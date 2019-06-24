شوقي غريب يحذر لاعبي المنتخب من مواجهة الكونغو

تحرير:أحمد محمد ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٣ م

المنتخب الوطني

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أن بطولة كأس الأمم الإفريقية الحالية تختلف عن كل النسخ السابقة من البطولة القارية بسبب زيادة عدد المنتخبات إلى 24 فريقًا، وقال غريب في تصريحات إذاعية: "هناك أيضا ظهور جديد لمنتخبات لم تكن معروفة ولكنها تقدم عروضا جيدة، وبداية من دور الـ16 ستكون هناك مواجهات أقوى وأفضل من التي أقيمت حتى الآن". وبسؤاله عن رأيه في أداء المنتخب الوطني في المباراة الافتتاحية قال غريب: "لا يمكن تقييم منتخب مصر على تجربة زيمبابوي الأولى؛ لأننا دخلنا المباراة بحذر، وكان هدفنا هو تحقيق الفوز والحصول على أول ثلاث نقاط".

وحذر غريب من الضغط العصبي على منتخب مصر خاصة أن المنتخب يغير من طريقة لعبه وتشكيله في وقت قصير، إضافة إلى أن هذه المجموعة ظلت تلعب لسنوات طويلة على طريقة لعب معينة مختلفة تماما عما يطبقه أجيري في الوقت الحالي. ونصح المدير الفني للمنتخب الأوليمبي بضرورة أن تلعب مصر أمام الكونغو بنفس تشكيل زيمباوبوي؛

وحذر غريب من الضغط العصبي على منتخب مصر خاصة أن المنتخب يغير من طريقة لعبه وتشكيله في وقت قصير، إضافة إلى أن هذه المجموعة ظلت تلعب لسنوات طويلة على طريقة لعب معينة مختلفة تماما عما يطبقه أجيري في الوقت الحالي.

ونصح المدير الفني للمنتخب الأوليمبي بضرورة أن تلعب مصر أمام الكونغو بنفس تشكيل زيمباوبوي؛ لأن هذه المجموعة من اللاعبين تمتلك الخبرات كي نواصل المسيرة نحو هدفنا وهو الفوز بالبطولة.

وأشار غريب إلى أن ظروف المباريات تجبر المدير الفني المكسيكي على تغيير طرق لعبه، مثلما لجأ للكرات الطولية أمام زيمبابوي، موضحًا أن فوز أوغندا المحتمل على زيمبابوي سيصعب مهمة مصر أمام الكونغو لكن الفريق الذي يلعب على البطولة لا يهاب أي منافس.