب وكالة "رويترز".
وبحسب الوكالة، فإن المتظاهرين هتفوا "مدنية.. مدنية" لدى تجمعهم أمام جامعة الرباط الوطني في حي بري بالقرب من مقر وزارة الدفاع ولكن قوات الأمن سرعان ما طاردتهم وضربتهم بالهراوات.
ووقعت احتجاجات خلال الليل في الخرطوم وعواصم ولايات أخرى منذ أن اقتحمت قوات الأمن اعتصاما أمام وزارة الدفاع في الثالث من يونيو ما أدى إلى مقتل العشرات.
وانهارت المحادثات بين المجلس العسكري وتحالف للمعارضة بعد فض الاعتصام.ويدور خلاف منذ أسابيع بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف المعارضة بشأن ما إذا كان مدنيون أم عسكريون سيسيطرون على مجلس سيادي جديد يقود السودان إلى الانتخابات بعد أن أطاح الجيش بالبشير واعتقله في 11 أبريل.ويحاول كل من رئيس الوزراء الإثيوبي
وانهارت المحادثات بين المجلس العسكري وتحالف للمعارضة بعد فض الاعتصام.
ويدور خلاف منذ أسابيع بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف المعارضة بشأن ما إذا كان مدنيون أم عسكريون سيسيطرون على مجلس سيادي جديد يقود السودان إلى الانتخابات بعد أن أطاح الجيش بالبشير واعتقله في 11 أبريل.
ويحاول كل من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والاتحاد الإفريقي التوسط بين الطرفين.
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واقترحت مسودة للعرض الإثيوبي اطلعت عليها "رويترز" أن يتألف المجلس السيادي من سبعة مدنيين وسبعة عسكريين مع تخصيص مقعد أو أكثر لشخصية محايدة.
ورفض المجلس العسكري يوم الأحد الاقتراح الإثيوبي الذي قبله تحالف المعارضة يوم السبت، لكنه وافق مبدئيا على خطة الاتحاد الإفريقي.